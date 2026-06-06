По Витебску можно просто гулять, а можно отправиться в настоящее приключение, где каждый шаг превращается в задание, а каждое место — в маленькую историю.
Мы создали семейный квест, чтобы дети не просто слушали, а включались в процесс — искали, считали, фантазировали, придумывали и замечали детали вокруг. А взрослые им помогали и наслаждались игрой.
Мы создали семейный квест, чтобы дети не просто слушали, а включались в процесс — искали, считали, фантазировали, придумывали и замечали детали вокруг. А взрослые им помогали и наслаждались игрой.
Описание квеста
- Старинные легенды о возникновении Витебска
- Знакомство с Марком Шагалом и его удивительным взглядом на мир
- Творческие задания и наблюдения
- Дети будут рисовать и фантазировать, разгадывать загадки, искать детали и придумывать истории
- Родители интересно проведут время с ребёнком и взглянут на Витебск с нового ракурса
На маршруте вы увидите:
- Октябрьский мост
- Воскресенскую церковь
- Ратушу
- Сквер Маяковского
- Памятник Фёдору Махнову
- Успенскую гору и кафедральный собор
- Лестницу к реке
- Пушкинский мост со львами и памятник Пушкину
Детали квеста
В стартовой точке маршрута вы получите игровой набор для путешествия по Витебску в удобном шопере. Внутри:
- маршрутная книжка формата А5 (27 страниц) с творческими заданиями, описаниями мест, фактами и легендами
- ручка и набор цветных карандашей
- настольная игра-ходилка «Прогулка по Витебску»
- мешочек с фишками и кубиком
- памятная открытка
Маршрут полностью описан в книге, поэтому сопровождение не требуется.
Организационные детали
- Квест рассчитан на семьи с детьми от 7 до 12 лет
- Вы проходите квест самостоятельно, в удобном темпе, выполняя задания и делая остановки на отдых
- Мы остаёмся на связи и помогаем, если во время прогулки у вас возникнут вопросы или затруднения
Оплата возможна:
- наличными (белорусскими или российскими рублями) при получении комплекта
- переводом на карту по номеру телефона
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Мы — Полина и Елена, художницы из Москвы. Полина — сооснователь творческой студии. Елена — преподаватель детских групп и организатор арт-путешествий. Жила в Витебске и хорошо знает город — его атмосферу, маршруты и любимые места. Этот квест мы создавали с большой любовью, соединяя искусство, игру и живую историю города.
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