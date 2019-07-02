81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны. Четыре города пражских, некогда объединенных в Великую Прагу. Все они ныне включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО.
Программа
Прогулка начнется у вашего отеля. В зависимости от того, где он находится, мы и начнем наше путешествие. Либо это будут Новый и Старый города на правом берегу Влтавском, а затем — Градчаны и Малая Страна. Или же мы начнем с левого берега: Градчаны и Малая Страна, а затем будут Новый и Старый города.
Что мы увидим во время экскурсии? Назову основное. Правобережная Прага — Вацлавская площадь — место народной власти. Вы услышите правду и вымыслы о событиях 1968-го года. Узнаете, почему пражане уже второе столетие ходят по мраморным мостовым. Мы выучим чешское слово «pozor», и я расскажу, как оно связано с Вацлавской площадью.
В Старом городе нас встретит знаменитый пражский Орлой, или пражские куранты. Этим часам в этом году исполняется 605 лет. Главная площадь — Староместская — хранит память о самых главных событиях на землях чешских. В мифах и легендах, в домовых знаках и шпилях храмов нам будет раскрываться Великая Прага.
На левом берегу, на Градчанах, главными достопримечательностями, конечно же, являются Лорета и кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха. Одним глазком мы заглянем на Злату улочку. Если вы приедете в весенне-летний период, мы обязательно прогуляемся по паркам Пражского града и Малой Страны.
Если Градчаны всегда были местом государственной власти, то Малую Страну называют хранительницей интеллектуально-культурных ценностей. Роскошный храм св. Николая на Малостранской площади и иезуитский колледж. Храм Девы Марии Победительницы, где уже несколько столетий проживает чудотворящий младенец — Пражское Иезулатко.
И наконец, красавицу Влтаву — главную реку Чешской Республики мы перейдем по знаменитому Карлову мосту. Его Величество Карлов Мост соединяет берега Влтавские уже несколько столетий. Место, где каждый желающий может загадать самое заветное желание. Нам придется купить билеты на трамвай. Заодно я расскажу, где их можно купить и как пользоваться общественным транспортом. Во время экскурсии мы будем отдыхать, фотографировать, я отвечу на все ваши вопросы.
Любая экскурсия, тем более индивидуальная, это всегда совместное творчество. А вы и главные герои, и режиссеры. Я всегда готова составить маршрут в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура рецепция отеля.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
Надежда прекрасный гид ❤️️И по духу и по знаниям и по рекомендациям 👌🏻Уже поделилась впечатлениями с друзьями ,которые собираются в Прагу ⭐️
Сергей
5 мая 2019
Отлично, 3 часа пролетели быстро. Индивидуал ная экскурсия дает возможность все посмотреть в твоем ритме и так, как тебе хочется. Надежде спасибо!
Инна
4 мая 2019
Вместо 4 часов экскурсия заняла чуть больше 3 часов. Но в таком медленном темпе, что весь преподнесенный материал можно было бы уместить максимум в 1 час, и то с натяжкой. Ничего толком о городе не узнали. В другой день ездили на экскурсию в Чешский Крумлов с другим гидом, там мимоходом нам дали больше интересной информации о Праге, чем на самой экскурсии по Праге накануне.
Кирилл
13 апреля 2019
Экскурсия интересная и увлекательная. Хорошая прогулка, отличные виды и прекрасные места. Уложить историю Праги в эти часы сложно. Надежда с этим прекрасно справилась. Но в итоге сведений было так много, что в голове осталась каша из дат и имен. Возможно потому, что мы не подготовились как следует и не читали историю предварительно. В целом, остались хорошие впечатления. Наверное, стоит повторить, чтобы разобраться))
Светлана
1 января 2019
Экскурсия прошла информативно, интересно. Маршрут был построен с учетом наших пожеланий. Спасибо
Ирина
20 декабря 2018
Спасибо Надежде за приятное общение и содержательную экскурсию
Ирина
17 ноября 2018
Наше первое знакомство с Прагой прошло в неспешной прогулке вместе с прекрасным гидом Надеждой. Необходимое количество информации об истории, политическом устройстве, архитектуре, советы что, когда и как лучше посетить, на что обратить особое внимание, где находятся популярные у туристов места - всего и не перечесть, о чем мы узнали и услышали. Если интересуетесь какими-то конкретными фактами или объектами - получите развёрнутую информацию. Четыре часа пролетели неожиданно быстро и жаль было расставаться с обаятельным человеком и глубоким профессионалом. Думаю, мы были с Надеждой на «одной волне», что очень приятно. Спасибо!
Светлана
20 сентября 2018
Очень отличная экскурсия!
Познавательна для первого-второго дня в Праге.
Надежда все показала, рассказала.
Всем советуем!!!
Анна
3 сентября 2018
Интересная экскурсия. Спасибо Надежде за потрясающую подачу информации.
Dina
20 августа 2018
Замечательная экскурсия получилась! Нас в компании было всего двое, но я в Праге впервые, а сын приехал уже в третий раз. И Надежда смогла сделать экскурсию интересной для нас обоих! Прошлись по всем известным местам и узнали о них мало известные факты, заглянули за фасады зданий, в закулисье пражской жизни... Маршрут продуман очень толково и логично, за 4ч экскурсии мы абсолютно не устали. Спасибо Надежде за знакомство с красавицей Прагой!
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
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Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Буйство стихий, как искусный творец, «выковало» из песчаных плит Саксонской Швейцарии причудливых каменных исполинов. На стволовых горах, среди лесов здесь виднеются крепостные стены и арочный мост словно из готических рассказов. На этих таинственных землях вы почувствуете себя байроническим героем, узнаете, кто вдохновлялся местными пейзажами, и ощутите благоговение перед мощью природы.
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
Познакомиться с главными памятниками столицы через рассказы о ее знаковых эпохах и ключевых событиях
В емком культурно-историческом экскурсе вы проследите, как развивалась Прага в разные периоды, от Чешского королевства до современности. Услышите легенды об алхимиках, королях и мистических символах — Карловом мосте и часах Орлой, узнаете, чем прославились великие площади Вацлавская и Староместская. И получите актуальные советы от местного жителя.
Впечатлиться крупнейшим действующим замковым комплексом мира и узнать его историю
Приглашаю посетить уникальный архитектурный ансамбль из величественных дворцов, старинных храмов, самобытных улочек и колоритных домиков, обнесенных крепостной стеной с бойницами и башнями. Я расскажу интересные истории и легенды Пражского Града и помогу почувствовать многовековую душу этого мистического и старинного места, возвышающегося на левом берегу реки Влтавы.
Очароваться историей и архитектурой города в храмах и дворцах визитной карточки Праги
Пражский Град — это резиденция князей, королей и президентов. Это — визитная карточка Праги, и особенность нашей прогулки в том, что мы побываем везде: зайдем во все храмы и дворцы, которые открыты для посещений. Архитектура будет говорить с нами на языках своего времени, и история откроет свои тайны.
Средневековые районы, католические храмы, крепости и милые памятники Праги на дружеской экскурсии
Я расскажу, почему Новый город Праги, на самом деле, очень старый и как ему удается оставаться современным и комфортным на протяжении 700 лет. Покажу одну из самых больших площадей Европы, академический квартал и готическую крепостную стену. А также помогу раскрыть характер чешской столицы и понять менталитет ее жителей.
Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды. Роскошные площади, шпили соборов, дома со своими собственными «золотыми» именами, многочисленные памятники и прекрасные лебеди... Вы не только погрузитесь в атмосферу этого загадочного, таинственного и чарующего города, но и поймёте, как и почему Прага получила эти наименования.