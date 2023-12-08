На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
В атмосфере позднего утра вы увидите главные достопримечательности и скрытые локации, о которых известно только местным.
На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
На вашем пути — костёл, ратуша и кафедральный собор, а ещё — потайные дворики, вкуснейшее мороженое и место, где загадывают желания. Вы прикоснётесь к хроникам столицы Беларуси, полюбуетесь её архитектурой и узнаете о местной кухне.
Ближайшие даты:
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
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дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите Красный Костёл — самый известный католический храм Минска
- Погуляете по историческому Верхнему городу и пройдёте рядом с бывшей резиденцией президента
- Убедитесь, что архитектура Минска гармонично сочетает в себе европейские и советские черты
- Побываете в волшебном месте, где можно загадать желание
- Узнаете, где купить самое вкусное мороженое и лучшую наливку
- Разберётесь, чем драники отличаются от колдунов
- Раскроете тайну Русского драмтеатра
- Сделаете атмосферные снимки в самом фотогеничном дворике города
Организационные детали
Мы не заходим внутрь музеев, храмов и кафе, но подробно о них рассказываем.
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 137 туристов
Я родился и живу в Минске, знаю его досконально. Показывать город так, как вижу его я, начал как только раскрыл душу Минска. Экскурсии провожу в форме диалога, только лучшее из его непростой и долгой истории. На каждой экскурсии я ловлю себя на мысли, что путешественники — это старые знакомые, которые приехали ко мне в гости. В конце мы часто по-дружески обнимаемся, вместе пьём кофе или квас.
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