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Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала

Семейный квест без гида по мостам, лестницам, паркам и набережным, вдохновлявшим художника
По Витебску можно просто гулять, а можно отправиться в настоящее приключение, где каждый шаг превращается в задание, а каждое место — в маленькую историю.

Мы создали семейный квест, чтобы дети не просто слушали, а включались в процесс — искали, считали, фантазировали, придумывали и замечали детали вокруг. А взрослые им помогали и наслаждались игрой.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала

Описание квеста

  • Старинные легенды о возникновении Витебска
  • Знакомство с Марком Шагалом и его удивительным взглядом на мир
  • Творческие задания и наблюдения
  • Дети будут рисовать и фантазировать, разгадывать загадки, искать детали и придумывать истории
  • Родители интересно проведут время с ребёнком и взглянут на Витебск с нового ракурса

На маршруте вы увидите:

  • Октябрьский мост
  • Воскресенскую церковь
  • Ратушу
  • Сквер Маяковского
  • Памятник Фёдору Махнову
  • Успенскую гору и кафедральный собор
  • Лестницу к реке
  • Пушкинский мост со львами и памятник Пушкину

Детали квеста

В стартовой точке маршрута вы получите игровой набор для путешествия по Витебску в удобном шопере. Внутри:

  • маршрутная книжка формата А5 (27 страниц) с творческими заданиями, описаниями мест, фактами и легендами
  • ручка и набор цветных карандашей
  • настольная игра-ходилка «Прогулка по Витебску»
  • мешочек с фишками и кубиком
  • памятная открытка

Маршрут полностью описан в книге, поэтому сопровождение не требуется.

Организационные детали

  • Квест рассчитан на семьи с детьми от 7 до 12 лет
  • Вы проходите квест самостоятельно, в удобном темпе, выполняя задания и делая остановки на отдых
  • Мы остаёмся на связи и помогаем, если во время прогулки у вас возникнут вопросы или затруднения

Оплата возможна:

  • наличными (белорусскими или российскими рублями) при получении комплекта
  • переводом на карту по номеру телефона

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Мы — Полина и Елена, художницы из Москвы. Полина — сооснователь творческой студии. Елена — преподаватель детских групп и организатор арт-путешествий. Жила в Витебске и хорошо знает город — его атмосферу, маршруты и любимые места. Этот квест мы создавали с большой любовью, соединяя искусство, игру и живую историю города.

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