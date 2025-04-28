Групповая
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
25 сен в 12:00
€25 за человека
Групповая
Магия и мистика Праги
Погрузитесь в загадочную атмосферу Праги, где реальность переплетается с легендами. Вечерняя прогулка обещает незабываемые впечатления
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
Квест
до 4 чел.
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Начало: Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€38 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYevhen28 апреля 2025Всё понравилось! Особенно ребенку. Классный гид! Весело, позитивно. Советую всем!
- SSasha17 января 2025Антонина профессионал своего дела! Очень остались довольны экскурсией. Для нас очень важно было, что мы могли задавать вопросы во время
- AAleksejs25 декабря 2024Все было интересно и мы чудесно провели время
- SSergei17 октября 2024Очень сильно понравилось, было очень интересно 👍
- ГГригорий14 апреля 202412.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
- KKossenko27 декабря 2023Великолепная экскурсия, очень хороший и знающий экскурсовод!
- OOxana6 декабря 2023В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
- MMalkina.23 октября 2023Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
- KKoela23 октября 2023Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
- ААнна12 августа 2023Замечательно! Спасибо!
- ЛЛена12 апреля 2023Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!
- ККирилл2 февраля 2023Посетили экскурсию «Магия и мистика Праги» и получили множество позитивных эмоций. Экскурсовод Антонина поведала множество мистический историй и показала загадочные места волшебного города Прага. Спасибо, будем обращаться еще.
- ЛЛюбовь28 декабря 2022Дом палача, ткача, Голина. Кафе Алхимиков, евр. синагога, кладбище….
Полноценная 2 часоввя экс. Антонина отвечала на любой наг вопрос. Спасиьо, что
