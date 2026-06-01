В нацпарке «Беловежская пуща» погуляете по огромному лесному массиву, узнаете, как создаётся пущанский самогон, и попробуете традиционные угощения.
А затем очутитесь на страницах сказки, любуясь Несвижским и Мирским замками — кажется, что вот-вот в окне промелькнут дамы в платьях, а по дорожкам парка проскачет рыцарь.
Описание тура
Организационные детали
Согласно Федеральному закону от 23 июля 2025 г. N 257-ФЗ, выезд из РФ для несовершеннолетних граждан с 20 января 2026 года возможен по действующему внутрироссийскому паспорту или загранпаспорту.
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность дней экскурсионной программы. А также имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования участников.
Правила рассадки в автобусе: если участник едет один, то он может занять любое свободное место в автобусе, за исключением случаев, когда в автобусе уже имеются занятые одиночные места. Важно: при несоблюдении данного правила туроператор имеет право пересадить путешественника, уведомив об этом заранее.
Программа тура по дням
Выезд из Москвы
Отправимся в путешествие из Москвы. Ехать будем всю ночь.
Минск: старинный и современный
Прибудем в Минск, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Увидим старинные архитектурные памятники: костёлы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские монастыри, Торговые ряды, Ратушу. Погуляем по восстановленному Троицкому предместью 18-19 века с живописными изогнутыми улочками, уютными кафе в древних зданиях, домами ремесленников и галереями художников.
Ощутим и динамичный характер города. Посетим проспект Независимости — памятник градостроительного искусства 20 века, и площадь Победы. А ещё осмотрим современную Национальную библиотеку.
Заглянем в торговый центр «Столица» на шопинг. Вечером переедем в Барановичи.
«Беловежская пуща», Музей народного быта и старинных технологий и Брестская крепость
Отправимся в нацпарк «Беловежская пуща». Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Мы прогуляемся по лесному массиву и посетим Музей народного быта и старинных технологий, где осмотрим предметы домашнего обихода и сельскую утварь. А ещё познакомимся с культурой и традициями местных жителей 19 века. Попробуем пущанские угощения в кафе, увидим, как делается знаменитый самогон, и, конечно, попробуем рюмочку.
Переедем в Брест. Побываем в Брестской крепости, осмотрим экспозицию «Музей войны – территория мира».
Несвижский и Мирский замки
Поедем в Несвиж, чтобы посетить знаменитый дворцово-парковый комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда-то он принадлежал могущественному магнатскому роду Радзивиллов. Осмотрим ансамбль, построенный по проекту итальянского зодчего Джованни Бернардони. Узнаем, какие мифы и легенды связаны с этим местом. А ещё увидим Фарный костёл — первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко и усыпальницу князей.
После обеда — экскурсия по Мирскому замку 16 века. Эта монументальная и неприступная цитадель олицетворяет мощь феодальной власти.
Затем отправимся обратно в Москву.
Возвращение
Утром прибудем в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|1-местное размещение
|37 300 ₽
|2-местное размещение
|32 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение