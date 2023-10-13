Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа

Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии

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Город пива и шоколада, искусства в любом его проявлении и многоликой архитектуры. Место, где смешиваются культуры и создаются новые европейские институты.

Наша экскурсия будет очень эффективной: вы всё успеете, увидите, попробуете и, главное, сделаете это в комфортном для вас темпе. В вашем распоряжении мои обширные знания, многолетний опыт и удобный минивэн Mercedes V-класса.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Грамотное знакомство с городом

Ищете ли вы гастрономических радостей, мечтаете ли погрузиться в художественную или дизайнерскую эстетику — Брюссель отвечает любым материальным и интеллектуальным запросам. Но чтобы правильно организовать своё время и пойти туда, куда действительно стоит, самостоятельной подготовки мало.

Я уже почти 20 лет живу в Бельгии, изучаю историю этой страны, наблюдаю за текущими событиями, анализирую их и готов поделиться с вами своими выводами о логике происходящего. Но в первую очередь, конечно, я покажу вам город. Я изучил все достопримечательности и окрестности Брюсселя и, честно скажу, знаю о них больше, чем подавляющее большинство местных жителей и путеводителей. Более того, я умею рассказывать об истории, традициях и культуре интересно и люблю это делать.

Я знаю, где, когда и как нужно начинать пробовать лучшее в мире бельгийское пиво; какой шоколад взять в подарок коллегам, а какой привезти для самых любимых людей; в каком кафе попробовать настоящие бельгийские деликатесы; куда пойти ценителям искусства и какими зданиями полюбоваться любителям архитектуры.

20 достопримечательностей за 4 часа

Мы на них посмотрим с высоты холма в центре города и из окон минивэна, где-то побродим по старым узким улочкам. Незаметно дойдём до интересных мест. И всё это — с подробным рассказом об истории достопримечательностей и фактах, с ними связанных.

После такой экскурсии вы не будете перелистывать в телефоне сделанные наспех фото, не понимая, что же вас заставило их сделать. У вас останутся отличные снимки, и вы будете знать, чем действительно примечательны места, которые мы посетили. И самое важное — у вас будут замечательные тёплые воспоминания о вашем отдыхе в Брюсселе.

В нашей программе:

  • площадь Гранд-Пляс, окружённая великолепным архитектурным ансамблем;
  • Атомиум — гигантское сооружение, объединяющее стальные сферы и трубы;
  • Сен-Жери — лучший выставочный центр города и значимое историческое место;
  • а также Дворец правосудия, Королевский дворец, улица Буше, неоготическая церковь Нотр-Дам-де-Лакен, готический собор Святых Михаила и Гудулы, старейший храм Брюсселя, негласный символ столицы, «революционный» театр и многое другое.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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