Начнём день с прогулки по Брестской крепости — символу мужества и героизма. Мы пройдём по территории мемориального комплекса, вспомним историю обороны. Затем сделаем остановку у Каменецкой башни — древнего памятника оборонного зодчества 13 века.

После отправимся в Беловежскую пущу — легендарный лесной массив, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы познакомитесь с уникальной природой заповедника, узнаете его многовековую историю и, если повезёт, понаблюдаете за обитателями. Завершим день переездом в Гродно.