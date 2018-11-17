81 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия «Четыре города пражских» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Праги. За четыре часа вы пройдете по Старому и Новому городам, Малой Стране и Градчанам.Узнаете о событиях 1968 года

на Вацлавской площади, увидите знаменитый пражский Орлой и посетите кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха. Прогулка по Карлову мосту станет завершающим аккордом вашего путешествия. Экскурсия начинается у вашего отеля и адаптируется под ваши пожелания

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны. Четыре города пражских, некогда объединенных в Великую Прагу. Все они ныне включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

Программа

Прогулка начнется у вашего отеля. В зависимости от того, где он находится, мы и начнем наше путешествие. Либо это будут Новый и Старый города на правом берегу Влтавском, а затем — Градчаны и Малая Страна. Или же мы начнем с левого берега: Градчаны и Малая Страна, а затем будут Новый и Старый города.

Что мы увидим во время экскурсии? Назову основное. Правобережная Прага — Вацлавская площадь — место народной власти. Вы услышите правду и вымыслы о событиях 1968-го года. Узнаете, почему пражане уже второе столетие ходят по мраморным мостовым. Мы выучим чешское слово «pozor», и я расскажу, как оно связано с Вацлавской площадью.

В Старом городе нас встретит знаменитый пражский Орлой, или пражские куранты. Этим часам в этом году исполняется 605 лет. Главная площадь — Староместская — хранит память о самых главных событиях на землях чешских. В мифах и легендах, в домовых знаках и шпилях храмов нам будет раскрываться Великая Прага.

На левом берегу, на Градчанах, главными достопримечательностями, конечно же, являются Лорета и кафедральный собор святых Вита, Вацлава и Войтеха. Одним глазком мы заглянем на Злату улочку. Если вы приедете в весенне-летний период, мы обязательно прогуляемся по паркам Пражского града и Малой Страны.

Если Градчаны всегда были местом государственной власти, то Малую Страну называют хранительницей интеллектуально-культурных ценностей. Роскошный храм св. Николая на Малостранской площади и иезуитский колледж. Храм Девы Марии Победительницы, где уже несколько столетий проживает чудотворящий младенец — Пражское Иезулатко.

И наконец, красавицу Влтаву — главную реку Чешской Республики мы перейдем по знаменитому Карлову мосту. Его Величество Карлов Мост соединяет берега Влтавские уже несколько столетий. Место, где каждый желающий может загадать самое заветное желание. Нам придется купить билеты на трамвай. Заодно я расскажу, где их можно купить и как пользоваться общественным транспортом. Во время экскурсии мы будем отдыхать, фотографировать, я отвечу на все ваши вопросы.

Любая экскурсия, тем более индивидуальная, это всегда совместное творчество. А вы и главные герои, и режиссеры. Я всегда готова составить маршрут в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.