Найдено 3 экскурсии в категории « Собор Святого Себастьяна » в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 46 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сердце Рио: гуляем и влюбляемся Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города Начало: У ст. метро Синеладния от $150 за всё до 10 чел. Пешая На трамвае 4 часа 10 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа Начало: У метро Cinelandia $129 за всё до 6 чел. Пешая 6 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Рио сквозь века Почувствуйте дух Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о ключевых событиях и культурных достопримечательностях города Начало: От удобного вам места $155 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Рио-де-Жанейро

Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:

