Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща
Увидеть замки и главное в Минске, отведать пива в рыцарском зале и рассмотреть Гродно с теплохода
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:20
1 мая в 09:20
8 мая в 09:20
55 700 ₽ за человека
Средневековые замки и усадьбы художников: путешествие по четырём городам Беларуси
Побывать в домах Репина и Шагала, услышать легенды о призраках, ведьмах и литовских богачах
Начало: Ж/д вокзал Минска, 9:20, 1 этаж, эскалатор под таб...
7 мар в 09:20
1 мая в 09:20
29 900 ₽ за человека
В Беларусь в первый раз: 3 города, замки и экскурсии на выбор
Увидеть значимые места страны, насладиться сталинским ампиром и окунуться во времена рыцарей
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
14 апр в 08:00
7 мая в 08:00
32 890 ₽ за человека
По следам княжества Литовского: индивидуальный мини-тур от Гродно до Несвижа
Увидеть древние замки, погрузиться в атмосферу района Городница и узнать много исторических фактов
Начало: Минск, ваше место проживания, не позже 11:00
28 фев в 08:00
14 мар в 08:00
65 000 ₽ за всё до 4 чел.
Несвиж, Мир и Брест: индивидуальное автопутешествие по знаковым местам Беларуси на выходных
Исследовать средневековые замки и узнать историю обороны Брестской крепости
Начало: Минск, ваш отель, с 9:00
28 фев в 08:00
14 мар в 08:00
70 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знаковые места Беларуси только для вас: главные замки, Брестская крепость и Беловежская пуща
Побывать в Лиде, Мире и Несвиже, погулять по тропам вековых лесов и подняться на Каменецкую башню
Начало: Минск, точное место - по договорённости, 10:00 или...
17 фев в 10:00
20 фев в 10:00
91 500 ₽ за всё до 8 чел.
