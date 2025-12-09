Групповая
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы в Минске
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4180 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборО Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
По Несвижу - с коренной несвижанкой
Исследовать архитектурные и ландшафтные памятники и спуститься в некрополь Радзивиллов
Сегодня в 09:00
12 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 25 чел.
