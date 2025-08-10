-
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеНесвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
4275 ₽
4750 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Несвиж - город-музей под открытым небом
Несвиж - это уникальный город, где каждый уголок хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу старины и узнайте секреты прошлого
15 авг в 13:00
18 авг в 18:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
28 авг в 17:30
29 авг в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Завтра в 19:00
12 авг в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
