что нас уже не удивить. Но Нина провела экскурсию так, что все были в восторге! За один день мы посмотрели практически все значимые места города, посетили фавеллу, узнали о реальной жизни города, при этом все в очень комфортном режиме, без долгих исторических рассказов, живо и интересно, бонусом получили классные фото, за которыми не пришлось стоять в очередях. Еще за месяц до назначенной экскурсии Нина консультировала нас по многим вопросам, отелям, ресторанам и тд. По ее совету на следующий день после экскурсии мы самостоятельно посетили Сахарную голову, избежали долгих очередей, купив билеты заранее. В общем, красивый город, классная экскурсия, и очень крутой гид)) Спасибо!