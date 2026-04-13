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Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа

Город пива и шоколада, искусства и архитектуры. Ваша экскурсия будет эффективной: всё успеете, увидите, попробуете. В вашем распоряжении мои знания и опыт
Брюссель - город пива и шоколада, искусства и многоликой архитектуры. Это место, где смешиваются культуры и создаются новые европейские институты.

Экскурсия будет очень эффективной: вы всё успеете, увидите, попробуете и сделаете
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это в комфортном для вас темпе. В вашем распоряжении обширные знания гида, многолетний опыт и удобный минивэн Mercedes V-класса.

Вы увидите площадь Гранд-Пляс, Атомиум, Сен-Жери, Дворец правосудия, Королевский дворец, улицу Буше, церковь Нотр-Дам-де-Лакен, собор Святых Михаила и Гудулы и многое другое. После экскурсии у вас останутся отличные снимки и тёплые воспоминания о Брюсселе

5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚐 Комфортный минивэн Mercedes V-класса
  • 🏛️ 20 достопримечательностей за 4 часа
  • 🍫 Город пива и шоколада
  • 🎨 Искусство и архитектура
  • 📸 Отличные снимки и тёплые воспоминания

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время Брюссель особенно красив, и можно насладиться всеми достопримечательностями в полном объёме. Погружение в атмосферу города будет максимально комфортным.
Сейчас август — это идеальное время.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа

Что можно увидеть

  • Гранд-Пляс
  • Атомиум
  • Сен-Жери
  • Дворец правосудия
  • Королевский дворец
  • Улица Буше
  • Нотр-Дам-де-Лакен
  • Собор Святых Михаила и Гудулы

Описание экскурсии

Грамотное знакомство с городом

Ищете ли вы гастрономических радостей, мечтаете ли погрузиться в художественную или дизайнерскую эстетику — Брюссель отвечает любым материальным и интеллектуальным запросам. Но чтобы правильно организовать своё время и пойти туда, куда действительно стоит, самостоятельной подготовки мало.

Я уже почти 20 лет живу в Бельгии, изучаю историю этой страны, наблюдаю за текущими событиями, анализирую их и готов поделиться с вами своими выводами о логике происходящего. Но в первую очередь, конечно, я покажу вам город. Я изучил все достопримечательности и окрестности Брюсселя и, честно скажу, знаю о них больше, чем подавляющее большинство местных жителей и путеводителей. Более того, я умею рассказывать об истории, традициях и культуре интересно и люблю это делать.

Я знаю, где, когда и как нужно начинать пробовать лучшее в мире бельгийское пиво; какой шоколад взять в подарок коллегам, а какой привезти для самых любимых людей; в каком кафе попробовать настоящие бельгийские деликатесы; куда пойти ценителям искусства и какими зданиями полюбоваться любителям архитектуры.

20 достопримечательностей за 4 часа

Мы на них посмотрим с высоты холма в центре города и из окон минивэна, где-то побродим по старым узким улочкам. Незаметно дойдём до интересных мест. И всё это — с подробным рассказом об истории достопримечательностей и фактах, с ними связанных.

После такой экскурсии вы не будете перелистывать в телефоне сделанные наспех фото, не понимая, что же вас заставило их сделать. У вас останутся отличные снимки, и вы будете знать, чем действительно примечательны места, которые мы посетили. И самое важное — у вас будут замечательные тёплые воспоминания о вашем отдыхе в Брюсселе.

В нашей программе:

  • площадь Гранд-Пляс, окружённая великолепным архитектурным ансамблем;
  • Атомиум — гигантское сооружение, объединяющее стальные сферы и трубы;
  • Сен-Жери — лучший выставочный центр города и значимое историческое место;
  • а также Дворец правосудия, Королевский дворец, улица Буше, неоготическая церковь Нотр-Дам-де-Лакен, готический собор Святых Михаила и Гудулы, старейший храм Брюсселя, негласный символ столицы, «революционный» театр и многое другое.

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 296 туристов
Приглашаю вас на исторические, архитектурные, гастро- и фотоэкскурсии по Бельгии. Меня зовут Андрей, я профессиональный гид, готов вам показать истинную Бельгию, которая недоступна для большинства путешествующих и даже для некоторых коренных жителей. Забудьте об организационных вопросах. Не изучайте, словно учебник географии, различные путеводители, словари, буклеты с достопримечательностями. Просто отдыхайте. За остальное отвечаю я. Каждая секунда вашего времени будет потрачена с пользой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
2
3
2
1
Д
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным. Андрей также оказался очень приятным собеседником и мы еще долго общались после экскурсии.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Нам все понравилось, в день экскурсии шел дождь и формат экскурсии на автомобиле был очень актуальным.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв 🙏

Очень рад, что вам всё понравилось, и даже дождь не испортил впечатления — в
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Бельгии это, можно сказать, часть атмосферы.

Всегда особенно ценно встречать открытых, адекватных и интересных людей — с вами было именно так. Спасибо за это взаимное настроение!

Буду рад снова увидеться, если окажетесь в этих краях

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Alina
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно — отличный формат для всей семьи. Мы много увидели, много узнали и при этом
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отлично провели время 😄

По маршруту мы делали остановки у главных достопримечательностей 🏛️, спокойно фотографировались 📸 и слушали интересные истории о городе и его жителях 😊 Благодаря этому сложилось полное представление о культуре, истории и атмосфере Брюсселя! 👍

По дороге узнали, где самая вкусная бельгийская картошка фри 🍟, лучший шоколад 🍫 и, конечно же, знаменитое бельгийское пиво 🍺😋 А ещё было много любопытных фактов, которые точно не прочитаешь в интернете — такое можно узнать только на живой экскурсии! 🔥

Время пролетело незаметно! ⏰ Остались только приятные впечатления и отличное настроение 💛 Спасибо за классную экскурсию — Брюссель запомнится надолго! 🇧🇪🤩

Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно+2
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
Экскурсия по Брюсселю на машине нам очень понравилась! 😍 Было удобно, комфортно и совсем не утомительно
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Елена
Все прошло замечательно! великолепная экскурсия, наполненная историческими справками, подкрепленная комфортным передвижением и потрясающими видами города. без суеты, размеренно, увлекательно, вкусно. кажется мы объяли необъятное за несколько часов.
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В
Андрей нас встретил и окружил вниманием и заботой. Мы чувствовали себя в абсолютной безопасноти.

Автомобиль очень комфортный, чистый и просторный — для поездки это большой плюс.

Впечатления от экскурсии у меня оказались
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немного смазанными из-за очень сильной жары. Думаю, в тот день было непросто и экскурсоводу, и нам. Лично мне в таких условиях было сложно воспринимать большой объём информации, особенно когда речь шла о множестве исторических фактов, дат, имён и названий. Возможно, в более комфортную погоду впечатления были бы совсем другими.

При этом организация поездки была хорошей, всё прошло спокойно и без каких-либо проблем. У меня остались приятные впечатления

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ирина
великолепная прогулка! были с гидом Людмилой! потрясающий экскурсовод, с которым вы точно пройдёте полное погружение в красоты Фландрии и Валонии!!! однозначно рекомедуем Андрея и как экскурсовода и как прекрасного организатора!
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D
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие рассказы, грамотно рассчитанное время. Экскурсия прошла интересно, неординарно, с лёгким юмором и на позитиве.
Так же огромное спасибо за оказанную помощь в выборе и бронирование ресторана, подсказки чем можно заняться, куда сходить, что еще посмотреть.
Впечатления самые положительные. Очень рекомендую!
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие+2
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
Хотим выразить огромную благодарность Андрею за интереснейшую экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Комфортный автобус, увлекающие
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