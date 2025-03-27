-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеНесвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3960 ₽
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений27 марта 2025Наш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мы уточняли детали, решили в
- ИИрина4 марта 2025Вячеслав очень увлечений человек. Чувствуется, что история места в нем очень глубоко. Он очень увлеченно рассказывает. Гид для тех кто интересуется историей и готов слушать
- ННадежда10 февраля 2025Были на экскурсии с Вячеславом, быстро договорились, гид помог сориентироваться по времени. Энциклопедические знания истории поражают. Если вы любите историю
- ЕЕлена3 января 2025Наталья- прекрасный экскурсовод, грамотная речь, глубокие знания истории, доброжелательность, четкое построение маршрута, заинтересованность любовь к своему делу. Влюбила нас в историю города Несвиж. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несвиже
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Несвиже
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в апреле 2025
Сейчас в Несвиже в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 3960 до 4000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Забронируйте экскурсию в Несвиже на 2025 год по теме «Ночные», 11 ⭐ отзывов, цены от 3960₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь