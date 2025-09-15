Сейчас в Полоцке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5