После завтрака поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников, Слуцкую браму и Фарный костёл с фамильной усыпальницей Радзивиллов.

Пообедаем и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Посетим экспозиции юго-западной башни, пройдёмся по боевым галереям и даже спустимся в тюремный подвал.

Увидим часовню-усыпальницу в стиле модерн. Дальше побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.

Вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.