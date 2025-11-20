Эта увлекательная пешеходная экскурсия начнется с осмотра Старого города и его главной достопримечательности — Староместской площади.
Вы увидите высокие шпили старинного, построенного в готическом стиле храма Девы Марии перед Тыном, великолепный
Описание экскурсииВ центре Праги большое количество достопримечательностей, которые имеют свою давнюю историю, о которых ходят легенды и которые ни на день не остаются без внимания туристов. На этой экскурсии вы увидите «визитные карточки» города и погрузитесь в его чарующую атмосферу. Прогуляемся и по старому Еврейскому кварталу — одному из ценнейших памятников еврейского народа в Европе. Здесь находится несколько синагог, в одной из которых раввин Лев бен Бецалель создал Голема, защитника еврейского народа. Далее пройдем к Карлову мосту — скульптурной галерее под открытым небом. День закладки первого камня моста специально рассчитали астрономы, в результате, если выстроить числа этой даты в ряд, то получается симметричное число. На Карловом мосту находится 30 скульптур и скульптурных композиций, созданных мастерами своего времени. О том, какие легенды связаны с мостом, где загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось, и многое другое вы узнаете во время экскурсии! Важная информация: Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки.
Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Староместкая площадь
- Астрономические часы Орлой
- Храм Девы Марии перед Тыном
- Костёл святого Николая
- Карлов мост
- Еврейский квартал
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда, напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Староместкая площадь
Завершение: Карлов мост
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь и возьмите воду для комфортной прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
