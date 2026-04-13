Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время Брюссель особенно красив, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объёме. Погружение в атмосферу города будет максимально комфортным.

Брюссель - город пива и шоколада, искусства и многоликой архитектуры. Это место, где смешиваются культуры и создаются новые европейские институты.Экскурсия будет очень эффективной: вы всё успеете, увидите, попробуете и сделаете

это в комфортном для вас темпе. В вашем распоряжении обширные знания гида, многолетний опыт и удобный минивэн Mercedes V-класса. Вы увидите площадь Гранд-Пляс, Атомиум, Сен-Жери, Дворец правосудия, Королевский дворец, улицу Буше, церковь Нотр-Дам-де-Лакен, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое. После экскурсии у вас останутся отличные снимки и тёплые воспоминания о Брюсселе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Грамотное знакомство с городом

Ищете ли вы гастрономических радостей, мечтаете ли погрузиться в художественную или дизайнерскую эстетику — Брюссель отвечает любым материальным и интеллектуальным запросам. Но чтобы правильно организовать своё время и пойти туда, куда действительно стоит, самостоятельной подготовки мало.

Я уже почти 20 лет живу в Бельгии, изучаю историю этой страны, наблюдаю за текущими событиями, анализирую их и готов поделиться с вами своими выводами о логике происходящего. Но в первую очередь, конечно, я покажу вам город. Я изучил все достопримечательности и окрестности Брюсселя и, честно скажу, знаю о них больше, чем подавляющее большинство местных жителей и путеводителей. Более того, я умею рассказывать об истории, традициях и культуре интересно и люблю это делать.

Я знаю, где, когда и как нужно начинать пробовать лучшее в мире бельгийское пиво; какой шоколад взять в подарок коллегам, а какой привезти для самых любимых людей; в каком кафе попробовать настоящие бельгийские деликатесы; куда пойти ценителям искусства и какими зданиями полюбоваться любителям архитектуры.

20 достопримечательностей за 4 часа

Мы на них посмотрим с высоты холма в центре города и из окон минивэна, где-то побродим по старым узким улочкам. Незаметно дойдём до интересных мест. И всё это — с подробным рассказом об истории достопримечательностей и фактах, с ними связанных.

После такой экскурсии вы не будете перелистывать в телефоне сделанные наспех фото, не понимая, что же вас заставило их сделать. У вас останутся отличные снимки, и вы будете знать, чем действительно примечательны места, которые мы посетили. И самое важное — у вас будут замечательные тёплые воспоминания о вашем отдыхе в Брюсселе.

В нашей программе:

площадь Гранд-Пляс, окружённая великолепным архитектурным ансамблем;

Атомиум — гигантское сооружение, объединяющее стальные сферы и трубы;

Сен-Жери — лучший выставочный центр города и значимое историческое место;

а также Дворец правосудия, Королевский дворец, улица Буше, неоготическая церковь Нотр-Дам-де-Лакен, готический собор Святых Михаила и Гудулы, старейший храм Брюсселя, негласный символ столицы, «революционный» театр и многое другое.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится.