Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка «Витебские истории»
От прошлого до наших дней - узнать, чем город пленяет своих жителей и гостей
Начало: На ул. Замковой
Сегодня в 13:00
12 дек в 13:00
4980 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Таинственное исчезновение в Витебске»
Примерить на себя роль детектива в поисках секретов древнего города - и пропавшего гида
Начало: В районе площади Свободы
12 дек в 14:00
13 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Витебску с улыбкой: уникальное путешествие по истории и культуре
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Витебск за 2 часа
Посетить самые значимые места города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: На ул. Замковая
11 дек в 11:00
13 дек в 14:00
5150 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
17 дек в 13:15
18 дек в 13:15
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 мая 2025Все четко, информация от сопровождающего экскурсовода была интересная. Жалко только все время себя останавливал: «Это вам расскажут в музее…, не буду повторяться».
- ИИрина10 мая 2025Просто чудо экскурсия!
- ММария7 мая 2025Поездка 2.05.2025 в музей-усадьбу Здравнево. Прекрасное место, с погодой повезло. Доехали быстро, без экскурсии не добраться до усадьбы, только на
- SSergey4 мая 2025Очень приятное место. Местный экскурсовод провела живую и интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1600 до 7500. Туристы уже оставили гидам 476 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Витебска и местам Беларуси в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль