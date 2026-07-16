Статуя Христа Искупителя — не просто самая известная достопримечательность Рио-де-Жанейро, а символ всей Бразилии.
Мы поднимемся на вершину горы Корковаду, полюбуемся захватывающими видами на город, бухту Гуанабара и океан, а по пути поговорим об истории создания монумента и национального парка «Тижука».
Мы поднимемся на вершину горы Корковаду, полюбуемся захватывающими видами на город, бухту Гуанабара и океан, а по пути поговорим об истории создания монумента и национального парка «Тижука».
Описание экскурсии
Статуя Христа Искупителя. Поднимемся на высоту 709 метров. Со смотровой площадки перед вами откроются панорамы бухты Гуанабара, горы Сахарная Голова, пляжей Копакабана и Ипанема, лагуны Родригу-ди-Фрейтас и города Нитерой. А ещё сделаем эффектные фото практически у самой статуи.
Национальный парк «Тижука». Статуя Христа находится в одном из крупнейших городских лесов мира. Я расскажу, как почти полностью вырубленные склоны были восстановлены в 19 веке и превратились в уникальный нацпарк. Если повезёт, мы встретим местных обитателей — обезьян-капуцинов.
Вы узнаете:
- почему статую построили именно на горе Корковаду
- как создавался один из главных символов Бразилии
- почему лес Тижука считается уникальным примером восстановления природы
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия подходит путешественникам любой физической подготовки; при необходимости можно воспользоваться лифтами бесплатно
- Дополнительно оплачиваются билет к статуе — $20 за чел. и по желанию можно воспользоваться такси до места старта экскурсии — около $25
- Остаток стоимости экскурсии оплачивается только в бразильских реалах по курсу Google на день проведения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
В Бразилии с 2021 года. Объездил половину мира, но решил с семьёй остаться здесь. Занимаемся организацией индивидуальных туров по Латинской Америке. Полностью под ключ.
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