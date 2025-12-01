читать дальше

одной семьей, побеседовали, побывали еа площадке, где снимался клип Майкла Джексона. Видели и криминальную сторону жизни фавел, но с проводником и днем это безопасно, самостоятельно, конечно, не надо соваться!

Важный момент: слушайтесь гида и не доставайте телефон вообще, только если она скажет, что можно. Это очень особое место. Но колоритное настолько, что стало одним из самых ярких впечатлений о Рио! Там еще хороший вид на Христа и на город.



Считаю, что эта экскурсия и полет на вертолете на статуей Христа - обязательны при знакомстве с городом, а вот все остальное вторично. Например, нет особого смысла тратить на очереди 4-5 часов на фуникулер на Сахарную голову или к подножию статуи Христа, если вы всего на пару дней в Рио.



А вот в фавелу сходите! Если будете заходить в гости к Паоле, передавайте привет ей и ее сыну Мигелю, который мечтает стать актером)