Руслан Г. – Гид из Праги

Вас ждёт большая индивидуальная обзорная экскурсия ⛳ по Праге.



В неспешном ритме мы прогуляемся по четырём княжествам, а ныне частям чешской столицы ⭐️.



Я покажу вам Старое и Новое Место, Малу Страну и Градчаны.



Мы с вами пройдём по Карлову мосту, который стал одним из символов Праги.



В экскурсию включены и другие известные городские достопримечательности 🏛️, такие как Вацлавская площадь, остров 🏝️ Кампа и Пражский Град.



Вы узнаете, как небольшие городки превратились в огромную резиденцию императоров.