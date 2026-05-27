Витебск кажется тихим и неприметным, но за его фасадами — почти тысячелетняя история. Мы проведём вас от древних храмов и Ратуши до дворца Наполеона и площадки «Славянского базара». Вы увидите город в развитии — от средневековья до 20 века — и поймёте, чем он живёт сегодня.

Ратуша и старинные храмы

В исторической части Витебска вы познакомитесь с сохранившейся и восстановленной застройкой 18–19 веков. Посетите один из древнейших храмов Беларуси — Благовещенскую церковь — и узнаете, почему Ратуша с часами стала символом вольного города. Рассмотрите Свято-Воскресенскую церковь и зайдёте в величественный Свято-Успенский собор.

Витебский Арбат

Погуляете по пешеходной улице имени Суворова с сувенирными лавками, галереями, трактирами и кофейнями. Узнаете, в каком дворце останавливался Наполеон, и рассмотрите памятник героям Отечественной войны 1812 года. Также в программе: арт-центр Марка Шагала, башня Духовский круглик, летний амфитеатр и концертная площадка, где проходит фестиваль искусств «Славянский базар».

Площадь Победы

Здесь вы увидите мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков и прогуляетесь по Аллее воинской славы с образцами военной техники.

