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Еврейский квартал

4.9
20 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Полная пешеходная экскурсия ⛳ по древнейшему району Праги — Еврейскому кварталу.

За два часа вы увидите все главные синагоги города и посетите самое старое еврейское кладбище в Европе.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €17 за человека

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Еврейский квартал
Еврейский квартал

Что вы увидите

  • Старонова синагога
  • Еврейская ратуша
  • Майзелова синагога
  • Пинкасова синагога
  • Староееврейское кладбище
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ архитектура, древняя история 📖, легенды и мистические тайны – все это наполняет одно из самых посещаемых мест в мире – Еврейский квартал (Йозефов), расположенный в центре Праги.
История еврейских поселений, первые из которых возникли в районе Мала Страна, начинается в X веке. На правый берег Влтавы они переселились в XII веке. В то время, это был не центр Праги, но главное здесь проходил очень значимый торговый путь между Испанией и Киевской Русью, что способствовало оседлости еврейского населения. Еврейский квартал – это то, что осталось от прежнего еврейского гетто, который был отгорожен от внешнего мира двумя каменными стенами и рекой Влтавой. Следует отметить, что слово «гетто» идет из Венеции, когда венецианцы первыми приняли решение изолировать евреев. В Праге раньше была община, которая впоследствии была отделена от других районов. Во время правления Рудольфа II, в этом районе строятся новые здания: Еврейская Ратуша, Высокая синагога, Майзелова синагога, развивается наука. Но самые значительные изменения произошли при Иосифе II, который улучшил условия жизни евреям и передал им равные права с другими гражданами. В его честь Еврейский квартал стал называться «Йозефов», а в 1850 году получил официальный статус административного квартала Праги. Многие здания с течением времени обновлялись, но архитекторы стремились всегда сохранить главные достопримечательности 🏛️ каждой эпохи. В этих местах сосредоточены еврейские исторические памятники, которые сохранились лучше всех в Европе.
Наша обзорная экскурсия по Еврейскому кварталу начинается от Староновой синагоги, которая была построена еще в XII веке в стиле ранней готики. Внешний и внутренний вид синагоги с того времени практически не изменился. Согласно старинным преданиям в этой синагоге на чердаке был замурован оживший Голем. Далее подходим к Еврейской ратуше, которая была построена в 1577 году в стиле барокко, но после неоднократных пожаров здание ратуши приобретает в XVII веке стиль рококо. На фасаде ратуши установлены два циферблата – один с римскими цифрами, а другой – с цифрами на иврите, а стрелки идут в обратную сторону. Затем направляемся к Майзеловой сингоге, которая после реконструкции 1905 года имеет неоготический стиль. Синагога названа по имени выдающегося бургомистра Пражского еврейского города Мордехая Майзеля, который построил её на этом месте в 1590-1592 годах. В этой синагоге впечатляет богатая роскошь внутреннего убранства. Сейчас в ней находится уникальная коллекция серебряных изделий, которые собраны со всех чешских синагог. Далее направляемся к Пинкасовой синагоге, которая в XV веке была домашней молельней богатой семьи Горжовских-Горовиц, а после Второй мировой войны здесь был создан мемориал чешским и моравским евреям, погибшим в концлагерях. Староееврейское кладбище, пожалуй, одно из самых известных мировых еврейских кладбищ. Это самое старое еврейское кладбище Европы, где древний надгробный памятник датируется 1439 года. Наконец, самая молодая синагога Праги – Испанская синагога, где и сейчас проходят богослужения. Она был возведена в 1868 году в мавританском стиле на местности, которая называлась «Старая школа». По мнению многочисленных посетителей, она считается самым красивым архитектурным сооружением Еврейского квартала.
После экскурсии 🧭 в свободное время рекомендуем посетить по желанию какую-либо из синагог, чтобы более детально познакомится с культурой и традициями еврейского народа. Также в этой части города можно посетить небольшие и уютные кошерные ресторанчики, или посидеть в уютном кафе, чтобы еще раз спокойно осмыслить все увиденное. Пройтись по многочисленным сувенирным лавкам, вдруг вам, именно здесь, повезет и вы увидите то, что желает ваша душа.
Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 у магазина New Yorker на Вацлавской площади
Место завершения
🏁 Староместкая площадь
Еврейский квартал
Еврейский квартал
Еврейский квартал
Еврейский квартал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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20 отзывов оставили туристы

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