Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческому Полоцку
Прогуляйтесь по историческим улицам Полоцка, ощутите дух времени и узнайте о великих событиях, оставивших след в этом древнем городе
Начало: ПР.Ф. Скорины д. 13
15 сен в 08:00
17 сен в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по древнему Полоцку
Полоцк удивит вас своими древними храмами и легендами. Прогулка по городу раскроет тайны прошлого и подарит незабываемые впечатления
20 сен в 10:00
21 сен в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Полоцком: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Добро пожаловать в Полоцк! Погрузитесь в историю Полоцкого княжества, осмотрите Верхний замок, дом Петра I и Софийский собор. Узнайте тайны прошлого
Начало: Проспект Франциска Скорины 13
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Полоцку в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Полоцке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Полоцку в сентябре 2025
Сейчас в Полоцке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Полоцке на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 101 ⭐ отзыв, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь