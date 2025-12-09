Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Скрытые уголки Праги: Новый Свет и Кампа
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по четырем городам Праги
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125
€250 за всё до 10 чел.
