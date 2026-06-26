Гора Два Брата — место, где хорошо чувствуется масштаб Рио-де-Жанейро.
Во время подъёма через фавелу Видигал и лес Тижука вы увидите океан, горы, пляжи и город с высоты птичьего полёта. А я познакомлю вас с историей Рио, его парков, лесов и фавел.
Во время подъёма через фавелу Видигал и лес Тижука вы увидите океан, горы, пляжи и город с высоты птичьего полёта. А я познакомлю вас с историей Рио, его парков, лесов и фавел.
Описание экскурсии
Подъём через Видигал и лес Тижука (40-60 мин). Сначала вы проедете на безопасном мототакси через фавелу Видигал. После начнётся пеший подъём по тропе через национальный парк Тижука. По пути можно увидеть Росинью — самую большую в мире фавелу.
Панорама Рио-де-Жанейро. На вершине проведём достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться панорамой города и сделать фотографии. Я покажу лучшие ракурсы для снимков.
С вершины горы Два Брата открываются виды на:
- пляжи Леблон, Ипанема и Копакабана
- статую Христа-Искупителя
- гору Сахарная Голова
- залив Гуанабара
- острова у побережья
- центр Рио-де-Жанейро
Во время экскурсии расскажу о современной Бразилии, истории Рио-де-Жанейро, возникновении фавел и их роли в жизни города. Отдельное внимание уделю лесу Тижука — одному из крупнейших городских лесов мира.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: мототакси (7 реалов) и вход на тропу (10 реалов)
- Высота подъёма — 533 метра
- Маршрут подходит людям со средней физической подготовкой. Рекомендуемый возраст путешественников — от 7 до 50 лет
- Остаток стоимости экскурсии оплачивается в реалах наличными или переводом (по курсу Гугл в день экскурсии)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
В Бразилии с 2021 года. Объездил половину мира, но решил с семьёй остаться здесь. Занимаемся организацией индивидуальных туров по Латинской Америке. Полностью под ключ.
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