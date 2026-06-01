Знакомство с Беларусью начнёте в Минске: здесь средневековые монастыри и костёлы соседствуют с постройками в стиле конструктивизма. В нацпарке «Беловежская пуща» погуляете по огромному лесному массиву, узнаете, как создаётся пущанский самогон, и попробуете традиционные угощения. А затем очутитесь на страницах сказки, любуясь Несвижским и Мирским замками — кажется, что вот-вот в окне промелькнут дамы в платьях, а по дорожкам парка проскачет рыцарь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Согласно Федеральному закону от 23 июля 2025 г. N 257-ФЗ, выезд из РФ для несовершеннолетних граждан с 20 января 2026 года возможен по действующему внутрироссийскому паспорту или загранпаспорту.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность дней экскурсионной программы. А также имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования участников.

Правила рассадки в автобусе: если участник едет один, то он может занять любое свободное место в автобусе, за исключением случаев, когда в автобусе уже имеются занятые одиночные места. Важно: при несоблюдении данного правила туроператор имеет право пересадить путешественника, уведомив об этом заранее.