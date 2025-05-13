читать дальше

машине. По дороге слушали рассказ гида, не заметили как доехали. Расстроила информация о добыче доломита взрывным способом, который разрушает камень….. но это была важная для меня информация. Усадебный дом воссоздан, исторический не сохранился, подробнее об этом и истории услышите на экскурсии, но атмосфера присутствует. Обстановка воссоздана в соответствии с историей, рассказ в доме насыщен фактами. Судьба семьи Репина и трагическая судьба усадьбы - все это останется в памяти.