Станьково — большой комплекс всего в 50 км от Минска с живописной территорией, дружелюбными животными, военно-историческим музеем, природными тропами и развлечениями для детей и взрослых.
Мы организуем комфортный трансфер в обе стороны, чтобы вы могли без забот насладиться природой и архитектурой белорусской усадьбы.
Описание трансфер
Мы заберём вас из любой точки Минска и доставим в агрогородок Станьково. Время в пути — около 1 ч. В Станьково гуляете самостоятельно — вы можете:
- исследовать восстановленную усадьбу Чапских с домом, парком и хозяйственными постройками
- погулять по пейзажному парку
- посетить мини-зоопарк, где для животных созданы условия, приближенные к естественным
- изучить экспозицию военно-исторического музея «Партизанский лагерь»
- покачаться на качелях, арендовать велосипеды, пообедать в кафе или устроить пикник
А после мы отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Едем на Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Hyundai Accent или другом комфортабельноом автомобиле
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки
- Поездку можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- Вас отвезу я или другой водитель из нашей команды
Вход на территорию свободный, но зоопарк и музей оплачиваются отдельно:
- зоопарк — 15 бел. руб. (~405 ₽) за взрослого, 10 бел. руб. (~270 ₽) за ребёнка от 5 до 16 лет
- музей — 10 бел. руб. (~270 ₽) за взрослого, 8 бел. руб. (~215 ₽) за ребёнка от 5 до 16 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 65041 туриста
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий.
от 7000 ₽ за экскурсию