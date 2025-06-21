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Утро в городе М: экскурсии в мини-группе

На прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
В атмосфере позднего утра вы увидите главные достопримечательности и скрытые локации, о которых известно только местным.

На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
4.9
75 отзывов
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе

Описание экскурсии

  • Вы увидите Красный костёл — самый известный католический храм Минска.
  • Погуляете по историческому Верхнему городу, Городскому валу, Революционной улице.
  • Убедитесь, что архитектура Минска гармонично сочетает в себе европейские и советские черты.
  • Побываете в волшебном месте, где можно загадать желание.
  • Узнаете, где купить самое вкусное мороженое и лучшую наливку.
  • Разберётесь, чем драники отличаются от колдунов.
  • Раскроете тайну Русского драмтеатра.
  • Сделаете атмосферные снимки в самом фотогеничном дворике города.

Организационные детали

  • Остаток суммы оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день экскурсии.
  • Мы не заходим внутрь музеев, храмов и кафе, но подробно о них рассказываем.
  • В группе может быть больше 10 человек, если с нами будут дети — для них экскурсия бесплатная.
  • С вами будет гид из нашей команды.

ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1098 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска, а после заметил, что стало приезжать много гостей.
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Так появились единомышленники в Минске — так родилась наша команда). Мы все минчане и очень любим наш чудесный город. Наши экскурсии проходят в формате диалога, без уроков истории, только самая вкусная выжимка из временных летописей. Гости зачастую чувствуют себя нашими старыми знакомыми и друзьями, которые приехали погостить, и насладиться современным мегаполисом.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
2
3
3
2
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1
Е
Дата посещения: 21 июн 2025
Прекрасный экскурсовод, замечательный темп, отличная подача материала. Спасибо, ваш город прекрасен!
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Ирина
Экскурсия получилась великолепная. Надо отдать должное организаторам,что хотя записалась на экскурсию я одна,они не отметили встречу. За что им огромное спасибо. Я получила интереснейшую информацию о городе Минске начиная с
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основания и до наших дней. Три часа пролетели незаметно. Огромное спасибо моему экскурсоводу,она изумительно рассказывала о городе. Чувствовалось,что она искренне его любит и готова делится своими знаниями,находками со своими слушателями. Я в восторге. В следующий раз только с вами на экскурсию.

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Надежда
Гидом нашим была Екатерина. Очень приятная и милая девушка. Учиитывала наши пожелания, делала паузы когда просили. Но после экскурсии были ощущение, что получили мало информации. Через несколько дней сходили еще
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на одну экскурсию. И ощутили разницу. На некоторые вопросы Катя отвечала, но как будто бы была не очень уверена. На другой экскурсии узнали, что это вообще недостоверная информация. Возможно все придет с опытом!

Максим
Максим
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарю Вас за отзыв, это очень важно для нас.
Действительно гид новенький и скорее всего из-за волнения что-то происходило, но я Вас уверяю что следующий раз вы её не узнаете))
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А
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится знаниями об истории города, дает полезные советы путешественникам, отвечает на все вопросы и очень заботлива. Экскурсия выпала на морозный день, но Наталья находила точки чтобы мы могли согреться. В итоге мы так увлеклись, что гуляли почти 4 часа. Получилось здорово!
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится
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Виктория
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит и знает свой город, что своей любовью зарядила и нас. У нас было много юмора и смеха. Погода 1 мая была холодная, но нам было настолько интересно, что мы и не заметили холода. Спасибо, Даша. Экскурсию посетила Виктория и её компания из Москвы.
.
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит+1
Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит
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М
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими глазами смотришь на город. Экскурсия прошла в очень дружелюбной атмосфере, узнала много нового, рекомендую)
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими+1
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими
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