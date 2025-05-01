Путешествие по дворцам и крепостям Беларуси: Брест, Коссово, Ружаны и Беловежская пуща

Побывать в замках Мира и Несвижа, увидеть «белорусский Версаль» и погулять по первобытному лесу
Приглашаем в увлекательное путешествие по Беларуси. За один тур посетим всё самое интересное.

Побываем в местечке Ружаны, чтобы увидеть дворец Сапегов, в архитектуре которого сплелись барокко и классицизм.

В Коссово вас ждёт
читать дальше

удивительный дворец Пусловских, будто сошедший со страниц сказки: с гранёными башнями, бойницами и стрельчатыми арками.

Затем посетим Брест, которому недавно исполнилось 1000 лет: здесь прогуляемся по атмосферным улочкам и посетим Брестскую крепость.

Познакомимся с флорой и фауной Беловежской пущи, а последний день тура посвятим знакомству с историей Минска.

Путешествие по дворцам и крепостям Беларуси: Брест, Коссово, Ружаны и Беловежская пуща
Путешествие по дворцам и крепостям Беларуси: Брест, Коссово, Ружаны и Беловежская пуща
Путешествие по дворцам и крепостям Беларуси: Брест, Коссово, Ружаны и Беловежская пуща
Ближайшие даты:
1
мая2
мая3
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур может проводить другой гид из нашей команды.

Проживание. Будем жить в отеле «40 лет Победы» или аналогичном в Минске и 1 ночь в отеле в Бресте, точное название будет известно непосредственно перед туром, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта 40hotel.by

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минск

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После заселения — ужин.

Прибытие в МинскПрибытие в МинскПрибытие в МинскПрибытие в Минск
2 день

Дворцы Сапегов и Пусловских

После завтрака отправимся в Ружаны, чтобы увидеть «белорусский Версаль» — дворец рода Сапег 18 века, в котором соединились барокко и классицизм. Мы заглянем в местный музей, а также увидим старинные костёл и церковь. После обеда переберёмся в Коссово и осмотрим неоготический дворец Пусловских на берегу озера. А ещё полюбуемся Свято-Антониевской церковью, костёлом Пресвятой Троицы и Святого Креста.

Прибудем в Брест, поужинаем и заселимся в отель.

Дворцы Сапегов и ПусловскихДворцы Сапегов и ПусловскихДворцы Сапегов и Пусловских
3 день

Брестская крепость и Беловежская пуща

После завтрака — обзорная экскурсия по Бресту. Погуляем по пешеходной улице, осмотрим множество причудливых фонарей, скульптур и скамеек. Вы узнаете историю города, которому исполнилось более 1000 лет, услышите про выдающихся местных жителей. Затем побываем в Брестской крепости. Заглянем в Музей обороны Брестской крепости и пройдём по мемориальному комплексу. Затем разместимся в гостинице.

Пообедаем и отправимся в национальный парк «Беловежская пуща». Будем гулять по густому лесу, любоваться озёрами и древними деревьями: здесь растёт сосна возрастом 350 лет и дуб, которому 600! Посетим Музей народного быта и старинных технологий и узнаем, как жили местные в 19 веке. А ещё желающие смогут отведать блюда национальной кухни в кафе «Хуторок» и посетить мастер-классы (за доплату). В завершении экскурсии вам предложат знаменитый беловежский самогон.

Понаблюдаем за животными, поужинаем и вернёмся в Брест.

Брестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пуща
4 день

Несвиж и Мир

После завтрака поедем к Несвижскому замку. Мы побываем в жилых комнатах, где сохранились предметы быта, заглянем в часовню и пройдёмся по живописному парку. Сделаем эффектные кадры на фоне дворца и погуляем по Рыночной площади Несвижа. Здесь увидим здание ратуши, торговые ряды, дома ремесленников, Слуцкую браму и Фарный костёл с фамильной усыпальницей Радзивиллов.

Пообедаем и отправимся в Мирский замок 16 века. Рассмотрим охотничьи коллекции и рыцарские доспехи и полюбуемся роскошным внутренним убранством. Посетим экспозиции юго-западной башни, пройдёмся по боевым галереям и даже спустимся в тюремный подвал.

Увидим часовню-усыпальницу в стиле модерн. Дальше побываем и в посёлке Мир, где соседствуют православная церковь, католический костёл и синагога. А ещё мы осмотрим дома ремесленников и купцов на главной площади. Во время экскурсии вы узнаете, кто такие Радзивиллы, какой след они оставили в истории не только Беларуси, но и всей Европы.

Вернёмся в Минск, после чего у вас будет свободное время.

Несвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и МирНесвиж и Мир
5 день

Экскурсия по Минску

Позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Вы увидите Петро-Павловскую церковь 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены, пройдёте по улице Немигу и через Верхний город.

На площади Свободы посетим Гостиный двор, торговые ряды и монастырские комплексы. А ещё осмотрим православные и католические соборы и здание ратуши. Расскажем про дореволюционный Минск, город во время Великой Отечественной войны и о традициях Магдебургского права. Полюбуемся сооружениями эпохи конструктивизма на главной улице.

После обеда заедем в торговый центр, а оттуда — в аэропорт.

Экскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по МинскуЭкскурсия по Минску

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 412 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту и с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Услуги руководителя туристической группы на протяжении маршрута
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Дополнительные активности (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Минска, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Ж/д вокзал Минска, выбирайте рейсы с отправлением во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Минска

В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
На автобусе
4 дня
1 отзыв
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
11 апр в 20:00
2 мая в 08:00
10 790 ₽ за человека
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
23 мар в 08:00
30 мар в 08:00
1650 Br за человека
Вся Беларусь за 7 дней
На автобусе
7 дней
4 отзыва
Вся Беларусь за 7 дней
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
22 мар в 14:00
29 мар в 14:00
от 1600 Br за человека