Ваш идеальный день в Рио

Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
«Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой он создал Рио-де-Жанейро», - так говорят бразильцы о своём любимом городе.

Шумный, контрастный и бесконечно солнечный Рио, хрустальная мечта Остапа Бендера, центр
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карнавалов и вечного веселья. Для погружения в его темпераментную жизнь составлены два маршрута на выбор.

Исследуйте символы центра или отправляйтесь в Южную зону, где больше природы, пляжей и панорамных видов. Продолжительность и стоимость обоих вариантов одинаковая.

Центральная зона включает посещение площади Флориано, Муниципального театра, национальной библиотеки, акведука Кариока, Олимпийского бульвара, Музея завтрашнего дня, мозаичной лестницы Хорхе Селарона, Красного пляжа и хайкинг на гору Урка.

Южная зона предлагает прогулку по району Ботафого, посещение секретных смотровых площадок и наслаждение потрясающими видами

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏙️ Два уникальных маршрута
  3. 📚 Исторические и культурные объекты
  4. 🌳 Природные пейзажи и хайкинг
  5. 📸 Потрясающие панорамные виды
  6. 🎨 Искусство и граффити
  7. 🏖️ Знаменитые пляжи

Что можно увидеть

  • Площадь Флориано
  • Муниципальный театр
  • Национальная библиотека
  • Акведук Кариока
  • Олимпийский бульвар
  • Музей завтрашнего дня
  • Лестница Хорхе Селарона
  • Красный пляж
  • Сахарная голова
  • Район Ботафого
  • Район Леме
  • Холм Морру-ду-Леме
  • Форт-крепость Дуки-ди-Кашиас
  • Пляж Леме
  • Копакабана
Ваш идеальный день в Рио
Ваш идеальный день в Рио
Ваш идеальный день в Рио
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вариант 1. Центральная зона: архитектурные памятники и хайкинг на гору Урка

  • Мы начнём путешествие на площади Флориано — вы узнаете, в честь кого она была названа. Самый яркий объект здесь — это здание Муниципального театра, открытого в 1909 году как часть большого архитектурного ансамбля. Я расскажу о секрете фундамента постройки.
  • Вы увидите великолепную национальную библиотеку, первую по величине в Латинской Америке и седьмую в мире. Здесь хранится свыше 2 млн книг, а также редкие экземпляры манускриптов и рукописей.
  • Остановимся у старинного арочного акведука Кариока — я расскажу, для чего он был здесь построен.
  • Затем переместимся на Олимпийский бульвар и сфотографируемся на фоне гигантского граффити, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса. Вы узнаете историю его появления, а также услышите об авторе, чья работа есть и в Москве.
  • Подойдём к Музею завтрашнего дня, ультрасовременному зданию, напоминающему гигантский космический корабль. При желании можно его посетить.
  • Также вы познакомитесь с удивительной историей визитной карточки Рио, мозаичной лестницы Хорхе Селарона.
  • Посетим Красный пляж (Прайя Вермелья), настоящий оазис в городских джунглях. Отсюда открывается лучший вид на Сахарную голову.
  • По желанию, вместо традиционной и довольно недешёвой канатной дороги, мы совершим нетрудный хайкинг на гору Урка (220 метров). С вершины вы полюбуетесь видами на залив Гуанабара, город-спутник Нитерой, аэропорт Сантос-Дюмонт и некоторые районы Рио, такие как Леме, Ботафого.

Вариант 2. Южная зона Рио: природа, пляжи и потрясающие виды

  • Мы прогуляемся по району Ботафого. И поднимемся на последний этаж молла Botafogo Praia Shoping, на одну из секретных смотровых площадок, о которой не многие знают, — за восхитительными видами из огромного панорамного окна на Сахарную голову.
  • Затем переместимся в район Леме, где уже больше природных пейзажей. Пройдём по красивой и несложной тропе через атлантический лес. По пути вы сможете встретить обитателей местной фауны, например, обезьянок-игрунок из рода Mico и ящериц. Маршрут приведёт нас на вершину холма Морру-ду-Леме.
  • Здесь находится форт-крепость Дуки-ди-Кашиас. Хотя она расположена на территории военной зоны, его можно беспрепятственно посетить. Отсюда хорошо видно место, откуда корабли заходят в бухту, где и расположен Рио. Вы увидите гору Корковадо, пляж Копакабана и Сахарную голову с нового ракурса.
  • Далее посетим небольшой пляж Леме — приготовьтесь к очередной порции потрясающих панорам.
  • А вот и знаменитая Копакабана с её чёрно-белыми аллеями на набережной! Самый «горячий» пляж в мире и символ Рио. По желанию посетим одноимённый форт.
  • Впереди у нас район Ипанема и ещё один пляж, входящий в топ-3 пляжей Бразилии.
  • От жаркого солнца укроемся в тени парка Энрике Лаже — я расскажу, почему его можно назвать бразильским Тадж-Махалом.
  • В конце путешествия проводим закат на мысе Арпоадор, где под аплодисменты местных жителей и путешественников садится солнце.
*Дополнительно в маршрут можно включить стадион Маракана и некрополь Святого Иоанна Крестителя.

Я помогу выбрать самые правильные ракурсы для фото и сделать их качественно на ваши гаджеты. Подскажу, где недорого и отменно пообедать, а ещё где отыскать самое вкусное мороженое из асаи.

Кому подойдёт экскурсия

Всем путешественникам, включая детей от 7 лет, так как она учитывает ваши пожелания и рассчитана на ваш ритм. Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые знакомится с Рио, и тем, кто уже бывал здесь ранее.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музеи и стадион Маракана (опционально), еда и напитки, проезд на метро/такси
  • Маршруты можно корректировать по вашему желанию — я учту все ваши предпочтения, возраст участников, физическую подготовку, погодные условия и другие важные факторы
  • До и после экскурсии я буду рад вам помочь с любыми вопросами по Рио
  • Позаботьтесь об удобной спортивной обуви (в случае хайкинга по тропе), возьмите рюкзак для личных вещей и гаджетов, бейсболку, солнцезащитные очки и крем, а также небольшой запас питьевой воды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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