Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Я Яков Это была интересная, полезная и информативная экскурсия.

Андрей любит Прагу, превосходно знает ее, плюс он - отличный собеседник, если обсуждать как вопросы истории, так и политики, экономики сегодняшней Чехии.

Внимателен и точен.

По ходу экскурсии мы попросили скорректировать маршрут, и Андрей легко перестроился.

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Светлана Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей!

Он знает всё о каждом уголке Праги!

Очень деликатный, внимательный и заботливый.

Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны.

Всем рекомендую 👍! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Тарас Экскурсия стартовала сразу по нашему прибытию в аэропорт. Андрей - великолепный гид, с глубокими знаниями истории Чехии и Праги и внимательный сопровождающий, для которого комфорт гостей на первом месте.

Идеальная экскурсия, сочетающая познавательный, созерцательный и дегустативный моменты!

Большое спасибо Андрею за первое знакомство с Прагой!

Рекомендуем всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Наш гид в Праге - Андрей - профессиональный гид, глубоко знающий историю и информацию о памятных местах и достопримечательностях Праги. Все было четко организовано по времени и логистике.

Доброжелательный и интеллигентный гид - Андрей учитывал и наши запросы. и наши интересы. По ходу экскурсии дал нам несколько важных советов. Рекомендуем.

Елена и Марк. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет