В атмосфере позднего утра вы увидите главные достопримечательности и скрытые локации, о которых известно только местным.
На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
Описание экскурсии
- Вы увидите Красный костёл — самый известный католический храм Минска.
- Погуляете по историческому Верхнему городу, Городскому валу, Революционной улице.
- Убедитесь, что архитектура Минска гармонично сочетает в себе европейские и советские черты.
- Побываете в волшебном месте, где можно загадать желание.
- Узнаете, где купить самое вкусное мороженое и лучшую наливку.
- Разберётесь, чем драники отличаются от колдунов.
- Раскроете тайну Русского драмтеатра.
- Сделаете атмосферные снимки в самом фотогеничном дворике города.
Организационные детали
- Остаток суммы оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день экскурсии.
- Мы не заходим внутрь музеев, храмов и кафе, но подробно о них рассказываем.
- В группе может быть больше 10 человек, если с нами будут дети — для них экскурсия бесплатная.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1098 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска, а после заметил, что стало приезжать много гостей.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 21 июн 2025
Прекрасный экскурсовод, замечательный темп, отличная подача материала. Спасибо, ваш город прекрасен!
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Экскурсия получилась великолепная. Надо отдать должное организаторам,что хотя записалась на экскурсию я одна,они не отметили встречу. За что им огромное спасибо. Я получила интереснейшую информацию о городе Минске начиная с
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Гидом нашим была Екатерина. Очень приятная и милая девушка. Учиитывала наши пожелания, делала паузы когда просили. Но после экскурсии были ощущение, что получили мало информации. Через несколько дней сходили еще
Максим
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарю Вас за отзыв, это очень важно для нас.
Действительно гид новенький и скорее всего из-за волнения что-то происходило, но я Вас уверяю что следующий раз вы её не узнаете))
Действительно гид новенький и скорее всего из-за волнения что-то происходило, но я Вас уверяю что следующий раз вы её не узнаете))
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А
Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится знаниями об истории города, дает полезные советы путешественникам, отвечает на все вопросы и очень заботлива. Экскурсия выпала на морозный день, но Наталья находила точки чтобы мы могли согреться. В итоге мы так увлеклись, что гуляли почти 4 часа. Получилось здорово!
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Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит и знает свой город, что своей любовью зарядила и нас. У нас было много юмора и смеха. Погода 1 мая была холодная, но нам было настолько интересно, что мы и не заметили холода. Спасибо, Даша. Экскурсию посетила Виктория и её компания из Москвы.
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+1
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М
15.05 были на экскурсии с гидом Натальей. Очень понравилась прогулка, после рассказа гида сразу совсем другими глазами смотришь на город. Экскурсия прошла в очень дружелюбной атмосфере, узнала много нового, рекомендую)
+1
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