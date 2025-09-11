Индивидуальная
до 15 чел.
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
13 сен в 13:00
от €100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
13 сен в 13:00
€194 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от €80 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Руины Сердики»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Софии
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Софии в сентябре 2025
Сейчас в Софии в категории "Руины Сердики" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 194. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Руины Сердики», 146 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь