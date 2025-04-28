Y Yevhen Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) Всё понравилось! Особенно ребенку. Классный гид! Весело, позитивно. Советую всем!

Е Евгений Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) Всё понравилось! Особенно ребенку. Классный гид! Весело, позитивно. Советую всем!

S Sasha Еврейский квартал читать дальше того, как она нам что-то рассказывала. Антонина выслушивала нас с терпением, отвечала охотно на наши вопросы. Был процесс дискуссия. Очень рекомендуем ваш сервис по экскурсиям в Праге. Отдельный респект Антонине и Ирине Антонина профессионал своего дела! Очень остались довольны экскурсией. Для нас очень важно было, что мы могли задавать вопросы во время

A Aleksejs Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) Все было интересно и мы чудесно провели время

S Sergei Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) Очень сильно понравилось, было очень интересно 👍

Г Григорий Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) читать дальше историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно

Григорий 12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных

K Kossenko Еврейский квартал Великолепная экскурсия, очень хороший и знающий экскурсовод!

O Oxana Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!

M Malkina. Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.

А Анна Еврейский квартал Замечательно! Спасибо!

Л Лена Еврейский квартал Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!

К Кирилл Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия) Посетили экскурсию «Магия и мистика Праги» и получили множество позитивных эмоций. Экскурсовод Антонина поведала множество мистический историй и показала загадочные места волшебного города Прага. Спасибо, будем обращаться еще.

Полноценная 2 часоввя экс. Антонина отвечала на любой наг вопрос. Спасиьо, что читать дальше можно было оплатить прямо на мксте. Не потеряли время.

Была на ваших экс. в Петербурге. Спасибо, что находите нестандартные темы.

С уважением Любовь Филатова Дом палача, ткача, Голина. Кафе Алхимиков, евр. синагога, кладбище….Полноценная 2 часоввя экс. Антонина отвечала на любой наг вопрос. Спасиьо, что