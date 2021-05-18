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Полезная информация о Витебске

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Местное время в Витебске
22:1715
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇾 Беларусь
Название городаВитебск
По-английскиVitebsk
Столица регионаВитебск является столицей региона
Население города342 700 чел.
АэропортВосточный VTB
Часовой поясEurope/Minsk
Средняя высота150 м. от уровня моря

Где находится Витебск на карте

Витебск фото города
Витебск

Популярные экскурсии в Витебске

По страницам истории 1000-летнего Витебска
По страницам истории 1000-летнего Витебска
4.5
11 отзывов
$
45
за чел.
«О Париж! Ты — мой второй Витебск», — некогда воскликнул Марк Шагал. И неспроста, ведь во времена эпохи Возрождения Витебск называли «маленькой столиц...
Витебск Славянский
Витебск Славянский
5
1 отзыв
$
45
за чел.
Наверняка каждый слышал о ежегодном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". А возможно, многие хоть раз побывали на этом празднике. На недел...
Пешеходная экскурсия по Витебску
Пешеходная экскурсия по Витебску
5
1 отзыв
$
30
за чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Витебска
Витебск: неожиданный ракурс.
Витебск: неожиданный ракурс.
$
45
за чел.
Таинственный Витебск
Таинственный Витебск
5
10 отзывов
30
за чел.
Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
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