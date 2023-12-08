Утро в городе М (мини-группа)

Групповая экскурсия в Минске

На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов

В атмосфере позднего утра вы увидите главные достопримечательности и скрытые локации, о которых известно только местным.

На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
Утро в городе М (мини-группа)
Утро в городе М (мини-группа)
Утро в городе М (мини-группа)
Утро в городе М (мини-группа)
Утро в городе М (мини-группа)
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите Красный Костёл — самый известный католический храм Минска
  • Погуляете по историческому Верхнему городу и пройдёте рядом с бывшей резиденцией президента
  • Убедитесь, что архитектура Минска гармонично сочетает в себе европейские и советские черты
  • Побываете в волшебном месте, где можно загадать желание
  • Узнаете, где купить самое вкусное мороженое и лучшую наливку
  • Разберётесь, чем драники отличаются от колдунов
  • Раскроете тайну Русского драмтеатра
  • Сделаете атмосферные снимки в самом фотогеничном дворике города

Организационные детали

Мы не заходим внутрь музеев, храмов и кафе, но подробно о них рассказываем.

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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