Экскурсии от вашего отеля в Софии

Найдено 4 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Софии на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия по Софии
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Автопешеходная экскурсия по Софии: история, природа и культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии с нашей экскурсией. Вас ждет восхитительное путешествие от горных вершин до исторических улиц
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 170 за всё до 3 чел.
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Софии в Пловдив: Путешествие к древним сокровищам и Бачковскому монастырю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Пловдива и величественного Бачковского монастыря, познакомьтесь с историей и архитектурой
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 260 за всё до 3 чел.
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Рильский Монастырь: Экскурсия в Сердце Болгарской Духовности
Погрузитесь в атмосферу мира и спокойствия, посетив Рильский Монастырь, крупнейший действующий монастырь Болгарии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    10 января 2024
    Автопешеходная экскурсия по Софии
    Экскурсия дуже сподобалася. За три години побачили майже весь історичний центр міста. Цікаві і пізнавальні росповіді про Болгарію і про Софію. Дуже раджу.
  • и
    илья
    22 ноября 2023
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Отличная ненавязчивая экскурсия по самым знаковым местам Софии.
  • Т
    Татьяна/Александра
    1 ноября 2023
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду за незабываемую экскурсию по Софии. Это был действительно потрясающий опыт! Марина проявила глубокое
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    знание истории и культуры региона, и ее любовь к местам, которые мы посетили, была заразительной. Наша поездка была увлекательной и запоминающейся. Мы узнали много нового и увидели красоту окрестностей Софии, о которой раньше не знали. Еще раз большое спасибо за этот замечательный день!

  • О
    Ольга
    21 октября 2023
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Лучшее решение в этой поездке было взять экскурсию с Мариной. Узнавать город в сопровождении опытного гида одно удовольствие. Марина с
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    большой любовью рассказывает о Софии, остаться безразличным просто невозможно. Рекомендую экскурсию с Мариной, обязательно берите вариант с поездкой на гору к каменной реке, это просто чудо природы!

  • Я
    Яна
    16 сентября 2022
    Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
    Потрясающее по красоте и энергетике место. Валентина гид тактичный и очень приятный человек. Умеет рассказать так чтобы было интересно и без избытка. Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в июле 2024
Сейчас в Софии в категории "От вашего отеля" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 260. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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