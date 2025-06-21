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Е Евгения Прекрасный экскурсовод, замечательный темп, отличная подача материала. Спасибо, ваш город прекрасен! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина читать дальше уменьшить основания и до наших дней. Три часа пролетели незаметно. Огромное спасибо моему экскурсоводу,она изумительно рассказывала о городе. Чувствовалось,что она искренне его любит и готова делится своими знаниями,находками со своими слушателями. Я в восторге. В следующий раз только с вами на экскурсию. Экскурсия получилась великолепная. Надо отдать должное организаторам,что хотя записалась на экскурсию я одна,они не отметили встречу. За что им огромное спасибо. Я получила интереснейшую информацию о городе Минске начиная с Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Надежда читать дальше уменьшить на одну экскурсию. И ощутили разницу. На некоторые вопросы Катя отвечала, но как будто бы была не очень уверена. На другой экскурсии узнали, что это вообще недостоверная информация. Возможно все придет с опытом! Гидом нашим была Екатерина. Очень приятная и милая девушка. Учиитывала наши пожелания, делала паузы когда просили. Но после экскурсии были ощущение, что получили мало информации. Через несколько дней сходили еще Максим Ответ организатора: Здравствуйте, благодарю Вас за отзыв, это очень важно для нас.

Действительно гид новенький и скорее всего из-за волнения что-то происходило, но я Вас уверяю что следующий раз вы её не узнаете)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Спасибо экскурсоводу Наталье за заряд любви к Минску и любовь к своим экскурсантам! Наталья щедро делится знаниями об истории города, дает полезные советы путешественникам, отвечает на все вопросы и очень заботлива. Экскурсия выпала на морозный день, но Наталья находила точки чтобы мы могли согреться. В итоге мы так увлеклись, что гуляли почти 4 часа. Получилось здорово! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виктория Здравствуйте. Нашего экскурсовод звали Даша. Понравилось, что экскурсия началась во время. Даша на столько хорошо любит и знает свой город, что своей любовью зарядила и нас. У нас было много юмора и смеха. Погода 1 мая была холодная, но нам было настолько интересно, что мы и не заметили холода. Спасибо, Даша. Экскурсию посетила Виктория и её компания из Москвы.

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