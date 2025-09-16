Мои заказы

В Брест и Беловежскую пущу - из Минска

Обзорная экскурсия по городу и национальному парку
Приготовьтесь к насыщенному путешествию! Из Минска мы отправимся в Беловежскую пущу: вы побываете в первозданном лесу, увидите 600-летний дуб, послушаете рассказ о богатой истории пущи и случаях из жизни живой природы.

Затем посетим Брестскую крепость и переместимся в Брест: вместе погуляем по городу и исследуем его главные достопримечательности.
4.4
124 отзыва
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Беловежская пуща

Вы познакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным и животным миром, полюбуетесь озёрами, увидите 600-летний дуб и 350-летнюю сосну.

Брестская крепость

На территории мемориала сохранились фортификационные объекты старой крепости: Юго-восточная, Южная с Холмскими и Тереспольскими воротами. Юго-западная, Северо-восточная казармы крепости, пороховые погреба, Восточный форт на Кобринском укреплении, Восточный вал. Рассмотри их.

Брест

Вас ожидает пешеходная экскурсия по городу. Вы увидите древние и современные памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь, особняки 19 — начала 20 века. Прогуляетесь по живописной улице, где в последние годы появилось множество фонарей, скамеек и забавных уличных скульптур.

Вы узнаете:

  • От какого города произошло название Беловежская пуща
  • Почему князь Ягайло объявил пущу собственным заповедником
  • Почему во времена Российской империи в Бресте было запрещено строить дома выше двух этажей
  • Где был открыт первый на территории Республики Беларусь монетный двор
  • Сколько деревьев-великанов находится на территории Беловежской пущи

Примерный тайминг

6:30 — сбор группы и отправление в Беловежскую пущу
11:30 — обзорная экскурсия по пуще (с мая по сентябрь), осмотр местных животных, посещение Музея природы (по желанию, с октября по апрель)
13:30 — обед в кафе
15:30 — посещение Брестской крепости с экскурсией
17:00 — прогулка по историческому центру города. Вы увидите памятник Тысячелетия Бреста, памятную доску по получению Магдебургского права, Аллею фонарей и другие достопримечательности
18:00 — свободное время и отправление в Минск

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе или автобусе туристического класса в зависимости от количества участников. Дорога занимает 4,5 ч в одну сторону
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму наличными в белорусских рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения экскурсии
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей обороны Брестской крепости — 10 бел. руб. взрослый, 5 бел. руб. детский, экскурсия для группы — бесплатно; по желанию обед — 25 бел. руб. за чел.
  • Рекомендуем взять с собой перекус
  • Очерёдность локаций может изменяться без потери качества экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5990 ₽
Дети до 18 лет5790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 5214 туристов
Добрый день! Мы — команда профессиональных гидов по Минску и Беларуси. С радостью проведём для вас экскурсию по столице и главным достопримечательностям Беларуси. Нам нравится знакомить людей с нашим прекрасным городом, открывать для них много нового и дарить эмоции.
Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
15
3
10
2
5
1
1

Фотографии от путешественников

В
Виктория
16 сен 2025
Экскурсия замечательная. Масса впечатлений от посещения Беловежской пущи, Брестской крепости, Бреста. Прекрасный экскурсовод Галина очень интересно рассказывала о всех местах, по которым мы проезжали.
Спасибо организаторам, экскурсоводам, водителям. Поездка получилась очень увлекательная и неутомительная, несмотря на большую продолжительность.
Дата посещения: 16 сентября 2025
П
Петряева
7 сен 2025
Шикарная поездка. Благодаря гиду Нелли время прошло незаметно. Узнали очень много нового и интересного о Беларуси. Спасибо большое
Дата посещения: 6 сентября 2025
Е
Елена
7 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, нам повезло с гидом, как он прекрасно обо всем рассказывает, с душой, в пути все объяснит, поможет, хотя экскурсия длилась долго, но время пролетело незаметно, спасибо большое
Дата посещения: 6 августа 2025
А
Аделия
27 окт 2025
Ни разу не пожалела, что выбрала данную экскурсию. Начнем с экскурсовода Юлии, которая подробно рассказывала историю как Бреста, так и Минск немного затронула. Это явно человек, любящий свою работу и
читать дальше

страну. Очень подробно и интересно рассказывала. После экскурсии, когда держали путь в Минск, подошла ко всем лично и узнала, есть ли вопросы и потом подробно ответила на них. Отдельно хочется поблагодарить водителя Павла, который доставил нас в целости и сохранности. также очень хороший автобус был предоставлен на этот день.
В Беловежской пущи провели прекрасное время. Была интересная экскурсия там и после прошлись немного. На тот момент повезло с погодой. Обед вкусный и сытный, отдельное спасибо, что он Включен в экскурсию.
Звезды совпали- наша группа была достаточно организована и мы прислушались к Юлие и оставили побольше времени на крепость. В крепости погуляли сами спокойно порядка 50 мин. Далее достаточно подробная экскурсия прошла по музею (огромная благодарность экскурсоводу музея Алесе). После экскурсии мы успели в Брест посмотреть на фонарщика. Определенно рекомендую данную экскурсию!

Ш
Шиллер
19 окт 2025
Добрый день! Были на экскурсии в августе, все таки я решила написать отзыв об этом путешествии. Главным для меня было - посетить и показать детям Брестскую крепость, не Пущу, не
читать дальше

сам город Брест, а именно Бресткую крепость, к сожалению по крепости ходили одни, т. к. экскурсовода для нас не нашлось, по этому информации о героической обороне крепости получено было минимум, цель экскурсии не была достигнута, конечно, это совсем не то, что я хотела… Во время экскурсии мы слушали про различные деревни, которые проезжали, про национальных героев Белоруссии… Прошу прощения за мою забывчивость и несознательность, хотела бы уточнить, если есть возможность ответить, про какого Жемайтиса шёл рассказ?

Алина
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте Мария!
Вы были на данной экскурсии 18.08.2025, в этот день действовала скидка 5% в связи с отсутствием экскурсии по Брестской
читать дальше

крепости.
Приносим свои извинения, что еще раз не предупредили Вас об этом.
К сожалению сейчас трудно воспроизвести и корректно ответить на Ваш вопрос, о чем был рассказ экскурсовода. Все гиды придерживаются текста экскурсии, утвержденным Министерством спорта и туризма.

Н
Нина
15 окт 2025
Отличный гид! Все безумно было интересно! Дорога не близкая, но благодаря Денису (гиду) пролетело незаметно! Также хочу отметить водителя, аккуратно ехал, внимателен был и не было никакого дискомфорта, ехали очень безопасно!
Т
Татьяна
8 окт 2025
Экскурсия отличная, очень понравилась! Рекомендую всем. Отдельное спасибо сопровождавшему гиду Денису!
С
Светлана
8 окт 2025
ВСЕ участники нашей поездки были разочарованы с самого начала - подали маленький, запущенный автобус. 10 часов езды на нем - ужас. Непрекращающийся скрип сиденья водителя (как он его слушает каждый
читать дальше

день??), неудобный обзор, бормотанье сопровождающего в сломанный микрофон - в итоге всю дорогу отлично было слышно только навигатор (у водителя была гарнитура, так-то). 1 из участниц на такси поехала назад, т. к. спина не выдержала и четверти пути.
Сами экскурсии на местах были интересные. Особенно понравился гид по Бресту и то, что включили в программу зажжение фонарей. Это редко у кого было включено в экскурсию.
Но минус был ооочень жирный.

Алина
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте Светлана!
Спасибо за обратную связь, дело в том, что транспорт зависит от количества участников, 04.10.2025 в группе было 21 человек
читать дальше

- автобус на 28 мест, туристического класса. Такого же формата автобус ездит с большими группами до 48 человек. По поводу некорректной работы микрофона в данном автобусе проведена проверка, действительно были замечания со стороны гида, но перевозчик об этой проблеме не сообщил, в связи с чем мы прекратили с ним работу.
С туристом, покинувшим экскурсию также пообщались и между нами был урегулирован данный вопрос, претензий друг к другу не имеем.
Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию и хочется отметить, что сайт Трипстер к организации экскурсии не причастен, это полностью наша ответственность.

Виктория
Виктория
8 окт 2025
Великолепный гид Денис. Интересная, живая речь. Прекрасные знания истории. Хотелось бы больше времени для прогулки по Бресту.
Почти не видели город- слишком много времени провели в Брестской крепости. Было бы здорово сократить время в ней и провести больше времени в городе.
А
Александра
8 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Ездили с дочерью 7 лет, узнали много нового о животных Беловежской пущи, покормили зубра с руки. Экскурсовод Денис интересный рассказчик, водитель Александр очень аккуратно и относительно быстро довез нас по маршруту Минск-Брест и обратно. Из минусов только ограниченное время на посещение локаций. Но оно и понятно для такой насыщенной экскурсии.
Е
Елена
29 сен 2025
Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Алине. Очень хороший экскурсовод, поездка с ней вошла в одну из лучших. Спасибо.
Цовинар
Цовинар
26 сен 2025
Экскурсия интересная, организатор надежный ☺️ мне до оценки «отлично» не хватило, пожалуй, что мы все делали быстро-быстро! В Пуще проехали на автобусе, в крепости была экскурсия очень познавательная, но слушать
читать дальше

1,5 часа сложно, теряется внимание. Было бы круто сделать поездку на выходные, один день погулять по Пуще или покататься на велосипедах, а на следующий день Брест и крепость ☺️ в целом, большое спасибо за возможность побывать в этих знаковых местах!

И
Ирина
26 сен 2025
Первая остановка была Беловежская пуща, на автобусе по маршруту прокатили, посмотрели, всё рассказали, погуляли потом вдоль вольеров с животными и поехали дальше.
Очень мало времени дается на осмотр Брестской крепости, приехали
читать дальше

бегом пошли на экскурсию, полтора часа экскурсия и пол часа свободного времени,чтобы посмотреть музеи и заглянуть в храм, в итоге бегом по пути в храм и обратно уже к автобусу, ибо до него еще идти минут 15-20.
Про Бресту тоже бегом по улице туда обратно и уже пора ехать обратно…
Кто хочет выспаться в автобусе, берите, рекомендуем

Алина
Алина
Ответ организатора:
Добрый день Ирина!
Спасибо за обратную связь.
Основная доля времени в такой дальней поездке, к сожалению, уходит на дорогу. Переезд в одну
читать дальше

сторону действительно занимает около 4,5 часов с
обязательной остановкой для отдыха. Это необходимо для безопасности и комфорта всех гостей.

Что касается программы непосредственно на локациях, мы выстроили её очень плотно, чтобы показать вам как можно больше. На каждую локацию в среднем отводится 2 часа времени, к сожалению так бывает, что время может сокращаться по причине того, что группа может не придерживаться тайм Инга экскурсии и времени, оговоренного гидом.
Очень жаль, что у Вас остались такие впечатления от экскурсии.

М
Марина
19 сен 2025
В Беловежской пуще, очень хороший, с юмором гид. Экскурсия прошла познавательно. Животные ухоженные.
З
Земсков
18 сен 2025
Отличная экскурсия, отдельная благодарность экскурсоводам!
