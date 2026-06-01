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В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями

Осмотреть средневековые замки, попробовать пущанские угощения и познакомиться с культурой и бытом
Знакомство с Беларусью начнёте в Минске: здесь средневековые монастыри и костёлы соседствуют с постройками в стиле конструктивизма.

В нацпарке «Беловежская пуща» погуляете по огромному лесному массиву, узнаете, как создаётся пущанский самогон, и попробуете традиционные угощения.

А затем очутитесь на страницах сказки, любуясь Несвижским и Мирским замками — кажется, что вот-вот в окне промелькнут дамы в платьях, а по дорожкам парка проскачет рыцарь.
В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями
В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями
В Беларусь из Москвы: Минск, Брест, Несвиж и Мир с дегустациями

Описание тура

Организационные детали

Согласно Федеральному закону от 23 июля 2025 г. N 257-ФЗ, выезд из РФ для несовершеннолетних граждан с 20 января 2026 года возможен по действующему внутрироссийскому паспорту или загранпаспорту.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность дней экскурсионной программы. А также имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования участников.

Правила рассадки в автобусе: если участник едет один, то он может занять любое свободное место в автобусе, за исключением случаев, когда в автобусе уже имеются занятые одиночные места. Важно: при несоблюдении данного правила туроператор имеет право пересадить путешественника, уведомив об этом заранее.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Москвы

Отправимся в путешествие из Москвы. Ехать будем всю ночь.

2 день

Минск: старинный и современный

Прибудем в Минск, позавтракаем и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Увидим старинные архитектурные памятники: костёлы Девы Марии и Красный, мужской и женский бернардинские монастыри, Торговые ряды, Ратушу. Погуляем по восстановленному Троицкому предместью 18-19 века с живописными изогнутыми улочками, уютными кафе в древних зданиях, домами ремесленников и галереями художников.

Ощутим и динамичный характер города. Посетим проспект Независимости — памятник градостроительного искусства 20 века, и площадь Победы. А ещё осмотрим современную Национальную библиотеку.

Заглянем в торговый центр «Столица» на шопинг. Вечером переедем в Барановичи.

Минск: старинный и современныйМинск: старинный и современныйМинск: старинный и современный
3 день

«Беловежская пуща», Музей народного быта и старинных технологий и Брестская крепость

Отправимся в нацпарк «Беловежская пуща». Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. Мы прогуляемся по лесному массиву и посетим Музей народного быта и старинных технологий, где осмотрим предметы домашнего обихода и сельскую утварь. А ещё познакомимся с культурой и традициями местных жителей 19 века. Попробуем пущанские угощения в кафе, увидим, как делается знаменитый самогон, и, конечно, попробуем рюмочку.

Переедем в Брест. Побываем в Брестской крепости, осмотрим экспозицию «Музей войны – территория мира».

«Беловежская пуща», Музей народного быта и старинных технологий и Брестская крепость«Беловежская пуща», Музей народного быта и старинных технологий и Брестская крепость«Беловежская пуща», Музей народного быта и старинных технологий и Брестская крепость
4 день

Несвижский и Мирский замки

Поедем в Несвиж, чтобы посетить знаменитый дворцово-парковый комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда-то он принадлежал могущественному магнатскому роду Радзивиллов. Осмотрим ансамбль, построенный по проекту итальянского зодчего Джованни Бернардони. Узнаем, какие мифы и легенды связаны с этим местом. А ещё увидим Фарный костёл — первый в Восточной Европе памятник в стиле барокко и усыпальницу князей.

После обеда — экскурсия по Мирскому замку 16 века. Эта монументальная и неприступная цитадель олицетворяет мощь феодальной власти.

Затем отправимся обратно в Москву.

Несвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замкиНесвижский и Мирский замки
5 день

Возвращение

Утром прибудем в Москву.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
1-местное размещение37 300 ₽
2-местное размещение32 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Некрасовка», 4-ый выход, 19:30
Завершение: Москва, станция метро «Некрасовка», 4-ый выход, 6:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марина. Я гид с 20-летним стажем. Люблю и ценю свою малую Родину. Иваново, Плёс, Шуя, Палех, Кинешма — я познакомлю вас с этими чудесными уголками, где живёт русская душа. Приезжайте к нам в гости, будет интересно!

Тур входит в следующие категории Минска

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