81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Четыре города пражских

Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Индивидуальная экскурсия «Четыре города пражских» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Праги. За четыре часа вы пройдете по Старому и Новому городам, Малой Стране и Градчанам.

Узнаете о событиях 1968 года
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на Вацлавской площади, увидите знаменитый пражский Орлой и посетите кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха. Прогулка по Карлову мосту станет завершающим аккордом вашего путешествия. Экскурсия начинается у вашего отеля и адаптируется под ваши пожелания

4.7
83 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🏰 Посещение знаменитых достопримечательностей
  • 🌉 Прогулка по Карлову мосту
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🗣️ Индивидуальный подход и адаптация маршрута
Четыре города пражских
Четыре города пражских
Четыре города пражских

Что можно увидеть

  • Вацлавская площадь
  • Пражский Орлой
  • Староместская площадь
  • Лорета
  • Кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха
  • Злата улочка
  • Храм св. Николая
  • Храм Девы Марии Победительницы
  • Карлов мост

Описание экскурсии

Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны. Четыре города пражских, некогда объединенных в Великую Прагу. Все они ныне включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

Программа

  • Прогулка начнется у вашего отеля. В зависимости от того, где он находится, мы и начнем наше путешествие. Либо это будут Новый и Старый города на правом берегу Влтавском, а затем — Градчаны и Малая Страна. Или же мы начнем с левого берега: Градчаны и Малая Страна, а затем будут Новый и Старый города.
  • Что мы увидим во время экскурсии? Назову основное. Правобережная Прага — Вацлавская площадь — место народной власти. Вы услышите правду и вымыслы о событиях 1968-го года. Узнаете, почему пражане уже второе столетие ходят по мраморным мостовым. Мы выучим чешское слово «pozor», и я расскажу, как оно связано с Вацлавской площадью.
  • В Старом городе нас встретит знаменитый пражский Орлой, или пражские куранты. Этим часам в этом году исполняется 605 лет. Главная площадь — Староместская — хранит память о самых главных событиях на землях чешских. В мифах и легендах, в домовых знаках и шпилях храмов нам будет раскрываться Великая Прага.
  • На левом берегу, на Градчанах, главными достопримечательностями, конечно же, являются Лорета и кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха. Одним глазком мы заглянем на Злату улочку. Если вы приедете в весенне-летний период, мы обязательно прогуляемся по паркам Пражского града и Малой Страны.
  • Если Градчаны всегда были местом государственной власти, то Малую Страну называют хранительницей интеллектуально-культурных ценностей. Роскошный храм св. Николая на Малостранской площади и иезуитский колледж. Храм Девы Марии Победительницы, где уже несколько столетий проживает чудотворящий младенец — Пражское Иезулатко.
  • И наконец, красавицу Влтаву — главную реку Чешской Республики мы перейдем по знаменитому Карлову мосту. Его Величество Карлов Мост соединяет берега Влтавские уже несколько столетий. Место, где каждый желающий может загадать самое заветное желание. Нам придется купить билеты на трамвай. Заодно я расскажу, где их можно купить и как пользоваться общественным транспортом. Во время экскурсии мы будем отдыхать, фотографировать, я отвечу на все ваши вопросы.

Любая экскурсия, тем более индивидуальная, это всегда совместное творчество. А вы и главные герои, и режиссеры. Я всегда готова составить маршрут в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рецепция отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
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и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
Наше первое знакомство с Прагой прошло в неспешной прогулке вместе с прекрасным гидом Надеждой. Необходимое количество информации об истории, политическом устройстве, архитектуре, советы что, когда и как лучше посетить, на
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что обратить особое внимание, где находятся популярные у туристов места - всего и не перечесть, о чем мы узнали и услышали. Если интересуетесь какими-то конкретными фактами или объектами - получите развёрнутую информацию. Четыре часа пролетели неожиданно быстро и жаль было расставаться с обаятельным человеком и глубоким профессионалом. Думаю, мы были с Надеждой на «одной волне», что очень приятно. Спасибо!

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В
Экскурсия Надежды нам очень понравилась! Четыре часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Надежда великолепно знает Прагу и историю города и страны, она с удовольствием делиться своими обширными и
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глубокими знаниями. Ее рассказы позволили лучше понять Прагу. Надежда доброжелательный человек, всегда была готова ответить на наши вопросы и учитывала пожелания. В конце мы получили много дельных советов, особое спасибо за храм и ресторан. Если коротко, Надежда профессионал -экскурсовод высокого класса, мы, без сомнения, будем ее рекомендовать своим знакомым, посещающим Прагу.
Валерьян и Елена

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О
Огромное спасибо Надежде за экскурсию.

4 Часа нашей встречи пролетели на одном дыхании.

Как приятно было услышать, развенчание огромного количества мифов, о которых мы начитались в «интернетах». Прага – это не просто
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город, это вереница событий, каждое из которых оставило след на сегодняшних улицах.

Спасибо за Вашу многогранность и умение в непростой политико-идеологической ситуации в мире рассказать сбалансированно и без крайностей. Как приятно провести время с профессионалом.

Легкость, с которой Вы умеете рассказывать и увлекать, является Вашей изюминкой.

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Алла
Огромное спасибо Надежде за интересную и познавательную экскурсию! Прогулка с Надеждой по Праге была очень комфортной - шли не торопясь, останавливались для фотосъемки везде, где нам хотелось сделать несколько кадров,
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терпеливо ждала нас, когда мы не могли оторваться от фотокамер, глядя на сказочную Прагу с высоты Пражского Града. Надежда с удовольствием отвечала на все наши вопросы как на исторические темы, так и на темы, связанные с современной Прагой и Чехией. Чувствуется отличное знание материала, тщательная подготовка. Остались очень довольны экскурсией.

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Oleg
Провели с Надеждой на улицах Праги потрясающие 4 часа! За это время она успела нам рассказать массу исторических, культурных, социологических фактов. Погрузила в богатую историю этого удивительного города. Прага для
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нас стала ближе и понятней! Будем с удовольствием продолжать с ней знакомство. Теперь это будет сделать гораздо проще, получив от Надежды "карту", по которой можно ориентироваться и находить свои закоулочки:) Огромное спасибо!!! Очень всем советуем всем!!!

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В
Наша экскурсия прошла просто великолепно! Мы посмотрели все, что хотели, наконец узнали, почему на площади перед часами собирается толпа людей и много других фактов из истории Праги.
Помимо этого мы получили
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несколько ценных советов и остались очень довольны прогулкой и фотографиями нас двоих, любезно сделанными Надеждой:)
Очень рекомендую именно этого гида и надеюсь, что мы приедем еще и познакомимся с другими местами Праги и Чехии именно в сопровождении Надежды:)

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