1 чел. По популярности На машине 4.5 часа 28 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий Начало: От вашего отеля €188 за всё до 3 чел. Пешая 2.5 часа 14 отзывов Аудиогид Групповая прогулка по Софии с аудиогидами Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом Начало: У театра им. Ивана Вазова Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 €15 за человека На автобусе На микроавтобусе 8 часов 12 отзывов Мини-группа до 8 чел. Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов Начало: В районе храма-памятника Александра Невского Расписание: ежедневно в 09:00 €45 за человека На автобусе 11 часов Мини-группа до 8 чел. Из Софии - в Велико-Тырново Путешествие в Велико-Тырново - это уникальная возможность познакомиться с историей Болгарии. Откройте для себя город с аудиогидом на русском языке Начало: У храма Александра Невского Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 €70 за человека На машине 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Рильский монастырь - к святыне Болгарии из Софии Погрузиться в атмосферу духовного центра страны и полюбоваться горами с высоты 1147 м Начало: В холле вашего отеля €260 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Софии

Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 54 ⭐ отзыва, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март