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Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия

5
8 отзывов
Руслан Г.
Руслан Г. – Гид из Праги
Вас ждёт большая индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ по Праге.

В неспешном ритме мы прогуляемся по четырём княжествам, а ныне частям чешской столицы ⭐️.

Я покажу вам Старое и Новое Место, Малу Страну и Градчаны.

Мы с вами пройдём по Карлову мосту, который стал одним из символов Праги.

В экскурсию включены и другие известные городские достопримечательности 🏛️, такие как Вацлавская площадь, остров 🏝️ Кампа и Пражский Град.

Вы узнаете, как небольшие городки превратились в огромную резиденцию императоров.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €120 за экскурсию

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Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • Старый город и Новый
  • Малая Страна
  • Градчаны
Если Вы приехали в Прагу впервые или уже успели однажды побывать в этом замечательном городе, а также..

Если вы хотите:

  • получить общее представление о том, как появились четыре отдельных города, на двух берегах реки Влтавы;
  • узнать, как из резиденции чешских князей, Прага превратилась в резиденцию императоров Священной Римской империи,
  • предлагаю Вам неспешно прогуляться 👣 со мной на данной индивидуальной экскурсии 🧭. Я постараюсь описать общую картину, уделив также внимание отдельным интересным деталям.
До встречи!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Г.
Руслан Г.
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8 отзывов оставили туристы

Руслан Г. проводит ещё 2 экскурсии

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