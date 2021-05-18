Полезная информация о Витебске
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Местное время в Витебске
22:1715
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇾 Беларусь
|Название города
|Витебск
|По-английски
|Vitebsk
|Столица региона
|Витебск является столицей региона
|Население города
|342 700 чел.
|Аэропорт
|Восточный VTB
|Часовой пояс
|Europe/Minsk
|Средняя высота
|150 м. от уровня моря
Где находится Витебск на карте
Витебск
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