1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопешеходная экскурсия по Софии: история, природа и культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии с нашей экскурсией. Вас ждет восхитительное путешествие от горных вершин до исторических улиц
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Софии в Пловдив: Путешествие к древним сокровищам и Бачковскому монастырю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Пловдива и величественного Бачковского монастыря, познакомьтесь с историей и архитектурой
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рильский Монастырь: Экскурсия в Сердце Болгарской Духовности
Погрузитесь в атмосферу мира и спокойствия, посетив Рильский Монастырь, крупнейший действующий монастырь Болгарии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий10 января 2024Экскурсия дуже сподобалася. За три години побачили майже весь історичний центр міста. Цікаві і пізнавальні росповіді про Болгарію і про Софію. Дуже раджу.
- иилья22 ноября 2023Отличная ненавязчивая экскурсия по самым знаковым местам Софии.
- ТТатьяна/Александра1 ноября 2023Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду за незабываемую экскурсию по Софии. Это был действительно потрясающий опыт! Марина проявила глубокое
- ООльга21 октября 2023Лучшее решение в этой поездке было взять экскурсию с Мариной. Узнавать город в сопровождении опытного гида одно удовольствие. Марина с
- ЯЯна16 сентября 2022Потрясающее по красоте и энергетике место. Валентина гид тактичный и очень приятный человек. Умеет рассказать так чтобы было интересно и без избытка. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в июле 2024
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