Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Ваш идеальный день в Праге

Стать с городом на «ты» и услышать интересные именно вам рассказы на фоне главных мест

Эта прогулка — индивидуальная в квадрате, ведь она «скроена» по вашим пожеланиям. Как профессиональный гид, влюбленный в Прагу, я расскажу о ее легендах и тайнах, о прошлом и настоящем — обо всём, что вы хотите узнать. Приготовьтесь к завораживающему путешествию в пространстве и времени на прогулке по Пражскому граду, Малой Стране и Старому городу.