От древних храмов до Шагала и «Славянского базара» - по главным локациям на авто и пешком
Витебск кажется тихим и неприметным, но за его фасадами — почти тысячелетняя история. Мы проведём вас от древних храмов и Ратуши до дворца Наполеона и площадки «Славянского базара». Вы увидите город в развитии — от средневековья до 20 века — и поймёте, чем он живёт сегодня.
Описание экскурсии
Ратуша и старинные храмы
В исторической части Витебска вы познакомитесь с сохранившейся и восстановленной застройкой 18–19 веков. Посетите один из древнейших храмов Беларуси — Благовещенскую церковь — и узнаете, почему Ратуша с часами стала символом вольного города. Рассмотрите Свято-Воскресенскую церковь и зайдёте в величественный Свято-Успенский собор.
Витебский Арбат
Погуляете по пешеходной улице имени Суворова с сувенирными лавками, галереями, трактирами и кофейнями. Узнаете, в каком дворце останавливался Наполеон, и рассмотрите памятник героям Отечественной войны 1812 года. Также в программе: арт-центр Марка Шагала, башня Духовский круглик, летний амфитеатр и концертная площадка, где проходит фестиваль искусств «Славянский базар».
Площадь Победы
Здесь вы увидите мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков и прогуляетесь по Аллее воинской славы с образцами военной техники.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
Посещение музеев не входит в программу
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Витебске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2232 туристов
В нашей команде только опытные и интересные гиды, любящие свой город и умеющие увлекательно рассказать о самых значимых событиях его истории. Ждём вас на прогулке!
Входит в следующие категории Витебска
Похожие экскурсии на «Витебск: история и лица города»