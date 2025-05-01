Побываем в местечке Ружаны, чтобы увидеть дворец Сапегов, в архитектуре которого сплелись барокко и классицизм.
В Коссово вас ждёт
Описание тура
Организационные детали
Тур может проводить другой гид из нашей команды.
Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» или аналогичном в Минске и 1 ночь в отеле в Бресте, точное название будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие возможно с 5 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Минск
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения — ужин.
Дворцы Сапегов и Пусловских
После завтрака отправимся в Ружаны, чтобы увидеть «белорусский Версаль» — дворец рода Сапег 18 века, в котором соединились барокко и классицизм. Мы заглянем в местный музей, а также увидим старинные костёл и церковь. После обеда переберёмся в Коссово и осмотрим неоготический дворец Пусловских на берегу озера. А ещё полюбуемся Свято-Антониевской церковью, костёлом Пресвятой Троицы и Святого Креста.
Прибудем в Брест, поужинаем и заселимся в отель.
Брестская крепость и Беловежская пуща
После завтрака — обзорная экскурсия по Бресту. Погуляем по пешеходной улице, осмотрим множество причудливых фонарей, скульптур и скамеек. Вы узнаете историю города, которому исполнилось более 1000 лет, услышите про выдающихся местных жителей. Затем побываем в Брестской крепости. Заглянем в Музей обороны Брестской крепости и пройдём по мемориальному комплексу. Затем разместимся в гостинице.
Пообедаем и отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Будем гулять по густому лесу, любоваться озёрами и древними деревьями: здесь растёт сосна возрастом 350 лет и дуб, которому 600! Посетим Музей народного быта и старинных технологий и узнаем, как жили местные в 19 веке. А ещё желающие смогут отведать блюда национальной кухни в кафе «Хуторок» и посетить мастер-классы (за доплату). В завершении экскурсии вам предложат знаменитый беловежский самогон.
Понаблюдаем за животными, поужинаем и вернёмся в Брест.
Несвиж и Мир
После завтрака поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников, Слуцкую браму и Фарный костёл с фамильной усыпальницей Радзивиллов.
Пообедаем и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Посетим экспозиции юго-западной башни, пройдёмся по боевым галереям и даже спустимся в тюремный подвал.
Увидим часовню-усыпальницу в стиле модерн. Дальше побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.
Вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.
Экскурсия по Минску
Позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.
На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Расскажем про дореволюционный Минск, город во время Великой Отечественной войны и о традициях Магдебургского права. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице.
После обеда заедем в торговый центр, а оттуда — в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 412 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту и с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Услуги руководителя туристической группы на протяжении маршрута
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Дополнительные активности (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение