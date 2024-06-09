«Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой он создал Рио-де-Жанейро», - так говорят бразильцы о своём любимом городе.
Шумный, контрастный и бесконечно солнечный Рио, хрустальная мечта Остапа Бендера, центр
Шумный, контрастный и бесконечно солнечный Рио, хрустальная мечта Остапа Бендера, центр
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Два уникальных маршрута
- 📚 Исторические и культурные объекты
- 🌳 Природные пейзажи и хайкинг
- 📸 Потрясающие панорамные виды
- 🎨 Искусство и граффити
- 🏖️ Знаменитые пляжи
Что можно увидеть
- Площадь Флориано
- Муниципальный театр
- Национальная библиотека
- Акведук Кариока
- Олимпийский бульвар
- Музей завтрашнего дня
- Лестница Хорхе Селарона
- Красный пляж
- Сахарная голова
- Район Ботафого
- Район Леме
- Холм Морру-ду-Леме
- Форт-крепость Дуки-ди-Кашиас
- Пляж Леме
- Копакабана
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вариант 1. Центральная зона: архитектурные памятники и хайкинг на гору Урка
- Мы начнём путешествие на площади Флориано — вы узнаете, в честь кого она была названа. Самый яркий объект здесь — это здание Муниципального театра, открытого в 1909 году как часть большого архитектурного ансамбля. Я расскажу о секрете фундамента постройки.
- Вы увидите великолепную национальную библиотеку, первую по величине в Латинской Америке и седьмую в мире. Здесь хранится свыше 2 млн книг, а также редкие экземпляры манускриптов и рукописей.
- Остановимся у старинного арочного акведука Кариока — я расскажу, для чего он был здесь построен.
- Затем переместимся на Олимпийский бульвар и сфотографируемся на фоне гигантского граффити, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса. Вы узнаете историю его появления, а также услышите об авторе, чья работа есть и в Москве.
- Подойдём к Музею завтрашнего дня, ультрасовременному зданию, напоминающему гигантский космический корабль. При желании можно его посетить.
- Также вы познакомитесь с удивительной историей визитной карточки Рио, мозаичной лестницы Хорхе Селарона.
- Посетим Красный пляж (Прайя Вермелья), настоящий оазис в городских джунглях. Отсюда открывается лучший вид на Сахарную голову.
- По желанию, вместо традиционной и довольно недешёвой канатной дороги, мы совершим нетрудный хайкинг на гору Урка (220 метров). С вершины вы полюбуетесь видами на залив Гуанабара, город-спутник Нитерой, аэропорт Сантос-Дюмонт и некоторые районы Рио, такие как Леме, Ботафого.
Вариант 2. Южная зона Рио: природа, пляжи и потрясающие виды
- Мы прогуляемся по району Ботафого. И поднимемся на последний этаж молла Botafogo Praia Shoping, на одну из секретных смотровых площадок, о которой не многие знают, — за восхитительными видами из огромного панорамного окна на Сахарную голову.
- Затем переместимся в район Леме, где уже больше природных пейзажей. Пройдём по красивой и несложной тропе через атлантический лес. По пути вы сможете встретить обитателей местной фауны, например, обезьянок-игрунок из рода Mico и ящериц. Маршрут приведёт нас на вершину холма Морру-ду-Леме.
- Здесь находится форт-крепость Дуки-ди-Кашиас. Хотя она расположена на территории военной зоны, его можно беспрепятственно посетить. Отсюда хорошо видно место, откуда корабли заходят в бухту, где и расположен Рио. Вы увидите гору Корковадо, пляж Копакабана и Сахарную голову с нового ракурса.
- Далее посетим небольшой пляж Леме — приготовьтесь к очередной порции потрясающих панорам.
- А вот и знаменитая Копакабана с её чёрно-белыми аллеями на набережной! Самый «горячий» пляж в мире и символ Рио. По желанию посетим одноимённый форт.
- Впереди у нас район Ипанема и ещё один пляж, входящий в топ-3 пляжей Бразилии.
- От жаркого солнца укроемся в тени парка Энрике Лаже — я расскажу, почему его можно назвать бразильским Тадж-Махалом.
- В конце путешествия проводим закат на мысе Арпоадор, где под аплодисменты местных жителей и путешественников садится солнце.
Я помогу выбрать самые правильные ракурсы для фото и сделать их качественно на ваши гаджеты. Подскажу, где недорого и отменно пообедать, а ещё где отыскать самое вкусное мороженое из асаи.
Кому подойдёт экскурсия
Всем путешественникам, включая детей от 7 лет, так как она учитывает ваши пожелания и рассчитана на ваш ритм. Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые знакомится с Рио, и тем, кто уже бывал здесь ранее.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музеи и стадион Маракана (опционально), еда и напитки, проезд на метро/такси
- Маршруты можно корректировать по вашему желанию — я учту все ваши предпочтения, возраст участников, физическую подготовку, погодные условия и другие важные факторы
- До и после экскурсии я буду рад вам помочь с любыми вопросами по Рио
- Позаботьтесь об удобной спортивной обуви (в случае хайкинга по тропе), возьмите рюкзак для личных вещей и гаджетов, бейсболку, солнцезащитные очки и крем, а также небольшой запас питьевой воды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Приветствую всех, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, мне 38 лет. Я гид, можно сказать, во втором поколении. Долгое время работал по своей специальности в России. Сейчас живу в одном изЗадать вопрос
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