Станьково — большой комплекс всего в 50 км от Минска с живописной территорией, дружелюбными животными, военно-историческим музеем, природными тропами и развлечениями для детей и взрослых. Мы организуем комфортный трансфер в обе стороны, чтобы вы могли без забот насладиться природой и архитектурой белорусской усадьбы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Мы заберём вас из любой точки Минска и доставим в агрогородок Станьково. Время в пути — около 1 ч. В Станьково гуляете самостоятельно — вы можете:

исследовать восстановленную усадьбу Чапских с домом, парком и хозяйственными постройками

погулять по пейзажному парку

посетить мини-зоопарк, где для животных созданы условия, приближенные к естественным

изучить экспозицию военно-исторического музея «Партизанский лагерь»

покачаться на качелях, арендовать велосипеды, пообедать в кафе или устроить пикник

А после мы отвезём вас обратно в Минск.

Организационные детали

Едем на Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Hyundai Accent или другом комфортабельноом автомобиле

Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки

Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке

Вас отвезу я или другой водитель из нашей команды

Вход на территорию свободный, но зоопарк и музей оплачиваются отдельно: