Трансфер из Минска в Гродно и обратно (с заездом в Лидский замок)

Путешествовать в своём темпе и увидеть крепости, где вершилась история
Заберём вас из любой удобной точки в Минске (отель, вокзал, аэропорт).

Вы прикоснётесь к древнему замку в Лиде, самостоятельно исследуете атмосферный Гродно и увидите живую историю.

Наш водитель подскажет самые интересные локации и кафе, подождёт вас с прогулки и с комфортом доставит в Минск.
Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Лидский замок — один из первых каменных замков Великого княжества Литовского (14 век). Можно сделать фото в рыцарском дворе, подняться на башни и выпить кофе у стен древней крепости.

Гродно — город с особым духом и богатой историей. Вы увидите Коложскую церковь 12 века, Фарный костёл Святого Франциска Ксаверия, Старый и Новый замки, Пожарную каланчу, Большую хоральную синагогу, Покровский собор, смотровую площадку над Неманом.

После прогулки по Гродно мы отвезём вас в легендарное место, где снимали фильм «Белые росы».

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Geely Emgrand или Volkswagen T-Roc с исправным кондиционером. По предварительному запросу предоставим бустер
  • Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим
  • В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 37 туристов
Я представляю команду гидов-водителей. С нами вы можете быть уверены: вас встретят вовремя, помогут сориентироваться и позаботятся о каждой детали вашего маршрута. В нашей работе главное — комфорт, безопасность и
душевная атмосфера. Мы знаем, как важно чувствовать себя спокойно в новом месте, и делаем всё, чтобы ваше путешествие началось с улыбки и лёгкости. Чистота, порядок, уважение к вашему времени и забота о вас — приоритеты нашей команды.

