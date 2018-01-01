Валентина Н. проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия от Софии в Пловдив. Пловдив — один из древнейших городов мира, старше Афин, Рима и Константинополя. Современник Трои. Второй по величине город 🏙️ в Болгарии. Раскинулся на шесть уникальных холмов в верхнефракийской низменности, по обоим берегам реки Марица. На одном из холме высится памятник советскому солдату-Алеша. Международный ярмарочный городок. Тур включает обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по архитектурном заповеднике «Старий Пловдив». Старый город-музей под откритым небом. Большинство из зданий объявлены памятниками истории 📖 и взяты под охранной. Дома построены в эпохи Возрождения болгарского народа. Во время тура осмотрите остатки фракийского и римского поселении, античного амфитеатра, римского стадиона, римского форума, Джумая мечеть, православные церкви и другие. Великолепна архитектура старого города. По желанию — посещение Бачковского монастыря-второй по величине в Болгарии. Монастырь основан грузинами Григорий и Абасий Пакуриани в 1083 году. Находиться в 30 км. от Пловдива, у подножия Родопских гор ⛰️. В нем храниться чудотворная икона Иверской Богоматери-одна из самых чтимых икон в Болгарии. По преданию ее написал сам евангелист Лука.

По желанию-дегустация вин в винодельни недалеко от Пловдива.