Найдено 3 экскурсии в категории « Национальный театр Ивана Вазова » в Софии на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 11 отзывов Аудиогид Аудиоэкскурсия по Софии Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом Начало: У театра им. Ивана Вазова Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 €10 за человека Пешая 2 часа 79 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского от €100 за всё до 15 чел. Пешая 3 часа 40 отзывов Индивидуальная до 10 чел. София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от €80 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Софии

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Национальный театр Ивана Вазова»

Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Национальный театр Ивана Вазова», 130 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь