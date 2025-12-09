Мои заказы

Прогулки по Влтаве

Найдено 7 экскурсий в категории «По Влтаве» в Праге на русском языке, цены от €75, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Прага глазами местного жителя
Пешая
3 часа
218 отзывов
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Прага по нехоженым тропам
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Скрытые уголки Праги: Новый Свет и Кампа
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по четырем городам Праги
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
На машине
4 часа
428 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Пешая
3 часа
-
50%
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125€250 за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2025
Сейчас в Праге в категории "По Влтаве" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 75 до 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 811 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
