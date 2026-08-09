Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Не хотите уставать на пеших прогулках? Авто-пешеходная экскурсия по Праге - идеальный выбор! Узнайте город в тепле и уюте
Нет времени на долгие прогулки? Эта экскурсия позволит познакомиться с Прагой в комфортных условиях. Панорамная крыша авто откроет вид на фасады домов с маскаронами и горгульями.
Остановки у культовых мест, таких как Староместская площадь с Астрономическими часами, Тынский храм и Вацлавская площадь, позволят узнать о жизни чехов, их менталитете и привычках. В конце экскурсии вас ждет приятный сюрприз
Проносясь на автомобиле по улочкам чешской столицы, вы охватите самые интересные уголки города. Мы исследуем Старый город и заглянем на Староместскую площадь, знаменитую средневековыми Астрономическими часами с фигурками апостолов, Грехов и Смерти. Вы полюбуетесь сказочными шпилями Тынского храма и великолепной люстрой костёла святого Николая, подаренной Российским императором. Я покажу дом XIV столетия со стрельчатыми арочками, где родился легендарный король Чехии Карл IV. Осматривая конную статую святого Вацлава на Вацлавской площади, вы услышите рассказ об удивительной судьбе князя, увидите Национальный музей и Национальную Оперу, а также исторические трамвайчики. Что такое «Эйфеловка»? Где находится пьяный дом? Откуда открывается лучший вид на город? Вы увидите Пражский Град и грандиозный собор святого Вита, романтический остров Кампа, Першинский холм и набережную Влтавы, откроете лучшие места для отдыха, ресторанчики и пивоварни.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Я заеду за вами в отель или заберу в другом удобном вам месте
В конце экскурсии каждого ждет приятный сюрприз:)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет
В ходе экскурсии мы в любой момент можем сделать перерыв, чтобы выпить кофе/чай/пиво/глинтвейн. Угощения и сувениры оплачиваются отдельно.
Посещение достопримечательностей бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1862 туристов
Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали все читать дальшеуменьшить
секреты, познакомились со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии и готовы поделиться всем этим с вами. Приглашаем вас на наши креативные экскурсии, на которых мы вам покажем самые примечательные локации, расскажем достоверную, любопытную информацию. Наши экскурсии проходят легко, позитивно и увлекательно. Интересно будет и взрослым и детям:-) Добро пожаловать в Прагу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Я
Яков
Это была интересная, полезная и информативная экскурсия. Андрей любит Прагу, превосходно знает ее, плюс он - отличный собеседник, если обсуждать как вопросы истории, так и политики, экономики сегодняшней Чехии. Внимателен и точен. По ходу экскурсии мы попросили скорректировать маршрут, и Андрей легко перестроился. Спасибо!
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Светлана
Очень довольны экскурсией, которую провёл Андрей! Он знает всё о каждом уголке Праги! Очень деликатный, внимательный и заботливый. Дети не очень любят пешие длительные прогулки, но Андрей так замечательно чередовал поездки на авто и прогулки по городу, что все остались довольны. Всем рекомендую 👍!
+2
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Тарас
Экскурсия стартовала сразу по нашему прибытию в аэропорт. Андрей - великолепный гид, с глубокими знаниями истории Чехии и Праги и внимательный сопровождающий, для которого комфорт гостей на первом месте. Идеальная экскурсия, сочетающая познавательный, созерцательный и дегустативный моменты! Большое спасибо Андрею за первое знакомство с Прагой! Рекомендуем всем!
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Е
Елена
Наш гид в Праге - Андрей - профессиональный гид, глубоко знающий историю и информацию о памятных местах и достопримечательностях Праги. Все было четко организовано по времени и логистике. Доброжелательный и интеллигентный гид - Андрей учитывал и наши запросы. и наши интересы. По ходу экскурсии дал нам несколько важных советов. Рекомендуем. Елена и Марк.
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И
Инна
Спасибо Андрею за масштабную экскурсию по Праге. Мы очень много посетили исторических и красивых мест и познакомились с красотой Праги!!!
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