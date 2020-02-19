3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр

За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневековой Праги, насладиться красотой и величием Страговского монастыря, одного из старейших религиозных сооружений города.

Вы узнаете интересные факты о первой улице Праги, об
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истории квартала Красных фонарей и услышите мистические легенды Карлова моста. Вашему взору предстанет одна из самых красивых библиотек мира, где хранятся древнейшие рукописи.

Не менее увлекательным будет посещение музея миниатюр, где вы сможете увидеть невероятные произведения искусства, которые можно рассмотреть только с помощью лупы.

Экскурсия также предусматривает дегустацию уникальных блюд, приготовленных на основе пива, в старейшей монастырской пивоварне.

Это настоящее приключение для гурманов и любителей истории, которое оставит незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на богатую культуру Праги

4.7
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические и архитектурные достопримечательности
  • 📚 Одна из красивейших библиотек мира
  • 🍺 Дегустация блюд, приготовленных на пиве
  • 🔍 Удивительные миниатюры в музее
  • 📸 Секретные панорамные локации для фотографий
  • 🕵️‍♂️ Интересные истории и легенды от местного гида
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Карлов мост
  • Пражская Венеция
  • Страговский монастырь
  • Музей миниатюр

Описание экскурсии

Старый город: самое-самое

По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями. В историческом центре я расскажу о первой улице Праги, а также об одной из самых дорогих улиц в мире, где до 19 века был беднейший квартал города — квартал Красных фонарей. Вы также услышите мистические легенды Карлова моста и отыщете секретную скульптуру, воспетую Мариной Цветаевой. Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного. А чуть позже выйдем к набережной с лебедями.

Страговский монастырь — старейший в Праге

Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника. Поговорим об истории обители, известных фильмах, где вы ее могли увидеть, а также о главном сокровище монастыря — библиотеке, существующей уже более 800 лет. Это одна из красивейших в мире библиотек — в ее архиве хранится свыше трех тысяч древнейших рукописей! Кстати, здесь снимали сцены для «Казино Рояль». В завершение я предложу заглянуть в старейшую монастырскую пивоварню, где до сих пор варят пиво по рецептам 17 столетия. Я расскажу о традициях заведения и предложу продегустировать блюда, каждое из которых готовится на пиве: пивной луковый суп, пивное мороженое, пивной сыр, пивной гуляш и другие удивительные блюда.

Уютный музей миниатюр

Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко. Все экспонаты вы сможете детально рассмотреть только с помощью линз и лупы. Среди самых маленьких произведений — модель Эйфелевой башни, которая в сто тысяч раз меньше оригинала, целый караван верблюдов в совсем небольшом ушке иглы, машина на тонкой ножке комара, портрет писателя на одном зернышке и другие удивительные работы.

Секретные места и советы от местного жителя

В дополнение к программе я поделюсь паролями и явками по «пользованию» городом. Например, вы узнаете о секретных панорамных локациях, где Прага открывается с прекрасных ракурсов и для этого вовсе необязательно подниматься на платные объекты. Также я с удовольствием сделаю красивые фотографии на память и отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Что не входит в стоимость

Питание, а также все билеты на транспорт и музеи: билетик на трамвай — 24 кроны (для детей до 15 лет — скидка 15%); Музей миниатюр — 130 крон для взрослого, 70 крон для ребенка.

Я смогу всегда подстроиться под ваш темп и гулять не спеша, также я не имею ничего против посещения сувенирных магазинов и кафе по пути.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Оксана и я безумно влюбленна в Прагу с первого взгляда! Для меня огромное удовольствие — бесконечно плутать по улочкам Старого города, кормить лебедей на острове Кампа, находить новые
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места и парки Праги, пить горячее вино у головы Франца Кафки и кайфовать от атмосферы этого романтичного города. Но самая большая радость — делиться этой любовью и яркими впечатлениями с вами, моими новыми друзьями. Уже больше 8 лет я лицензированный гид и знатная путешественница! Кто со мной в путешествие по непревзойденной чешской столице?

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Галина
Мы с мужем благодарны экскурсоводу Оксане за то, вчера на экскурсии мы по особенному ощутили великолепие и неповторимый дух этого прекрасного города. Влюбленность экскурсовода Оксаны в этот красивейший исторический город
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передается туристам, вот и мы благодаря ей смотрели на достопримечательности столицы Чехии уже не в первый раз, но теперь уже влюбленными глазами. Маршрут составлен очень удачно с огромным количеством живописных мест и уголков Праги, а со смотровой площадки у Страговского монастыря открывается фантастический вид на город. Потрясающая экскурсия, мы под впечатлением!!!Огромное спасибо экскурсоводу Оксане за такой необычный и интересный маршрут, за неутомительную и увлекательную подачу информации. В этот город теперь хочется приехать еще и не один раз!

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А
Спасибо огромное за экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия была насыщенная и интересная. Оксана ответила на все наши вопросы. Вречатлил, музей миниатюр и библиотека монастыря! Влюбила нас в Прагу без памяти! Спасибо за советы. Мы с удовольствием ими воспользовались. Мы очень хотим вернуться и продолжить прогулки с Оксаной!
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К
Экскурсия интересная, не перегруженная скучной информацией, для первого знакомства с городом - хорошо. Были трое взрослых и ребёнок 12 лет. Ребёнку тоже понравилось. Единственный момент - Оксана тихо говорит, иногда приходилось вслушиваться)
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