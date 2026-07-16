Статуя Христа Искупителя — не просто самая известная достопримечательность Рио-де-Жанейро, а символ всей Бразилии. Мы поднимемся на вершину горы Корковаду, полюбуемся захватывающими видами на город, бухту Гуанабара и океан, а по пути поговорим об истории создания монумента и национального парка «Тижука».

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Статуя Христа Искупителя. Поднимемся на высоту 709 метров. Со смотровой площадки перед вами откроются панорамы бухты Гуанабара, горы Сахарная Голова, пляжей Копакабана и Ипанема, лагуны Родригу-ди-Фрейтас и города Нитерой. А ещё сделаем эффектные фото практически у самой статуи.

Национальный парк «Тижука». Статуя Христа находится в одном из крупнейших городских лесов мира. Я расскажу, как почти полностью вырубленные склоны были восстановлены в 19 веке и превратились в уникальный нацпарк. Если повезёт, мы встретим местных обитателей — обезьян-капуцинов.

Вы узнаете:

почему статую построили именно на горе Корковаду

как создавался один из главных символов Бразилии

почему лес Тижука считается уникальным примером восстановления природы

и многое другое

Организационные детали