3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете интересные факты о первой улице Праги, об
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические и архитектурные достопримечательности
- 📚 Одна из красивейших библиотек мира
- 🍺 Дегустация блюд, приготовленных на пиве
- 🔍 Удивительные миниатюры в музее
- 📸 Секретные панорамные локации для фотографий
- 🕵️♂️ Интересные истории и легенды от местного гида
Что можно увидеть
- Старый город
- Карлов мост
- Пражская Венеция
- Страговский монастырь
- Музей миниатюр
Описание экскурсии
Старый город: самое-самое
По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями. В историческом центре я расскажу о первой улице Праги, а также об одной из самых дорогих улиц в мире, где до 19 века был беднейший квартал города — квартал Красных фонарей. Вы также услышите мистические легенды Карлова моста и отыщете секретную скульптуру, воспетую Мариной Цветаевой. Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного. А чуть позже выйдем к набережной с лебедями.
Страговский монастырь — старейший в Праге
Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника. Поговорим об истории обители, известных фильмах, где вы ее могли увидеть, а также о главном сокровище монастыря — библиотеке, существующей уже более 800 лет. Это одна из красивейших в мире библиотек — в ее архиве хранится свыше трех тысяч древнейших рукописей! Кстати, здесь снимали сцены для «Казино Рояль». В завершение я предложу заглянуть в старейшую монастырскую пивоварню, где до сих пор варят пиво по рецептам 17 столетия. Я расскажу о традициях заведения и предложу продегустировать блюда, каждое из которых готовится на пиве: пивной луковый суп, пивное мороженое, пивной сыр, пивной гуляш и другие удивительные блюда.
Уютный музей миниатюр
Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко. Все экспонаты вы сможете детально рассмотреть только с помощью линз и лупы. Среди самых маленьких произведений — модель Эйфелевой башни, которая в сто тысяч раз меньше оригинала, целый караван верблюдов в совсем небольшом ушке иглы, машина на тонкой ножке комара, портрет писателя на одном зернышке и другие удивительные работы.
Секретные места и советы от местного жителя
В дополнение к программе я поделюсь паролями и явками по «пользованию» городом. Например, вы узнаете о секретных панорамных локациях, где Прага открывается с прекрасных ракурсов и для этого вовсе необязательно подниматься на платные объекты. Также я с удовольствием сделаю красивые фотографии на память и отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
Что не входит в стоимость
Питание, а также все билеты на транспорт и музеи: билетик на трамвай — 24 кроны (для детей до 15 лет — скидка 15%); Музей миниатюр — 130 крон для взрослого, 70 крон для ребенка.
Я смогу всегда подстроиться под ваш темп и гулять не спеша, также я не имею ничего против посещения сувенирных магазинов и кафе по пути.