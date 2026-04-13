Экскурсия будет очень эффективной: вы всё успеете, увидите, попробуете и сделаете
5 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Комфортный минивэн Mercedes V-класса
- 🏛️ 20 достопримечательностей за 4 часа
- 🍫 Город пива и шоколада
- 🎨 Искусство и архитектура
- 📸 Отличные снимки и тёплые воспоминания
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гранд-Пляс
- Атомиум
- Сен-Жери
- Дворец правосудия
- Королевский дворец
- Улица Буше
- Нотр-Дам-де-Лакен
- Собор Святых Михаила и Гудулы
Описание экскурсии
Грамотное знакомство с городом
Ищете ли вы гастрономических радостей, мечтаете ли погрузиться в художественную или дизайнерскую эстетику — Брюссель отвечает любым материальным и интеллектуальным запросам. Но чтобы правильно организовать своё время и пойти туда, куда действительно стоит, самостоятельной подготовки мало.
Я уже почти 20 лет живу в Бельгии, изучаю историю этой страны, наблюдаю за текущими событиями, анализирую их и готов поделиться с вами своими выводами о логике происходящего. Но в первую очередь, конечно, я покажу вам город. Я изучил все достопримечательности и окрестности Брюсселя и, честно скажу, знаю о них больше, чем подавляющее большинство местных жителей и путеводителей. Более того, я умею рассказывать об истории, традициях и культуре интересно и люблю это делать.
Я знаю, где, когда и как нужно начинать пробовать лучшее в мире бельгийское пиво; какой шоколад взять в подарок коллегам, а какой привезти для самых любимых людей; в каком кафе попробовать настоящие бельгийские деликатесы; куда пойти ценителям искусства и какими зданиями полюбоваться любителям архитектуры.
20 достопримечательностей за 4 часа
Мы на них посмотрим с высоты холма в центре города и из окон минивэна, где-то побродим по старым узким улочкам. Незаметно дойдём до интересных мест. И всё это — с подробным рассказом об истории достопримечательностей и фактах, с ними связанных.
После такой экскурсии вы не будете перелистывать в телефоне сделанные наспех фото, не понимая, что же вас заставило их сделать. У вас останутся отличные снимки, и вы будете знать, чем действительно примечательны места, которые мы посетили. И самое важное — у вас будут замечательные тёплые воспоминания о вашем отдыхе в Брюсселе.
В нашей программе:
- площадь Гранд-Пляс, окружённая великолепным архитектурным ансамблем;
- Атомиум — гигантское сооружение, объединяющее стальные сферы и трубы;
- Сен-Жери — лучший выставочный центр города и значимое историческое место;
- а также Дворец правосудия, Королевский дворец, улица Буше, неоготическая церковь Нотр-Дам-де-Лакен, готический собор Святых Михаила и Гудулы, старейший храм Брюсселя, негласный символ столицы, «революционный» театр и многое другое.
Организационные детали
Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Очень рад, что вам всё понравилось, и даже дождь не испортил впечатления — в
Автомобиль очень комфортный, чистый и просторный — для поездки это большой плюс.
Впечатления от экскурсии у меня оказались
Так же огромное спасибо за оказанную помощь в выборе и бронирование ресторана, подсказки чем можно заняться, куда сходить, что еще посмотреть.
Впечатления самые положительные. Очень рекомендую!