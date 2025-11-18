Индивидуальная
до 8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Завтра в 09:30
20 ноя в 15:30
$190 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Природные жемчужины Рио
Погрузитесь в атмосферу Рио: лес Тижука, водопад Орту и лагуна Родригу-ди-Фрейтас ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: В удобном для вас месте по договорённости
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
$110
$122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро
Уехать в лес Тижука, чтобы постичь мастерство приготовления традиционных бразильских блюд
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
от $329 за всё до 10 чел.
