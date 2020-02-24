3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старый город: самое-самое

По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями. В историческом центре я расскажу о первой улице Праги, а также об одной из самых дорогих улиц в мире, где до 19 века был беднейший квартал города — квартал Красных фонарей. Вы также услышите мистические легенды Карлова моста и отыщете секретную скульптуру, воспетую Мариной Цветаевой. Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного. А чуть позже выйдем к набережной с лебедями.

Страговский монастырь — старейший в Праге

Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника. Поговорим об истории обители, известных фильмах, где вы ее могли увидеть, а также о главном сокровище монастыря — библиотеке, существующей уже более 800 лет. Это одна из красивейших в мире библиотек — в ее архиве хранится свыше трех тысяч древнейших рукописей! Кстати, здесь снимали сцены для «Казино Рояль». В завершение я предложу заглянуть в старейшую монастырскую пивоварню, где до сих пор варят пиво по рецептам 17 столетия. Я расскажу о традициях заведения и предложу продегустировать блюда, каждое из которых готовится на пиве: пивной луковый суп, пивное мороженое, пивной сыр, пивной гуляш и другие удивительные блюда.

Уютный музей миниатюр

Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко. Все экспонаты вы сможете детально рассмотреть только с помощью линз и лупы. Среди самых маленьких произведений — модель Эйфелевой башни, которая в сто тысяч раз меньше оригинала, целый караван верблюдов в совсем небольшом ушке иглы, машина на тонкой ножке комара, портрет писателя на одном зернышке и другие удивительные работы.

Секретные места и советы от местного жителя

В дополнение к программе я поделюсь паролями и явками по «пользованию» городом. Например, вы узнаете о секретных панорамных локациях, где Прага открывается с прекрасных ракурсов и для этого вовсе необязательно подниматься на платные объекты. Также я с удовольствием сделаю красивые фотографии на память и отвечу на ваши вопросы.