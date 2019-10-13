Рассветное путешествие по Праге - это уникальная возможность услышать голос города, когда он ещё спит. Прогулка по пустынному Карлову мосту, изучение символов на средневековых улочках и вдохновляющие виды с высоты птичьего полёта создадут неповторимую атмосферу. Тайны тамплиеров, загадки пражских окон и истории влюбленных поэтов сделают ваше утро в Праге незабываемым. Завершите прогулку чашечкой ароматного кофе у берегов романтичной пражской Венеции

Описание экскурсии

Начало дня — начало истории

Утренний формат прогулки станет своеобразным символом вашего знакомства с азами пражской истории. Я же постараюсь сделать так, чтобы вы представили, будто сам город, доверчивый, чистый и готовый к встрече с вами, рассказывает о своей жизни. Без суеты, спешки и шума. Вы пройдете узкими улочками средневекового города, узнаете, почему они такие кривые, о чем говорят домовые знаки и для чего окна каждого этажа меняют свои размеры. А по пути научитесь расшифровывать символы Праги от эпохи тамплиеров до сегодняшнего утра чешской корчмы, где когда-то Гашек писал о похождениях бравого солдата Швейка.

Вдохновляющие панорамы Праги

Чешская красавица расположилась на четырёх холмах. Вы подниметесь на гору Петра или на Летну, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть, как первые лучи оживляют Старый город, Новое место, Малу страну и Градчаны. Поговорим о потрясающем воображение количестве памятников, занесенных в список ЮНЕСКО. О многих знаменитых поэтах и музыкантах, нашедших в столице неповторимую магию. А с горы Петржин вам откроется вид на пражское море крыш. Все они разные, как разные камешки у берега Влтавы. И именно здесь, первыми поприветствовав Прагу на рассвете, можно почувствовать волшебную атмосферу города.

И главное утреннее чудо — пустой Карлов мост!

На легендарном мосту я расскажу о магии чисел, которые помогали камням и людям, и символике встречи солнца. У берегов романтичной пражской Венеции, Чертовки, покормим белых лебедей, а потом выберем приятное место, чтобы выпить чашечку хорошего кофе и вдохнуть аромат дня. С интересных приключений начнётся ваш день в прекрасной Праге.

Организационные детали