Что вы увидите
- Старый город и Новый
- Малая Страна
- Градчаны
Если Вы приехали в Прагу впервые или уже успели однажды побывать в этом замечательном городе, а также..
Если вы хотите:
- получить общее представление о том, как появились четыре отдельных города, на двух берегах реки Влтавы;
- узнать, как из резиденции чешских князей, Прага превратилась в резиденцию императоров Священной Римской империи,
- предлагаю Вам неспешно прогуляться 👣 со мной на данной индивидуальной экскурсии 🧭. Я постараюсь описать общую картину, уделив также внимание отдельным интересным деталям.
До встречи!
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Руслан Г.
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Руслан Г. проводит ещё 2 экскурсии
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