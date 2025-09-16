Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Из Минска мы отправимся в Беловежскую пущу: вы побываете в первозданном лесу, увидите 600-летний дуб, послушаете рассказ о богатой истории пущи и случаях из жизни живой природы. Затем посетим Брестскую крепость и переместимся в Брест: вместе погуляем по городу и исследуем его главные достопримечательности.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Беловежская пуща

Вы познакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным и животным миром, полюбуетесь озёрами, увидите 600-летний дуб и 350-летнюю сосну.

Брестская крепость

На территории мемориала сохранились фортификационные объекты старой крепости: Юго-восточная, Южная с Холмскими и Тереспольскими воротами. Юго-западная, Северо-восточная казармы крепости, пороховые погреба, Восточный форт на Кобринском укреплении, Восточный вал. Рассмотри их.

Брест

Вас ожидает пешеходная экскурсия по городу. Вы увидите древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь, особняки 19 — начала 20 века. Прогуляетесь по живописной улице, где в последние годы появилось множество фонарей, скамеек и забавных уличных скульптур.

Вы узнаете:

От какого города произошло название Беловежская пуща

Почему князь Ягайло объявил пущу собственным заповедником

Почему во времена Российской империи в Бресте было запрещено строить дома выше двух этажей

Где был открыт первый на территории Республики Беларусь монетный двор

Сколько деревьев-великанов находится на территории Беловежской пущи

Примерный тайминг

6:30 — сбор группы и отправление в Беловежскую пущу

11:30 — обзорная экскурсия по пуще (с мая по сентябрь), осмотр местных животных, посещение Музея природы (по желанию, с октября по апрель)

13:30 — обед в кафе

15:30 — посещение Брестской крепости с экскурсией

17:00 — прогулка по историческому центру города. Вы увидите памятник Тысячелетия Бреста, памятную доску по получению Магдебургского права, Аллею фонарей и другие достопримечательности

18:00 — свободное время и отправление в Минск

Организационные детали