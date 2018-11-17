81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия «Четыре города пражских» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Праги. За четыре часа вы пройдете по Старому и Новому городам, Малой Стране и Градчанам.
Узнаете о событиях 1968 года
Узнаете о событиях 1968 года
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🏰 Посещение знаменитых достопримечательностей
- 🌉 Прогулка по Карлову мосту
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🗣️ Индивидуальный подход и адаптация маршрута
Что можно увидеть
- Вацлавская площадь
- Пражский Орлой
- Староместская площадь
- Лорета
- Кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха
- Злата улочка
- Храм св. Николая
- Храм Девы Марии Победительницы
- Карлов мост
Описание экскурсии
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны. Четыре города пражских, некогда объединенных в Великую Прагу. Все они ныне включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
Программа
- Прогулка начнется у вашего отеля. В зависимости от того, где он находится, мы и начнем наше путешествие. Либо это будут Новый и Старый города на правом берегу Влтавском, а затем — Градчаны и Малая Страна. Или же мы начнем с левого берега: Градчаны и Малая Страна, а затем будут Новый и Старый города.
- Что мы увидим во время экскурсии? Назову основное. Правобережная Прага — Вацлавская площадь — место народной власти. Вы услышите правду и вымыслы о событиях 1968-го года. Узнаете, почему пражане уже второе столетие ходят по мраморным мостовым. Мы выучим чешское слово «pozor», и я расскажу, как оно связано с Вацлавской площадью.
- В Старом городе нас встретит знаменитый пражский Орлой, или пражские куранты. Этим часам в этом году исполняется 605 лет. Главная площадь — Староместская — хранит память о самых главных событиях на землях чешских. В мифах и легендах, в домовых знаках и шпилях храмов нам будет раскрываться Великая Прага.
- На левом берегу, на Градчанах, главными достопримечательностями, конечно же, являются Лорета и кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха. Одним глазком мы заглянем на Злату улочку. Если вы приедете в весенне-летний период, мы обязательно прогуляемся по паркам Пражского града и Малой Страны.
- Если Градчаны всегда были местом государственной власти, то Малую Страну называют хранительницей интеллектуально-культурных ценностей. Роскошный храм св. Николая на Малостранской площади и иезуитский колледж. Храм Девы Марии Победительницы, где уже несколько столетий проживает чудотворящий младенец — Пражское Иезулатко.
- И наконец, красавицу Влтаву — главную реку Чешской Республики мы перейдем по знаменитому Карлову мосту. Его Величество Карлов Мост соединяет берега Влтавские уже несколько столетий. Место, где каждый желающий может загадать самое заветное желание. Нам придется купить билеты на трамвай. Заодно я расскажу, где их можно купить и как пользоваться общественным транспортом. Во время экскурсии мы будем отдыхать, фотографировать, я отвечу на все ваши вопросы.
Любая экскурсия, тем более индивидуальная, это всегда совместное творчество. А вы и главные герои, и режиссеры. Я всегда готова составить маршрут в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рецепция отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Наше первое знакомство с Прагой прошло в неспешной прогулке вместе с прекрасным гидом Надеждой. Необходимое количество информации об истории, политическом устройстве, архитектуре, советы что, когда и как лучше посетить, на
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия Надежды нам очень понравилась! Четыре часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Надежда великолепно знает Прагу и историю города и страны, она с удовольствием делиться своими обширными и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Надежде за экскурсию.
4 Часа нашей встречи пролетели на одном дыхании.
Как приятно было услышать, развенчание огромного количества мифов, о которых мы начитались в «интернетах». Прага – это не просто
4 Часа нашей встречи пролетели на одном дыхании.
Как приятно было услышать, развенчание огромного количества мифов, о которых мы начитались в «интернетах». Прага – это не просто
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Надежде за интересную и познавательную экскурсию! Прогулка с Надеждой по Праге была очень комфортной - шли не торопясь, останавливались для фотосъемки везде, где нам хотелось сделать несколько кадров,
Вам был полезен этот отзыв?
Провели с Надеждой на улицах Праги потрясающие 4 часа! За это время она успела нам рассказать массу исторических, культурных, социологических фактов. Погрузила в богатую историю этого удивительного города. Прага для
Вам был полезен этот отзыв?
В
Наша экскурсия прошла просто великолепно! Мы посмотрели все, что хотели, наконец узнали, почему на площади перед часами собирается толпа людей и много других фактов из истории Праги.
Помимо этого мы получили
Помимо этого мы получили
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии на «Четыре города пражских»
Индивидуальная
до 10 чел.
Все лучшее в Праге за 4 часа
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
13 авг в 09:00
14 авг в 16:30
от €139 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старая Прага в историях и легендах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
Завтра в 18:00
14 авг в 18:00
от €120 за всё до 6 чел.
от €150 за экскурсию