Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Начало: У метро Cinelandia
Сегодня в 09:30
17 ноя в 15:00
$129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рио сквозь века
Почувствуйте дух Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о ключевых событиях и культурных достопримечательностях города
Начало: От удобного вам места
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
$155 за всё до 4 чел.
