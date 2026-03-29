Гора Сахарная Голова – экскурсии в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Сахарная Голова» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Курс настоящего кариоки
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Завтра в 16:00
19 апр в 16:00
$130 за всё до 8 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
Успеть всё: подняться к статуе Христа, погулять по центру и заглянуть в фавелы
Завтра в 06:00
20 апр в 06:00
от $580 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Два брата на рассвете
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Восхождение на гору Два брата на рассвете
Поймать первые солнечные лучи над Рио на высоте 533 метров
Начало: В Рио-де-Жанейро
19 апр в 04:00
20 апр в 04:00
от $200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анаит
    29 марта 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Провели один прекрасный день в Рио с Ниной. Сказать, что это было незабываемо- ничего не сказать. Нина окунула нас в
    читать дальше

    самую гущу местной жизни и мы увидели ее без лоска, но такую самобытную и настоящую. Это был потрясающий опыт, и если у вас будет возможность попасть на экскурсию к Нине, не упускайте эту возможность.

    Провели один прекрасный день в Рио с Ниной. Сказать, что это было незабываемо- ничего не сказатьПровели один прекрасный день в Рио с Ниной. Сказать, что это было незабываемо- ничего не сказать
  • Ж
    Жанна
    28 марта 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Самые лучшие впечатления от экскурсии с Ниной! Образованный, весёлый, бесконечно любящий этот город, собеседник! Умница, одним словом! Самые искренние ремендации! Спасибо за лучший день в Рио!
  • С
    Сергей
    10 марта 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Нина, класмный гид! Уровень знаний города, традиций, спокойствие в непростых ситуациях, на высоте! везде бы были такие гиды. смело идете с ней в фавэлы, вме будет на высшем уровне.
  • Б
    Баннов
    23 февраля 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Нина прекрасный гид! отлично разбирается в теме! владеет информацией! на все вопросы ответила!!! посетили фавеллы, все достопримечательности! поддерживает беседу, с отличным чувством юмора! Рекомендую 100%!
  • И
    Ирина
    22 февраля 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Огромное спасибо Нине за фантастическую экскурсию! Так показать Рио с разных сторон за один день может только человек, влюбленный в
    читать дальше

    Бразилию!! Нам очень повезло, что мы выбрали Нину своим гидом в Рио! Мы провели вместе почти 10 часов и даже не заметили! Эмоции зашкаливают, до слез! Рио - фантастический город, а в компании восхитительного гида он навсегда забрал наши сердца! Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась! Нина сделала в вс столько совместных фоток в очень красивых локациях, сколько у нас за всю жизнь не было))
    Если у вас есть день в Рио, проведите его с Ниной! Рио = любовь!!

  • Н
    Надежда
    25 января 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Огромное спасибо Нине за отлично организованную и проведенную экскурсию. Нина - прекрасный гид, отлично владеющий материалом, хороший рассказчик, замечательный собеседник.
    читать дальше

    Мы узнали много нового и интересного, посетили множество красивых мест, погрузились в атмосферу Рио-де-Жанейро, уаювидели город с разных сторон, получили огромное удовольствие. Большое спасибо.

  • К
    Ксения
    24 января 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Очень крутая экскурсия! Рио был завершающим моментом нашего большого путешествия по Южной Америке, впечатлений было очень много и были ощущения,
    читать дальше

    что нас уже не удивить. Но Нина провела экскурсию так, что все были в восторге! За один день мы посмотрели практически все значимые места города, посетили фавеллу, узнали о реальной жизни города, при этом все в очень комфортном режиме, без долгих исторических рассказов, живо и интересно, бонусом получили классные фото, за которыми не пришлось стоять в очередях. Еще за месяц до назначенной экскурсии Нина консультировала нас по многим вопросам, отелям, ресторанам и тд. По ее совету на следующий день после экскурсии мы самостоятельно посетили Сахарную голову, избежали долгих очередей, купив билеты заранее. В общем, красивый город, классная экскурсия, и очень крутой гид)) Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    10 января 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Это действительно был "Самый Лучший день в Рио"!
    Нина отличный экскурсовод, организатор и профессионал! Мы были на экскурсии в высокий сезон
    читать дальше

    и несмотря на большое количество отдыхающих, Нина с легкостью помогла нам сделать классные фотографии, всегда знала где лучшие ракурсы и как можно всех организовать, чтобы осталось много красивых фотографий об этом прекрасном дне! Программа на целый день, который пролетел ярко, интересно и полный приключений! Проехали все главные локации, катались на мотоскутерах по фавеле, много гуляли и узнали куча всего всего интересного! Огромное спасибо Нине за "Лучший день в Рио"!

  • И
    Иван
    2 января 2026
    Лучшее в Рио за 1 день
    Это был замечательный день в Рио! Отличная экскурсия и погружение в жизнь города! При этом всё безопасно и комфортно!
  • K
    Kirill
    22 декабря 2025
    Лучшее в Рио за 1 день
    Это было потрясающе. Всем рекомендую, мы с женой провели потрясающее время. Это очень классный тур и насыщенный. Спасибо вам Нина и вашему мужу!
    Это было потрясающе. Всем рекомендую, мы с женой провели потрясающее время. Это очень классный тур и насыщенный. Спасибо вам Нина и вашему мужу!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Гора Сахарная Голова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Курс настоящего кариоки;
  2. Лучшее в Рио за 1 день;
  3. Восхождение на гору Два брата на рассвете.
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Фавелы;
  4. Лестница Селарона;
  5. Акведук Кариока;
  6. Собор Святого Себастьяна;
  7. Статуя Христа-Искупителя;
  8. Императорский дворец;
  9. Копакабана;
  10. Парк Лаже.
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в апреле 2026
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Гора Сахарная Голова" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 580. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Гора Сахарная Голова», 23 ⭐ отзыва, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь