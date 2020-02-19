3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

истории квартала Красных фонарей и услышите мистические легенды Карлова моста. Вашему взору предстанет одна из самых красивых библиотек мира, где хранятся древнейшие рукописи. Не менее увлекательным будет посещение музея миниатюр, где вы сможете увидеть невероятные произведения искусства, которые можно рассмотреть только с помощью лупы. Экскурсия также предусматривает дегустацию уникальных блюд, приготовленных на основе пива, в старейшей монастырской пивоварне. Это настоящее приключение для гурманов и любителей истории, которое оставит незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на богатую культуру Праги

Описание экскурсии

Старый город: самое-самое

По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями. В историческом центре я расскажу о первой улице Праги, а также об одной из самых дорогих улиц в мире, где до 19 века был беднейший квартал города — квартал Красных фонарей. Вы также услышите мистические легенды Карлова моста и отыщете секретную скульптуру, воспетую Мариной Цветаевой. Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного. А чуть позже выйдем к набережной с лебедями.

Страговский монастырь — старейший в Праге

Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника. Поговорим об истории обители, известных фильмах, где вы ее могли увидеть, а также о главном сокровище монастыря — библиотеке, существующей уже более 800 лет. Это одна из красивейших в мире библиотек — в ее архиве хранится свыше трех тысяч древнейших рукописей! Кстати, здесь снимали сцены для «Казино Рояль». В завершение я предложу заглянуть в старейшую монастырскую пивоварню, где до сих пор варят пиво по рецептам 17 столетия. Я расскажу о традициях заведения и предложу продегустировать блюда, каждое из которых готовится на пиве: пивной луковый суп, пивное мороженое, пивной сыр, пивной гуляш и другие удивительные блюда.

Уютный музей миниатюр

Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко. Все экспонаты вы сможете детально рассмотреть только с помощью линз и лупы. Среди самых маленьких произведений — модель Эйфелевой башни, которая в сто тысяч раз меньше оригинала, целый караван верблюдов в совсем небольшом ушке иглы, машина на тонкой ножке комара, портрет писателя на одном зернышке и другие удивительные работы.

Секретные места и советы от местного жителя

В дополнение к программе я поделюсь паролями и явками по «пользованию» городом. Например, вы узнаете о секретных панорамных локациях, где Прага открывается с прекрасных ракурсов и для этого вовсе необязательно подниматься на платные объекты. Также я с удовольствием сделаю красивые фотографии на память и отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Что не входит в стоимость

Питание, а также все билеты на транспорт и музеи: билетик на трамвай — 24 кроны (для детей до 15 лет — скидка 15%); Музей миниатюр — 130 крон для взрослого, 70 крон для ребенка.

Я смогу всегда подстроиться под ваш темп и гулять не спеша, также я не имею ничего против посещения сувенирных магазинов и кафе по пути.