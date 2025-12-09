Трансфер из Минска в Гродно и обратно (с заездом в Лидский замок)

Заберём вас из любой удобной точки в Минске (отель, вокзал, аэропорт).
Вы прикоснётесь к древнему замку в Лиде, самостоятельно исследуете атмосферный Гродно и увидите живую историю.
Наш водитель подскажет самые интересные локации и кафе, подождёт вас с прогулки и с комфортом доставит в Минск.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Лидский замок — один из первых каменных замков Великого княжества Литовского (14 век). Можно сделать фото в рыцарском дворе, подняться на башни и выпить кофе у стен древней крепости.
Гродно — город с особым духом и богатой историей. Вы увидите Коложскую церковь 12 века, Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия, Старый и Новый замки, Пожарную каланчу, Большую хоральную синагогу, Покровский собор, смотровую площадку над Неманом.
После прогулки по Гродно мы отвезём вас в легендарное место, где снимали фильм «Белые росы».
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Geely Emgrand или Volkswagen T-Roc с исправным кондиционером. По предварительному запросу предоставим бустер
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 37 туристов
Я представляю команду гидов-водителей. С нами вы можете быть уверены: вас встретят вовремя, помогут сориентироваться и позаботятся о каждой детали вашего маршрута. В нашей работе главное — комфорт, безопасность и
