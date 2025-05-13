Экскурсия в музей-усадьбу Здравнево - это уникальная возможность познакомиться с жизнью и творчеством Ильи Репина. Усадьба расположена на живописном берегу Западной Двины, всего в 16 км от Витебска. Здесь художник
Что можно увидеть
- Главный дом
- Ледовня
- Дом управляющего
- Парк
Описание экскурсии
Во время прогулки по усадебному комплексу вы увидите главный дом, ледовню, дом управляющего, водоём, аллею и парк.
Внутри музея рассмотрите репродукции картин, акварели, рисунки, а также подлинные фотографии, письма и книги живописца.
За 8 лет жизни в Здравнёво Репин создал более 40 картин и рисунков: «Дуэль», «Осенний букет», «Охотник», «Лунная ночь», «Барышни на прогулке среди стада коров», «Портрет сына художника», «Яблони в цвету», «Белорус», «На Западной Двине. Восход солнца» и другие. А также 2 иконы для Слободской церкви.
Подробнее о жизни художника и его плодотворном творческом периоде в Здравнёво вы узнаете на экскурсии по усадьбе с местным гидом. А после у вас будет полчаса свободного времени для осмотра территории.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе — в зависимости от численности группы
- В стоимость входят: трансфер (без путевого рассказа), входные билеты с экскурсией в усадебном доме (30 мин.), свободное время на осмотр территории (30 мин.)
- Экскурсию в усадебном доме проведёт аттестованный гид музея
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Дети до 16 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Александр — Организатор в Витебске
Провёл экскурсии для 1858 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
13 мая 2025
Все четко, информация от сопровождающего экскурсовода была интересная. Жалко только все время себя останавливал: «Это вам расскажут в музее…, не буду повторяться».
И
Ирина
10 мая 2025
Просто чудо экскурсия!
М
Мария
7 мая 2025
Поездка 2.05.2025 в музей-усадьбу Здравнево. Прекрасное место, с погодой повезло. Доехали быстро, без экскурсии не добраться до усадьбы, только на машине. По дороге слушали рассказ гида, не заметили как доехали.
S
Sergey
4 мая 2025
Очень приятное место. Местный экскурсовод провела живую и интересную экскурсию
