Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€188 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Велико-Тырново
Путешествие в Велико-Тырново - это уникальная возможность познакомиться с историей Болгарии. Откройте для себя город с аудиогидом на русском языке
Начало: У храма Александра Невского
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
25 мар в 08:00
26 мар в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рильский монастырь - к святыне Болгарии из Софии
Погрузиться в атмосферу духовного центра страны и полюбоваться горами с высоты 1147 м
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
