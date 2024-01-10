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знание истории и культуры региона, и ее любовь к местам, которые мы посетили, была заразительной. Наша поездка была увлекательной и запоминающейся. Мы узнали много нового и увидели красоту окрестностей Софии, о которой раньше не знали. Еще раз большое спасибо за этот замечательный день!