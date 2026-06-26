Гора Два Брата — место, где хорошо чувствуется масштаб Рио-де-Жанейро. Во время подъёма через фавелу Видигал и лес Тижука вы увидите океан, горы, пляжи и город с высоты птичьего полёта. А я познакомлю вас с историей Рио, его парков, лесов и фавел.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Подъём через Видигал и лес Тижука (40-60 мин). Сначала вы проедете на безопасном мототакси через фавелу Видигал. После начнётся пеший подъём по тропе через национальный парк Тижука. По пути можно увидеть Росинью — самую большую в мире фавелу.

Панорама Рио-де-Жанейро. На вершине проведём достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться панорамой города и сделать фотографии. Я покажу лучшие ракурсы для снимков.

С вершины горы Два Брата открываются виды на:

пляжи Леблон, Ипанема и Копакабана

статую Христа-Искупителя

гору Сахарная Голова

залив Гуанабара

острова у побережья

центр Рио-де-Жанейро

Во время экскурсии расскажу о современной Бразилии, истории Рио-де-Жанейро, возникновении фавел и их роли в жизни города. Отдельное внимание уделю лесу Тижука — одному из крупнейших городских лесов мира.

Организационные детали