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Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца

Анна
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Анна – ваш гид
Рассвет — изумительное время для знакомства с Прагой.

На пустом Карловом мосту и извилистых средневековых улочках я помогу услышать древний голос города, который расскажет о тайнах тамплиеров, загадках пражских окон и влюбленных поэтах.

А в ответ на первые лучи солнца над морем черепичных крыш пронесется наше «Доброе утро, Прага!».
99 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!

Что вас ожидает

Начало дня — начало истории
Утренний формат прогулки станет своеобразным символом вашего знакомства с азами пражской истории. Я же постараюсь сделать так, чтобы вы представили, будто сам город, доверчивый, чистый и готовый к встрече с вами, рассказывает о своей жизни. Без суеты, спешки и шума. Вы пройдете узкими улочками средневекового города, узнаете, почему они такие кривые, о чем говорят домовые знаки и для чего окна каждого этажа меняют свои размеры. А по пути научитесь расшифровывать символы Праги от эпохи тамплиеров до сегодняшнего утра чешской корчмы, где когда-то Гашек писал о похождениях бравого солдата Швейка.

Вдохновляющие панорамы Праги
Чешская красавица расположилась на четырёх холмах. Вы подниметесь на гору Петра или на Летну, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть, как первые лучи оживляют Старый город, Новое место, Малу страну и Градчаны. Поговорим о потрясающем воображение количестве памятников, занесенных в список ЮНЕСКО. О многих знаменитых поэтах и музыкантах, нашедших в столице неповторимую магию. А с горы Петржин вам откроется вид на пражское море крыш. Все они разные, как разные камешки у берега Влтавы. И именно здесь, первыми поприветствовав Прагу на рассвете, можно почувствовать волшебную атмосферу города.

И главное утреннее чудо — пустой Карлов мост!
На легендарном мосту я расскажу о магии чисел, которые помогали камням и людям, и символике встречи солнца. У берегов романтичной пражской Венеции, Чертовки, покормим белых лебедей, а потом выберем приятное место, чтобы выпить чашечку хорошего кофе и вдохнуть аромат дня. С интересных приключений начнётся ваш день в прекрасной Праге.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат в кафе, нет.
  • Прогулка полностью пешеходная.
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!
Доброе утро, Прага!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой улице, как на странице стоят великолепные иллюстрации всех стилей архитектуры. Сначала много рисовала Прагу и мои работы «разлетелись» по всему миру, а потом закончила курсы чешского гида по Праге и регионам. Живу здесь больше двадцати лет и буду рада познакомить вас со сказочной Прагой!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Anatol
13 октября 2019
Первый раз если быть честным заказали экскурсию с частным гидом и остались очень довольны. Анна в неторопливой обстановке провела нас по городу рассказывая о основных его достопримечательностях, без особых скучных дат раскрыла его историю и красоту. Вопреки общепринятой информации по каждому вопросу Анна поделилась с нами своей личной точкой зрения, своим видением, присущим людям творческим. Что заставляло на многое взглянуть под разным улом и задуматься. Не часто встретишь такого гида.

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