Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
Наша экскурсия будет очень эффективной: вы всё успеете, увидите, попробуете и, главное, сделаете это в комфортном для вас темпе. В вашем распоряжении мои обширные знания, многолетний опыт и удобный минивэн Mercedes V-класса.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Грамотное знакомство с городом
Ищете ли вы гастрономических радостей, мечтаете ли погрузиться в художественную или дизайнерскую эстетику — Брюссель отвечает любым материальным и интеллектуальным запросам. Но чтобы правильно организовать своё время и пойти туда, куда действительно стоит, самостоятельной подготовки мало.
Я уже почти 20 лет живу в Бельгии, изучаю историю этой страны, наблюдаю за текущими событиями, анализирую их и готов поделиться с вами своими выводами о логике происходящего. Но в первую очередь, конечно, я покажу вам город. Я изучил все достопримечательности и окрестности Брюсселя и, честно скажу, знаю о них больше, чем подавляющее большинство местных жителей и путеводителей. Более того, я умею рассказывать об истории, традициях и культуре интересно и люблю это делать.
Я знаю, где, когда и как нужно начинать пробовать лучшее в мире бельгийское пиво; какой шоколад взять в подарок коллегам, а какой привезти для самых любимых людей; в каком кафе попробовать настоящие бельгийские деликатесы; куда пойти ценителям искусства и какими зданиями полюбоваться любителям архитектуры.
20 достопримечательностей за 4 часа
Мы на них посмотрим с высоты холма в центре города и из окон минивэна, где-то побродим по старым узким улочкам. Незаметно дойдём до интересных мест. И всё это — с подробным рассказом об истории достопримечательностей и фактах, с ними связанных.
После такой экскурсии вы не будете перелистывать в телефоне сделанные наспех фото, не понимая, что же вас заставило их сделать. У вас останутся отличные снимки, и вы будете знать, чем действительно примечательны места, которые мы посетили. И самое важное — у вас будут замечательные тёплые воспоминания о вашем отдыхе в Брюсселе.
В нашей программе:
- площадь Гранд-Пляс, окружённая великолепным архитектурным ансамблем;
- Атомиум — гигантское сооружение, объединяющее стальные сферы и трубы;
- Сен-Жери — лучший выставочный центр города и значимое историческое место;
- а также Дворец правосудия, Королевский дворец, улица Буше, неоготическая церковь Нотр-Дам-де-Лакен, готический собор Святых Михаила и Гудулы, старейший храм Брюсселя, негласный символ столицы, «революционный» театр и многое другое.
Организационные детали
Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.