Экскурсия в музей-усадьбу Здравнево - это уникальная возможность познакомиться с жизнью и творчеством Ильи Репина. Усадьба расположена на живописном берегу Западной Двины, всего в 16 км от Витебска. Здесь художник

провёл 8 плодотворных лет, создав более 40 картин и рисунков. Во время экскурсии вы увидите репродукции его работ, подлинные рисунки и фотографии. Прогулка по усадебному комплексу включает осмотр главного дома, ледовни, дома управляющего и парка. В завершение вас ждёт полчаса свободного времени для самостоятельного осмотра территории

Описание экскурсии

Во время прогулки по усадебному комплексу вы увидите главный дом, ледовню, дом управляющего, водоём, аллею и парк.

Внутри музея рассмотрите репродукции картин, акварели, рисунки, а также подлинные фотографии, письма и книги живописца.

За 8 лет жизни в Здравнёво Репин создал более 40 картин и рисунков: «Дуэль», «Осенний букет», «Охотник», «Лунная ночь», «Барышни на прогулке среди стада коров», «Портрет сына художника», «Яблони в цвету», «Белорус», «На Западной Двине. Восход солнца» и другие. А также 2 иконы для Слободской церкви.

Подробнее о жизни художника и его плодотворном творческом периоде в Здравнёво вы узнаете на экскурсии по усадьбе с местным гидом. А после у вас будет полчаса свободного времени для осмотра территории.

