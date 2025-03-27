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итоге пройти экскурсию по родовому замку Радзивиллов, нам, в принципе, интересна была эта часть. Начали ровно, как договаривались, Вячеслав Иванович уже ждал нас на месте. Рассказ был последовательным с привязкой к предметам интерьера или лицам, изображенным на старинных картинах. По ходу повествования происходили костюмированные театральные сценки с участием членов исторического клуба, руководит которым наш гид. Была и викторина-квест для моих детей. Два с лишним часа пролетели незаметно, за что Вячеславу Ивановичу и его ребятам огромная благодарность.