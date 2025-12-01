Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
«Заглянем в местные лавки и бары — вы выпьете кафезиньо, сок из тропических фруктов или отведаете кайпиринью»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $179 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
«При желании можно будет заглянуть в один из баров, попробовать уличный фастфуд, а ближе к вечеру послушать регги или станцевать самбу»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$71 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
«По пути узнаете, что такое Квадрант, где живёт местный «король музыки», и, наконец, смешаетесь с шумной толпой кариок на парапете набережной у пивного бара «Urca», любуясь вечерним заливом в обрамлении легендарных холмов Рио-де-Жанейро»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$101 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Откройте для себя ночную жизнь Рио-де-Жанейро через призму лучших баров и ресторанов. Коктейли, музыка и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
«Завершим ночь в знаменитом самба-баре Carioca da Gema в районе Лапа»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от $300 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 декабря 2025Пожалуй самая лучшая экскурсия изо всех экскурсий, посещённых в южной Америке. Но надо оговориться, что экскурсия специфическая, и больше наверное рассчитана на мужскую аудиторию. Но в плане видов, которые открываются при перемещении по фавелам, это конечно незабываемо)
- ККсения29 ноября 2025Всегда было интересно как отдыхают местные жители той страны, в которую приезжаю отдыхать) поэтому решила с Михаилом пройти по барам
- ЕЕлена21 ноября 2025Нашим путеводителем по Рио была Оксана, приятная сеньорита, вхожая в фавелу Санта Марта и отлично ориентирующаяся в городе. Она помогла
- ЯЯна28 октября 2025Рио оказался совсем не таким, как в сериалах)) это очень интересно, спасибо нашему гиду Оксане! Человек 10 из 10 во всех отношениях)
- ЕЕвгения6 сентября 2025Замечательный гид Оксана сделала мой день!!! провела экскурсию даже больше положенного времени и показала новые места!!! очень эрудированный и спокойный человек! Буду брать ещё экскурсии
- ККарина17 августа 2025Огромное спасибо за сегодняшнюю экскурсию Оксане! Мы получили невероятный опыт и совершенно новый взгляд на Рио-де-Жанейро. Прогулка по фавеле оказалась
- ААлексей14 августа 2025Очень интересная экскурсия. Одна из самых запоминающихся. И отличный экскурсовод: можно поговорить не только по теме экскурсии, но и «за жизнь»
- LLidiia7 июля 2025Я спонтанно заказал прогулку по ночному Рио. Михаил отреагировал мгновенно.
Прогулка удалась, очень рекомендую.
Михаил - очень эрудированный и интересный собеседник
- ЛЛина7 июля 2025Спасибо большое за чудесный вечер! Понравилось все. Мы гуляли, ели, слушали музыку, танцевали. В общем, очень хороший получился вечер! Я очень прочувствовала атмосферу Рио. Михаил очень дружелюбен, много знает интересного и не только о Бразилии. Еще раз спасибо.
- оольга24 июня 2025Пишу этот отзыв с благодарностью Михаилу за чудесную прогулку по ночному Рио. Я прилетала по сути на одну ночь и
- РРоман28 мая 2025Отличная экскурсия. Много посмотрели, увидели и узнали
- PPavel3 мая 2025Отличная экскурсия с гидом Оксаной! Обязательно рекомендуем!
- ААлексей27 марта 2025Гид Оксана - молодец! Все доступно и понятно объяснила и показала. Было супер!
- ДДинара16 марта 2025Оксана - идеальный вариант проводника по фавелам. Брали экскурсию по Санта Марте, долго выбирали, в какую именно фавелу пойдем, выбор
- РРоман16 марта 2025Супер экскурсия. Увидели все, что связано с жизнью фавел. Куча мест, где даже нельзя доставать телефон для фото. Поиграли в футбол, послушали барабанщиков, выпили канпиринью. Очень рекомендуем.
- ААлександр11 марта 2025Классная экскурсия. Потрясный гид Оксана. Мы прогулялись по фавелле, гид ответила на все вопросы, выпили каипиринью, увидели людей с автоматами, торгующих запрещенными веществами, пообщались с семьей местных и послушали игру на барабанах.
- ААлиса15 февраля 2025Оксана лучший гид, потрясающий рассказчик и просто хороший человек🔥
- ННаталия29 января 2025Замечательная прогулка по многоликому городу. Экскурсия получилась очень легкой и разнообразной, Оксана детально знает город, его непростую историю и атмосферу,
- ААнна15 января 2025Очень рекомендую эту экскурсию, чтобы понять дух Рио! Оксана провела нас по фавеле Санта Марта, мы зашли в гости к
- РРоман4 января 2025Классная экскурсия, все было на высшем уровне, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в декабре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 4 экскурсии от 71 до 300. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 138 ⭐ отзывов, цены от $71. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль