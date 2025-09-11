Найдено 3 экскурсии в категории « Храм-памятник Александра Невского » в Софии на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 79 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского от €100 за всё до 15 чел. На машине 4 часа 27 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий Начало: От вашего отеля €194 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 40 отзывов Индивидуальная до 10 чел. София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от €80 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Софии

