Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Нет времени и сил для долгих пеших прогулок? Какой бы ни была погода за окном, вы познакомитесь с городом в тепле и уюте.

Панорамная крыша позволит рассмотреть потрясающие фасады домов, украшенные маскаронами, горгульями и мозаикой, не выходя из авто.

Мы остановимся у культовых достопримечательностей, поговорим о повседневной жизни чехов, их менталитете, взглядах на жизнь, привычках и чертах характера.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия

Что вас ожидает

Первое знакомство
Проносясь на автомобиле по улочкам чешской столицы, вы охватите самые интересные уголки города. Мы исследуем Старый город и заглянем на Староместскую площадь, знаменитую средневековыми Астрономическими часами с фигурками апостолов, Грехов и Смерти. Вы полюбуетесь сказочными шпилями Тынского храма и великолепной люстрой костела святого Николая, подаренной Российским императором. Я покажу дом XIV столетия со стрельчатыми арочками, где родился легендарный король Чехии Карл IV. Осматривая конную статую святого Вацлава на Вацлавской площади, вы услышите рассказ об удивительной судьбе князя, увидите Национальный музей и Национальную Оперу, а также исторические трамвайчики. Что такое «Эйфеловка»? Где находится пьяный дом? Откуда открывается лучший вид на город? Вы увидите Пражский Град и грандиозный собор святого Вита, романтический остров Кампа, Першинский холм и набережную Влтавы, откроете лучшие места для отдыха, ресторанчики и пивоварни.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заеду за вами в отель или заберу в другом удобном вам месте
  • В конце экскурсии каждого ждет приятный сюрприз :)

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • В ходе экскурсии мы в любой момент можем сделать перерыв, чтобы выпить кофе/чай/пиво/глинтвейн. Угощения и сувениры оплачиваются отдельно.
  • Посещение достопримечательностей бесплатно
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Татьяна, я профессиональный лицензированный гид по Праге и Чехии. Живу и работаю в Праге с 1999 года, разузнала все секреты, накопила много знаний, познакомилась со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии, и мне не терпится поделиться всем этим с вами :-) Приглашаю вас на свои креативные экскурсии, которые провожу позитивно, интересно и профессионально. Увлекательно будет и взрослым, и детям :-)
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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