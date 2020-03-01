Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Первое знакомство
Проносясь на автомобиле по улочкам чешской столицы, вы охватите самые интересные уголки города. Мы исследуем Старый город и заглянем на Староместскую площадь, знаменитую средневековыми Астрономическими часами с фигурками апостолов, Грехов и Смерти. Вы полюбуетесь сказочными шпилями Тынского храма и великолепной люстрой костела святого Николая, подаренной Российским императором. Я покажу дом XIV столетия со стрельчатыми арочками, где родился легендарный король Чехии Карл IV. Осматривая конную статую святого Вацлава на Вацлавской площади, вы услышите рассказ об удивительной судьбе князя, увидите Национальный музей и Национальную Оперу, а также исторические трамвайчики. Что такое «Эйфеловка»? Где находится пьяный дом? Откуда открывается лучший вид на город? Вы увидите Пражский Град и грандиозный собор святого Вита, романтический остров Кампа, Першинский холм и набережную Влтавы, откроете лучшие места для отдыха, ресторанчики и пивоварни.
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