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По Витебску можно просто гулять, а можно отправиться в настоящее приключение, где каждый шаг превращается в задание, а каждое место — в маленькую историю.



Мы создали семейный квест, чтобы дети не просто слушали, а включались в процесс — искали, считали, фантазировали, придумывали и замечали детали вокруг. А взрослые им помогали и наслаждались игрой.