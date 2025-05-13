Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Витебске

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Витебске, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
135 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
На автобусе
2.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
«Предлагаем вам отправиться в усадьбу Здравнёво на живописном берегу Западной Двины в 16 км от Витебска»
17 дек в 13:15
18 дек в 13:15
2700 ₽ за человека
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
Начало: Ратушная площадь
«От центра города и живописного сквера Маяковского мы отправимся петлять по старинным улочкам»
Завтра в 19:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Таинственный Витебск
Пешая
2.5 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Витебск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Витебску, где вы узнаете о легендах и тайнах этого древнего города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: На площади Тысячелетия
«А также услышите легенды о подземных ходах и хозяйке Замковой горы, погуляете по узким улочкам и «взлетите» над городом, словно персонажи картин Марка Шагала»
Завтра в 19:00
11 дек в 07:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Все четко, информация от сопровождающего экскурсовода была интересная. Жалко только все время себя останавливал: «Это вам расскажут в музее…, не буду повторяться».
  • И
    Ирина
    10 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Просто чудо экскурсия!
  • М
    Мария
    7 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Поездка 2.05.2025 в музей-усадьбу Здравнево. Прекрасное место, с погодой повезло. Доехали быстро, без экскурсии не добраться до усадьбы, только на
    читать дальше

    машине. По дороге слушали рассказ гида, не заметили как доехали. Расстроила информация о добыче доломита взрывным способом, который разрушает камень….. но это была важная для меня информация. Усадебный дом воссоздан, исторический не сохранился, подробнее об этом и истории услышите на экскурсии, но атмосфера присутствует. Обстановка воссоздана в соответствии с историей, рассказ в доме насыщен фактами. Судьба семьи Репина и трагическая судьба усадьбы - все это останется в памяти.

  • S
    Sergey
    4 мая 2025
    Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
    Очень приятное место. Местный экскурсовод провела живую и интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
  2. Поездка в музей-уcадьбу Здравнёво
  3. Гастрономическая экскурсия по Витебску
  4. Таинственный Витебск
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Успенский Собор
  2. Воскресенская церковь
  3. Благовещенская церковь
  4. Самое главное
  5. Ратуша
  6. Художественный Музей
  7. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 2700 до 7000. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 250 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль