Трансфер из Минска в Гродно и обратно (с заездом в Лидский замок)

Заберём вас из любой удобной точки в Минске (отель, вокзал, аэропорт). Вы прикоснётесь к древнему замку в Лиде, самостоятельно исследуете атмосферный Гродно и увидите живую историю. Наш водитель подскажет самые интересные локации и кафе, подождёт вас с прогулки и с комфортом доставит в Минск.

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Лидский замок — один из первых каменных замков Великого княжества Литовского (14 век). Можно сделать фото в рыцарском дворе, подняться на башни и выпить кофе у стен древней крепости.

Гродно — город с особым духом и богатой историей. Вы увидите Коложскую церковь 12 века, Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия, Старый и Новый замки, Пожарную каланчу, Большую хоральную синагогу, Покровский собор, смотровую площадку над Неманом.

После прогулки по Гродно мы отвезём вас в легендарное место, где снимали фильм «Белые росы».

