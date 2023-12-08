Максим — ваш гид в Минске

Провёл экскурсии для 137 туристов

Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска. Экскурсии провожу в форме диалога, только лучшее из его непростой и долгой истории. На каждой экскурсии я ловлю себя на мысли, что путешественники — это старые знакомые, которые приехали ко мне в гости. В конце мы часто по-дружески обнимаемся, вместе пьём кофе или квас.

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