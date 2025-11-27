Замки, крепости и Беловежская пуща: индивидуальный тур по Беларуси
Побывать в Бресте и Гродно, погулять по легендарному заповеднику и осмотреть 3 замка
За 3 дня вы увидите знаковые места Беларуси: прикоснётесь к легендам Мирского и Несвижского замков, прогуляетесь по героической Брестской крепости, услышите историю древней Каменецкой башни и вдохнёте чистый воздух Беловежской читать дальше
пущи, где можно встретить зубров и других обитателей. Вас ждёт знакомство с атмосферным Гродно и Лидским замком 14 века.
Это путешествие объединяет архитектуру, природу и историю — настоящий калейдоскоп впечатлений, который раскроет многообразие страны.
Описание тура
Организационные детали
В каждом автомобиле есть Wi-Fi и напитки, на случай непогоды предоставляются зонты. С собой достаточно взять только хорошее настроение.
Программа тура по дням
1 день
Мирский и Несвижский замки, преезде в Брест
В первый день мы отправимся к величественным памятникам архитектуры — Мирскому и Несвижскому замкам. Вас ждёт знакомство с богатой историей и атмосферой этих знаковых резиденций, где каждая башня и каждый зал хранят тайны прошедших веков. После прогулки по замковым ансамблям переедем в Брест.
2 день
Брестская крепость, Каменецкая башня, Беловежская пуща, переезд в Гродно
Начнём день с прогулки по Брестской крепости — символу мужества и героизма. Мы пройдём по территории мемориального комплекса, вспомним историю обороны. Затем сделаем остановку у Каменецкой башни — древнего памятника оборонного зодчества 13 века.
После отправимся в Беловежскую пущу — легендарный лесной массив, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы познакомитесь с уникальной природой заповедника, узнаете его многовековую историю и, если повезёт, понаблюдаете за обитателями. Завершим день переездом в Гродно.
3 день
Гродно, Лидский замок, возвращение в Минск
Заключительный день начнём с прогулки по Гродно — городу, где переплелись польская, литовская и белорусская культуры. Мы увидим исторический центр, сохранивший дух Средневековья, и познакомимся с его главными достопримечательностями.
Далее нас ждёт дорога к Лидскому замку — крепости 14 века, возведённой по приказу князя Гедимина. Здесь вы узнаете, какую роль играл замок в обороне Великого княжества Литовского. После экскурсии отправимся обратно в Минск.
Ответы на вопросы
Что включено
Индивидуальный трансфер
Прохладительные напитки в дороге
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Минска и обратно
Проживание (3000-5000 ₽ за номер в гостинице)
Питание
Входные билеты в объекты: 300-700 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, 9:00 (по договорённости возможно другое время)
Завершение: Минск, ориентировочно 20:00 (по договорённости возможно другое время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 264 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних читать дальше
поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение.
Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.