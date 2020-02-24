3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть самые живописные места средневековой Праги и разглядеть караван верблюдов в игольном ушке

Oxana
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Oxana – ваш гид
За несколько часов я постараюсь вас очаровать архитектурными и историческими богатствами чешской столицы.

В легком и дружеском формате вы узнаете о старейших уголках Праги, откроете места, воспетые великими, осмотрите одну из красивейших библиотек мира, отведаете блюда, приготовленные на пиве, а также посетите музей с удивительными миниатюрами.
€65
59 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр

Что вас ожидает

Старый город: самое-самое
По пути у вас будет множество старинных монастырей, соборов, церквей и памятников архитектуры с редкими реликвиями. В историческом центре я расскажу о первой улице Праги, а также об одной из самых дорогих улиц в мире, где до 19 века был беднейший квартал города — квартал Красных фонарей. Вы также услышите мистические легенды Карлова моста и отыщете секретную скульптуру, воспетую Мариной Цветаевой. Осмотрите дом с самой первой кофейней, увидите живописную Пражскую Венецию и прогуляетесь по самому красивому из восьми пражских островов, где я покажу самую узкую улочку со светофором и необычные скульптуры Давида Черного. А чуть позже выйдем к набережной с лебедями.

Страговский монастырь — старейший в Праге
Далее на трамвайчике вы доедете до старого архитектурного и религиозного памятника. Поговорим об истории обители, известных фильмах, где вы ее могли увидеть, а также о главном сокровище монастыря — библиотеке, существующей уже более 800 лет. Это одна из красивейших в мире библиотек — в ее архиве хранится свыше трех тысяч древнейших рукописей! Кстати, здесь снимали сцены для «Казино Рояль». В завершение я предложу заглянуть в старейшую монастырскую пивоварню, где до сих пор варят пиво по рецептам 17 столетия. Я расскажу о традициях заведения и предложу продегустировать блюда, каждое из которых готовится на пиве: пивной луковый суп, пивное мороженое, пивной сыр, пивной гуляш и другие удивительные блюда.

Уютный музей миниатюр
Я смогу составить вам компанию в посещении одного из необычных музеев, который был создан на основе редкой коллекции русского художника Анатолия Коненко. Все экспонаты вы сможете детально рассмотреть только с помощью линз и лупы. Среди самых маленьких произведений — модель Эйфелевой башни, которая в сто тысяч раз меньше оригинала, целый караван верблюдов в совсем небольшом ушке иглы, машина на тонкой ножке комара, портрет писателя на одном зернышке и другие удивительные работы.

Секретные места и советы от местного жителя
В дополнение к программе я поделюсь паролями и явками по «пользованию» городом. Например, вы узнаете о секретных панорамных локациях, где Прага открывается с прекрасных ракурсов и для этого вовсе необязательно подниматься на платные объекты. Также я с удовольствием сделаю красивые фотографии на память и отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

Что не входит в стоимость
Питание, а также все билеты на транспорт и музеи: билетик на трамвай — 24 кроны (для детей до 15 лет — скидка 15%); Музей миниатюр — 130 крон для взрослого, 70 крон для ребенка.

Я смогу всегда подстроиться под ваш темп и гулять не спеша, также я не имею ничего против посещения сувенирных магазинов и кафе по пути.

Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Oxana
Oxana
Меня зовут Оксана и я безумно влюбленна в Прагу с первого взгляда! Для меня огромное удовольствие — бесконечно плутать по улочкам Старого города, кормить лебедей на острове Кампа, находить новые места и парки Праги, пить горячее вино у головы Франца Кафки и кайфовать от атмосферы этого романтичного города. Но самая большая радость — делиться этой любовью и яркими впечатлениями с вами, моими новыми друзьями. Уже больше 8 лет я лицензированный гид и знатная путешественница! Кто со мной в путешествие по непревзойденной чешской столице?
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Спасибо огромное за экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия была насыщенная и интересная. Оксана ответила на все наши вопросы. Вречатлил, музей миниатюр и библиотека монастыря! Влюбила нас в Прагу без памяти! Спасибо за советы. Мы с удовольствием ими воспользовались. Мы очень хотим вернуться и продолжить прогулки с Оксаной!
19 февраля 2020
Мы с мужем благодарны экскурсоводу Оксане за то, вчера на экскурсии мы по особенному ощутили великолепие и неповторимый дух этого прекрасного города. Влюбленность экскурсовода Оксаны в этот красивейший исторический город передается туристам, вот и мы благодаря ей смотрели на достопримечательности столицы Чехии уже не в первый раз, но теперь уже влюбленными глазами. Маршрут составлен очень удачно с огромным количеством живописных мест и уголков Праги, а со смотровой площадки у Страговского монастыря открывается фантастический вид на город. Потрясающая экскурсия, мы под впечатлением !!!Огромное спасибо экскурсоводу Оксане за такой необычный и интересный маршрут, за неутомительную и увлекательную подачу информации. В этот город теперь хочется приехать еще и не один раз!
12 февраля 2020
Экскурсия интересная, не перегруженная скучной информацией, для первого знакомства с городом - хорошо. Были трое взрослых и ребёнок 12 лет. Ребёнку тоже понравилось. Единственный момент - Оксана тихо говорит, иногда приходилось вслушиваться)

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