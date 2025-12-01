Мои заказы

Экскурсии по барам Рио-де-Жанейро

Найдено 4 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $71. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фавелы Рио-де-Жанейро
Пешая
2.5 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
«Заглянем в местные лавки и бары — вы выпьете кафезиньо, сок из тропических фруктов или отведаете кайпиринью»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $179 за всё до 20 чел.
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Пешая
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
«При желании можно будет заглянуть в один из баров, попробовать уличный фастфуд, а ближе к вечеру послушать регги или станцевать самбу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$71 за человека
Курс настоящего кариоки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
«По пути узнаете, что такое Квадрант, где живёт местный «король музыки», и, наконец, смешаетесь с шумной толпой кариок на парапете набережной у пивного бара «Urca», любуясь вечерним заливом в обрамлении легендарных холмов Рио-де-Жанейро»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$101 за всё до 8 чел.
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Откройте для себя ночную жизнь Рио-де-Жанейро через призму лучших баров и ресторанов. Коктейли, музыка и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
«Завершим ночь в знаменитом самба-баре Carioca da Gema в районе Лапа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $300 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 декабря 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Пожалуй самая лучшая экскурсия изо всех экскурсий, посещённых в южной Америке. Но надо оговориться, что экскурсия специфическая, и больше наверное рассчитана на мужскую аудиторию. Но в плане видов, которые открываются при перемещении по фавелам, это конечно незабываемо)
  • К
    Ксения
    29 ноября 2025
    Ночная прогулка по лучшим барам Рио
    Всегда было интересно как отдыхают местные жители той страны, в которую приезжаю отдыхать) поэтому решила с Михаилом пройти по барам
    РИО) С Михаилом это не про то, чтобы просто пить или есть, это интересные локации не для туристов, увлекательные рассказы. По моему запросу мы посетили те места, где отдыхают местные жители РИО. Очень интересно! Михаил, спасибо!

  • Е
    Елена
    21 ноября 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Нашим путеводителем по Рио была Оксана, приятная сеньорита, вхожая в фавелу Санта Марта и отлично ориентирующаяся в городе. Она помогла
    нам, совместно с организаторами, с бронированием приватного полета на вертолете и без дверей 🙏🏻. Мы им признательны и добавили этот полет в нашу копилку впечатлений! Вообще ребята всегда были на связи, оперативно отвечали на все наши дурацкие вопросы, всю программу выполнили без неожиданностей. Если бы мы вернулись однажды в Рио то 💯 воспользовались снова их предложениями.

  • Я
    Яна
    28 октября 2025
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Рио оказался совсем не таким, как в сериалах)) это очень интересно, спасибо нашему гиду Оксане! Человек 10 из 10 во всех отношениях)
  • Е
    Евгения
    6 сентября 2025
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Замечательный гид Оксана сделала мой день!!! провела экскурсию даже больше положенного времени и показала новые места!!! очень эрудированный и спокойный человек! Буду брать ещё экскурсии
  • К
    Карина
    17 августа 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию Оксане! Мы получили невероятный опыт и совершенно новый взгляд на Рио-де-Жанейро. Прогулка по фавеле оказалась
    не просто познавательной, но и очень трогательной. Благодаря Оксане мы почувствовали настоящую атмосферу этого места — жизнь, культуру, дух и энергию людей, которые здесь живут.
    Оксана показала нам то, чего невозможно увидеть обычному туристу, поделилась интересными историями и важными деталями, которые заставили нас задуматься и ещё больше полюбить этот город. Мы оценили вашу заботу, внимание к каждому, терпение и чувство юмора.
    Спасибо за вашу открытость, профессионализм и искреннюю любовь к своему делу. Благодаря вам этот день останется для нас особенным и незабываемым! 🌹

  • А
    Алексей
    14 августа 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень интересная экскурсия. Одна из самых запоминающихся. И отличный экскурсовод: можно поговорить не только по теме экскурсии, но и «за жизнь»
  • L
    Lidiia
    7 июля 2025
    Ночная прогулка по лучшим барам Рио
    Я спонтанно заказал прогулку по ночному Рио. Михаил отреагировал мгновенно.
    Прогулка удалась, очень рекомендую.
    Михаил - очень эрудированный и интересный собеседник
  • Л
    Лина
    7 июля 2025
    Ночная прогулка по лучшим барам Рио
    Спасибо большое за чудесный вечер! Понравилось все. Мы гуляли, ели, слушали музыку, танцевали. В общем, очень хороший получился вечер! Я очень прочувствовала атмосферу Рио. Михаил очень дружелюбен, много знает интересного и не только о Бразилии. Еще раз спасибо.
  • о
    ольга
    24 июня 2025
    Ночная прогулка по лучшим барам Рио
    Пишу этот отзыв с благодарностью Михаилу за чудесную прогулку по ночному Рио. Я прилетала по сути на одну ночь и
    хотела познакомиться с городом, при этом одна по нему гулять побоялась. Михаил показал город и с туристической и с нетуристической стороны, познакомил с историей, традициями, особенностями культуры, показал знаковые бары и все это сопровождал интерессными расказами о жизни города.
    Михаил прекрассный рассказчик, интересный собеседник, подстраивался пд мои "хотелки" и смены нашего пути легко и непринужденно.
    Очень рекомендую всем кто ищет нескучное повествование и необычные места!

  • Р
    Роман
    28 мая 2025
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Отличная экскурсия. Много посмотрели, увидели и узнали
  • P
    Pavel
    3 мая 2025
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Отличная экскурсия с гидом Оксаной! Обязательно рекомендуем!
  • А
    Алексей
    27 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Гид Оксана - молодец! Все доступно и понятно объяснила и показала. Было супер!
  • Д
    Динара
    16 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Оксана - идеальный вариант проводника по фавелам. Брали экскурсию по Санта Марте, долго выбирали, в какую именно фавелу пойдем, выбор
    пал на нее, не пожалели ни разу. Видна увлеченность Оксаны и ее заинтересованность в теме, легко находит общий язык и подход к местным жителям. Хотите увидеть настоящую жизнь бразильцев, фавела обязательна к посещению. В одиночку там ходить не стала бы, но с проводником, который знает местных и все покажет и расскажет - прекрасный вариант для прогулки. Рекомендую от души саму экскурсию и гида 👍

  • Р
    Роман
    16 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Супер экскурсия. Увидели все, что связано с жизнью фавел. Куча мест, где даже нельзя доставать телефон для фото. Поиграли в футбол, послушали барабанщиков, выпили канпиринью. Очень рекомендуем.
  • А
    Александр
    11 марта 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Классная экскурсия. Потрясный гид Оксана. Мы прогулялись по фавелле, гид ответила на все вопросы, выпили каипиринью, увидели людей с автоматами, торгующих запрещенными веществами, пообщались с семьей местных и послушали игру на барабанах.
  • А
    Алиса
    15 февраля 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Оксана лучший гид, потрясающий рассказчик и просто хороший человек🔥
  • Н
    Наталия
    29 января 2025
    Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
    Замечательная прогулка по многоликому городу. Экскурсия получилась очень легкой и разнообразной, Оксана детально знает город, его непростую историю и атмосферу,
    и рассказывает о нем с большой энергией и теплотой. Оксана внимательно отнеслась к моим пожеланиям и включила в маршрут несколько дополнительных моментов, а также небольшие «локальные» дегустации. Четыре часа пролетели незаметно. Спасибо!

  • А
    Анна
    15 января 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Очень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мы зашли в гости к
    одной семьей, побеседовали, побывали еа площадке, где снимался клип Майкла Джексона. Видели и криминальную сторону жизни фавел, но с проводником и днем это безопасно, самостоятельно, конечно, не надо соваться!
    Важный момент: слушайтесь гида и не доставайте телефон вообще, только если она скажет, что можно. Это очень особое место. Но колоритное настолько, что стало одним из самых ярких впечатлений о Рио! Там еще хороший вид на Христа и на город.

    Считаю, что эта экскурсия и полет на вертолете на статуей Христа - обязательны при знакомстве с городом, а вот все остальное вторично. Например, нет особого смысла тратить на очереди 4-5 часов на фуникулер на Сахарную голову или к подножию статуи Христа, если вы всего на пару дней в Рио.

    А вот в фавелу сходите! Если будете заходить в гости к Паоле, передавайте привет ей и ее сыну Мигелю, который мечтает стать актером)

  • Р
    Роман
    4 января 2025
    Фавелы Рио-де-Жанейро
    Классная экскурсия, все было на высшем уровне, спасибо

