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Доброе утро, Прага

Рассвет в Праге - идеальное время для знакомства с городом. Узнайте о тайнах тамплиеров и насладитесь видами с горы Петра
Рассветное путешествие по Праге - это уникальная возможность услышать голос города, когда он ещё спит.

Прогулка по пустынному Карлову мосту, изучение символов на средневековых улочках и вдохновляющие виды с высоты птичьего полёта создадут неповторимую атмосферу.

Тайны тамплиеров, загадки пражских окон и истории влюбленных поэтов сделают ваше утро в Праге незабываемым. Завершите прогулку чашечкой ароматного кофе у берегов романтичной пражской Венеции
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Утренний формат без суеты
  • 🏰 Тайны тамплиеров и пражских окон
  • 🌉 Пустой Карлов мост
  • 🏞️ Панорамные виды с горы Петра
  • ☕ Чашечка кофе у Чертовки
Доброе утро, Прага
Доброе утро, Прага
Доброе утро, Прага

Что можно увидеть

  • Карлов мост
  • Старый город
  • Новое место
  • Мала страна
  • Градчаны
  • Гора Петра
  • Летна
  • Пражская Венеция
  • Чертовка

Описание экскурсии

Начало дня — начало истории

Утренний формат прогулки станет своеобразным символом вашего знакомства с азами пражской истории. Я же постараюсь сделать так, чтобы вы представили, будто сам город, доверчивый, чистый и готовый к встрече с вами, рассказывает о своей жизни. Без суеты, спешки и шума. Вы пройдете узкими улочками средневекового города, узнаете, почему они такие кривые, о чем говорят домовые знаки и для чего окна каждого этажа меняют свои размеры. А по пути научитесь расшифровывать символы Праги от эпохи тамплиеров до сегодняшнего утра чешской корчмы, где когда-то Гашек писал о похождениях бравого солдата Швейка.

Вдохновляющие панорамы Праги

Чешская красавица расположилась на четырёх холмах. Вы подниметесь на гору Петра или на Летну, чтобы с высоты птичьего полёта увидеть, как первые лучи оживляют Старый город, Новое место, Малу страну и Градчаны. Поговорим о потрясающем воображение количестве памятников, занесенных в список ЮНЕСКО. О многих знаменитых поэтах и музыкантах, нашедших в столице неповторимую магию. А с горы Петржин вам откроется вид на пражское море крыш. Все они разные, как разные камешки у берега Влтавы. И именно здесь, первыми поприветствовав Прагу на рассвете, можно почувствовать волшебную атмосферу города.

И главное утреннее чудо — пустой Карлов мост!

На легендарном мосту я расскажу о магии чисел, которые помогали камням и людям, и символике встречи солнца. У берегов романтичной пражской Венеции, Чертовки, покормим белых лебедей, а потом выберем приятное место, чтобы выпить чашечку хорошего кофе и вдохнуть аромат дня. С интересных приключений начнётся ваш день в прекрасной Праге.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат в кафе, нет
  • Прогулка полностью пешеходная

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 54 туристов
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой
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улице, как на странице стоят великолепные иллюстрации всех стилей архитектуры. Сначала много рисовала Прагу и мои работы «разлетелись» по всему миру, а потом закончила курсы чешского гида по Праге и регионам. Буду рада познакомить вас со сказочной Прагой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Anatol
Первый раз если быть честным заказали экскурсию с частным гидом и остались очень довольны. Анна в неторопливой обстановке провела нас по городу рассказывая о основных его достопримечательностях, без особых скучных
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дат раскрыла его историю и красоту. Вопреки общепринятой информации по каждому вопросу Анна поделилась с нами своей личной точкой зрения, своим видением, присущим людям творческим. Что заставляло на многое взглянуть под разным улом и задуматься. Не часто встретишь такого гида.

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Е
Благодарим Анну за прекрасную утреннюю экскурсию! Прогулка была интересна и мне как местной жительнице, и моей маме как гостю города. Анна показала многие знаковые места, подсветила ключевые события в истории Праги и малоизвестные факты, подбросила вопросов для размышления. За почти 4 часа не было скучно ни минуты. Отдельное спасибо за доброту и беседу за чашкой кофе!
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