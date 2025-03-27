Ночные прогулки и экскурсии Несвижа

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Несвиже, цены от 3960 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
1.5 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Несвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3960 ₽4400 ₽ за всё до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    27 марта 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Наш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мы уточняли детали, решили в
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    итоге пройти экскурсию по родовому замку Радзивиллов, нам, в принципе, интересна была эта часть. Начали ровно, как договаривались, Вячеслав Иванович уже ждал нас на месте. Рассказ был последовательным с привязкой к предметам интерьера или лицам, изображенным на старинных картинах. По ходу повествования происходили костюмированные театральные сценки с участием членов исторического клуба, руководит которым наш гид. Была и викторина-квест для моих детей. Два с лишним часа пролетели незаметно, за что Вячеславу Ивановичу и его ребятам огромная благодарность.

    Наш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мыНаш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мыНаш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мы
  • И
    Ирина
    4 марта 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Вячеслав очень увлечений человек. Чувствуется, что история места в нем очень глубоко. Он очень увлеченно рассказывает. Гид для тех кто интересуется историей и готов слушать
  • Н
    Надежда
    10 февраля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Были на экскурсии с Вячеславом, быстро договорились, гид помог сориентироваться по времени. Энциклопедические знания истории поражают. Если вы любите историю
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    и хотите узнать хронологию событий, разворачивающихся вокруг замка Вам к Вячеславу. Много дат, имен и исторических справок. Место прекрасное в любое время года. Спасибо, Вячеслав Иванович.

  • Е
    Елена
    3 января 2025
    О Несвиже - с любовью
    Наталья- прекрасный экскурсовод, грамотная речь, глубокие знания истории, доброжелательность, четкое построение маршрута, заинтересованность любовь к своему делу. Влюбила нас в историю города Несвиж. Спасибо!
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Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Ночные»

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