Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Витебска: прогулка по легендам
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Поездка в музей-усадьбу Здравнево
Отправляйтесь в усадьбу Здравнево, где Илья Репин создал свои шедевры. Узнайте больше о жизни и творчестве художника в живописной обстановке
Начало: В центре города
«Предлагаем вам отправиться в усадьбу Здравнёво на живописном берегу Западной Двины в 16 км от Витебска»
17 дек в 13:15
18 дек в 13:15
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
Начало: Ратушная площадь
«От центра города и живописного сквера Маяковского мы отправимся петлять по старинным улочкам»
Завтра в 19:00
11 дек в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Витебск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Витебску, где вы узнаете о легендах и тайнах этого древнего города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: На площади Тысячелетия
«А также услышите легенды о подземных ходах и хозяйке Замковой горы, погуляете по узким улочкам и «взлетите» над городом, словно персонажи картин Марка Шагала»
Завтра в 19:00
11 дек в 07:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 мая 2025Все четко, информация от сопровождающего экскурсовода была интересная. Жалко только все время себя останавливал: «Это вам расскажут в музее…, не буду повторяться».
- ИИрина10 мая 2025Просто чудо экскурсия!
- ММария7 мая 2025Поездка 2.05.2025 в музей-усадьбу Здравнево. Прекрасное место, с погодой повезло. Доехали быстро, без экскурсии не добраться до усадьбы, только на
- SSergey4 мая 2025Очень приятное место. Местный экскурсовод провела живую и интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Витебску в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витебске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Витебску в декабре 2025
Сейчас в Витебске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 2700 до 7000. Туристы уже оставили гидам 250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Витебске на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 250 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль