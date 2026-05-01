Столица, замки, традиции: индивидуальный тур по Беларуси

Увидеть главное в Минске, побывать в Мире и Несвиже и погрузиться в прошлое
Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать атмосферу Беларуси в комфортном темпе.

Вы увидите средневековые замки с роскошными залами и ухоженными внутренними дворами, а мы расскажем вам их легенды. Прокатитесь по столичным улицам и проспектам, и узнаете, чем живёт город сегодня.

Посетите этнографический комплекс «Сула» и познакомитесь со старинными ремёслами и бытом прошлых веков.
Описание тура

Организационные детали

Выбирайте одежду по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со столицей

Начнём с обзорной экскурсии по Минску. Вы увидите просторные проспекты, исторический центр, главные площади и современные районы. Узнаете, как формировалась столица и чем живёт город сегодня.

2 день

Несвиж и Мир - замки Великого княжества

Отправляемся к самым знаменитым замкам страны. Несвижский замок — роскошная резиденция Радзивиллов с дворцом и парком.
Мирский замок — средневековая крепость, включённая в список ЮНЕСКО. Вы осмотрите башни, залы, внутренние дворы, услышите легенды и погрузитесь в атмосферу прошлого.

Важно: гид будет с вами по пути в замки, на территории замков со своим гидом нельзя, но на месте можно купить входные билеты, забронировать экскурсию или взять аудиогида.

3 день

Этнографический комплекс «Сула»

Отвезём вас к этнографическому комплексу «Сула», где у вас будет время на самостоятельный осмотр. Здесь вы познакомитесь со старинными ремёслами и бытом прошлых веков, увидите шляхетскую усадьбу, посетите интерактивные площадки.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер в этнокомплекс «Сула» (осмотр самостоятельно)
  • Сопровождение гида
  • Экскурсия по Минску
  • Экскурсии в Несвижском и Мирском замках
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Минска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Минск, 9:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша цель — показать страну живо, интересно и комфортно, без спешки и шаблонных маршрутов. Мы организуем экскурсии и туры «под ключ»: продумываем логистику, маршрут и тайминг, чтобы вы могли сосредоточиться на
впечатлениях и отдыхе. В дороге делимся историческими фактами, легендами и любопытными деталями, которые помогают лучше почувствовать атмосферу мест. Работаем с индивидуальными путешественниками и небольшими группами, подбираем формат поездки под ваши интересы. Ценим внимание к деталям, безопасность и человеческий подход. Будем рады познакомить вас с Беларусью и сделать ваше путешествие запоминающимся.

