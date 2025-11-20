Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Вы увидите высокие шпили старинного, построенного в готическом стиле храма Девы Марии перед Тыном, великолепный читать дальше Пражский Орлой с часами и двигающимися фигурками апостолов на здании древней городской ратуши, костел святого Николая.



Прекрасная архитектура эпохи барокко привлечёт Ваше внимание, а старопражские легенды, рассказанные экскурсоводом, окружат Вас сказочной атмосферой средневековья. Эта увлекательная пешеходная экскурсия начнется с осмотра Старого города и его главной достопримечательности — Староместской площади.

Описание экскурсии В центре Праги большое количество достопримечательностей, которые имеют свою давнюю историю, о которых ходят легенды и которые ни на день не остаются без внимания туристов. На этой экскурсии вы увидите «визитные карточки» города и погрузитесь в его чарующую атмосферу. Прогуляемся и по старому Еврейскому кварталу — одному из ценнейших памятников еврейского народа в Европе. Здесь находится несколько синагог, в одной из которых раввин Лев бен Бецалель создал Голема, защитника еврейского народа. Далее пройдем к Карлову мосту — скульптурной галерее под открытым небом. День закладки первого камня моста специально рассчитали астрономы, в результате, если выстроить числа этой даты в ряд, то получается симметричное число. На Карловом мосту находится 30 скульптур и скульптурных композиций, созданных мастерами своего времени. О том, какие легенды связаны с мостом, где загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось, и многое другое вы узнаете во время экскурсии! Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки.

