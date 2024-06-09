«Бог сотворил мир за шесть дней, а на седьмой он создал Рио-де-Жанейро», - так говорят бразильцы о своём любимом городе.Шумный, контрастный и бесконечно солнечный Рио, хрустальная мечта Остапа Бендера, центр

карнавалов и вечного веселья. Для погружения в его темпераментную жизнь составлены два маршрута на выбор. Исследуйте символы центра или отправляйтесь в Южную зону, где больше природы, пляжей и панорамных видов. Продолжительность и стоимость обоих вариантов одинаковая. Центральная зона включает посещение площади Флориано, Муниципального театра, национальной библиотеки, акведука Кариока, Олимпийского бульвара, Музея завтрашнего дня, мозаичной лестницы Хорхе Селарона, Красного пляжа и хайкинг на гору Урка. Южная зона предлагает прогулку по району Ботафого, посещение секретных смотровых площадок и наслаждение потрясающими видами

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вариант 1. Центральная зона: архитектурные памятники и хайкинг на гору Урка

Мы начнём путешествие на площади Флориано — вы узнаете, в честь кого она была названа. Самый яркий объект здесь — это здание Муниципального театра , открытого в 1909 году как часть большого архитектурного ансамбля. Я расскажу о секрете фундамента постройки.

— вы узнаете, в честь кого она была названа. Самый яркий объект здесь — это здание , открытого в 1909 году как часть большого архитектурного ансамбля. Я расскажу о секрете фундамента постройки. Вы увидите великолепную национальную библиотеку , первую по величине в Латинской Америке и седьмую в мире. Здесь хранится свыше 2 млн книг, а также редкие экземпляры манускриптов и рукописей.

, первую по величине в Латинской Америке и седьмую в мире. Здесь хранится свыше 2 млн книг, а также редкие экземпляры манускриптов и рукописей. Остановимся у старинного арочного акведука Кариока — я расскажу, для чего он был здесь построен.

— я расскажу, для чего он был здесь построен. Затем переместимся на Олимпийский бульвар и сфотографируемся на фоне гигантского граффити, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса. Вы узнаете историю его появления, а также услышите об авторе, чья работа есть и в Москве.

и сфотографируемся на фоне гигантского граффити, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса. Вы узнаете историю его появления, а также услышите об авторе, чья работа есть и в Москве. Подойдём к Музею завтрашнего дня , ультрасовременному зданию, напоминающему гигантский космический корабль. При желании можно его посетить.

, ультрасовременному зданию, напоминающему гигантский космический корабль. При желании можно его посетить. Также вы познакомитесь с удивительной историей визитной карточки Рио, мозаичной лестницы Хорхе Селарона .

. Посетим Красный пляж (Прайя Вермелья), настоящий оазис в городских джунглях. Отсюда открывается лучший вид на Сахарную голову .

(Прайя Вермелья), настоящий оазис в городских джунглях. Отсюда открывается лучший вид на . По желанию, вместо традиционной и довольно недешёвой канатной дороги, мы совершим нетрудный хайкинг на гору Урка (220 метров). С вершины вы полюбуетесь видами на залив Гуанабара, город-спутник Нитерой, аэропорт Сантос-Дюмонт и некоторые районы Рио, такие как Леме, Ботафого.

Вариант 2. Южная зона Рио: природа, пляжи и потрясающие виды

Мы прогуляемся по району Ботафого . И поднимемся на последний этаж молла Botafogo Praia Shoping, на одну из секретных смотровых площадок, о которой не многие знают, — за восхитительными видами из огромного панорамного окна на Сахарную голову.

. И поднимемся на последний этаж молла Botafogo Praia Shoping, на одну из секретных смотровых площадок, о которой не многие знают, — за восхитительными видами из огромного панорамного окна на Сахарную голову. Затем переместимся в район Леме , где уже больше природных пейзажей. Пройдём по красивой и несложной тропе через атлантический лес. По пути вы сможете встретить обитателей местной фауны, например, обезьянок-игрунок из рода Mico и ящериц. Маршрут приведёт нас на вершину холма Морру-ду-Леме .

, где уже больше природных пейзажей. Пройдём по красивой и несложной тропе через атлантический лес. По пути вы сможете встретить обитателей местной фауны, например, обезьянок-игрунок из рода Mico и ящериц. Маршрут приведёт нас на вершину . Здесь находится форт-крепость Дуки-ди-Кашиас . Хотя она расположена на территории военной зоны, его можно беспрепятственно посетить. Отсюда хорошо видно место, откуда корабли заходят в бухту, где и расположен Рио. Вы увидите гору Корковадо, пляж Копакабана и Сахарную голову с нового ракурса.

. Хотя она расположена на территории военной зоны, его можно беспрепятственно посетить. Отсюда хорошо видно место, откуда корабли заходят в бухту, где и расположен Рио. Вы увидите гору Корковадо, пляж Копакабана и Сахарную голову с нового ракурса. Далее посетим небольшой пляж Леме — приготовьтесь к очередной порции потрясающих панорам.

— приготовьтесь к очередной порции потрясающих панорам. А вот и знаменитая Копакабана с её чёрно-белыми аллеями на набережной! Самый «горячий» пляж в мире и символ Рио. По желанию посетим одноимённый форт.

с её чёрно-белыми аллеями на набережной! Самый «горячий» пляж в мире и символ Рио. По желанию посетим одноимённый форт. Впереди у нас район Ипанема и ещё один пляж, входящий в топ-3 пляжей Бразилии.

и ещё один пляж, входящий в топ-3 пляжей Бразилии. От жаркого солнца укроемся в тени парка Энрике Лаже — я расскажу, почему его можно назвать бразильским Тадж-Махалом.

— я расскажу, почему его можно назвать бразильским Тадж-Махалом. В конце путешествия проводим закат на мысе Арпоадор, где под аплодисменты местных жителей и путешественников садится солнце.

*Дополнительно в маршрут можно включить стадион Маракана и некрополь Святого Иоанна Крестителя.

Я помогу выбрать самые правильные ракурсы для фото и сделать их качественно на ваши гаджеты. Подскажу, где недорого и отменно пообедать, а ещё где отыскать самое вкусное мороженое из асаи.

Кому подойдёт экскурсия

Всем путешественникам, включая детей от 7 лет, так как она учитывает ваши пожелания и рассчитана на ваш ритм. Экскурсия будет интересна и тем, кто впервые знакомится с Рио, и тем, кто уже бывал здесь ранее.

Организационные детали