Мои заказы

Еврейская ратуша – экскурсии в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейская ратуша» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Еврейский квартал
Пешая
2 часа
26 отзывов
Групповая
Еврейский квартал
Начало: У магазина New Yorker на Вацлавской площади
Расписание: Ежедневно в 12:00 (сбор группы в 11:45)
Завтра в 12:00
25 сен в 12:00
€25 за человека
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Пешая
2 часа
293 отзыва
Групповая
Магия и мистика Праги
Погрузитесь в загадочную атмосферу Праги, где реальность переплетается с легендами. Вечерняя прогулка обещает незабываемые впечатления
Начало: Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Расписание: Ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пешая
3 часа
Квест
до 4 чел.
Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Начало: Площадь Яна Палаха (Náměstí Jana Palacha)
Расписание: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
€38 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yevhen
    28 апреля 2025
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Всё понравилось! Особенно ребенку. Классный гид! Весело, позитивно. Советую всем!
  • Е
    Евгений
    28 апреля 2025
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Всё понравилось! Особенно ребенку. Классный гид! Весело, позитивно. Советую всем!
  • S
    Sasha
    17 января 2025
    Еврейский квартал
    Антонина профессионал своего дела! Очень остались довольны экскурсией. Для нас очень важно было, что мы могли задавать вопросы во время
    читать дальше

    того, как она нам что-то рассказывала. Антонина выслушивала нас с терпением, отвечала охотно на наши вопросы. Был процесс дискуссия. Очень рекомендуем ваш сервис по экскурсиям в Праге. Отдельный респект Антонине и Ирине

  • A
    Aleksejs
    25 декабря 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Все было интересно и мы чудесно провели время
  • S
    Sergei
    17 октября 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Очень сильно понравилось, было очень интересно 👍
  • Г
    Григорий
    14 апреля 2024
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    12.04.24 были на экскурсии с Антониной и остались очень довольны! Эти два часа пролетели просто незаметно так как кроме увлекательных
    читать дальше

    историй которыми нас просто осыпала наш гид все это было поданно с юмором, энтузиазмом и погружения в атмосферу средневековья. Очень советуем. Относительно организации экскурсии тоже все было на высшем уровне. Просто и очень доступно
    Григорий

  • K
    Kossenko
    27 декабря 2023
    Еврейский квартал
    Великолепная экскурсия, очень хороший и знающий экскурсовод!
  • O
    Oxana
    6 декабря 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    В первую очередь понравился гид, прекрасная женщина, интересно и познавательно провела экскурсию. Экскурсия проходила в старом городе, мы слушали легенды и узнали много необычных историй. Всем рекомендуем!
  • M
    Malkina.
    23 октября 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
  • K
    Koela
    23 октября 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Всё понравилось: гид, легенды старой Праги, еврейский квартал.
  • А
    Анна
    12 августа 2023
    Еврейский квартал
    Замечательно! Спасибо!
  • Л
    Лена
    12 апреля 2023
    Еврейский квартал
    Спасибо большое за интересную экскурсию! Мы очень много нового узнали о Праге и еврейской общине. Светлана- замечательный экскурсовод! Если у неё есть и другие темы экскурсий, будем рады новым интересным маршрутам!
  • К
    Кирилл
    2 февраля 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Посетили экскурсию «Магия и мистика Праги» и получили множество позитивных эмоций. Экскурсовод Антонина поведала множество мистический историй и показала загадочные места волшебного города Прага. Спасибо, будем обращаться еще.
  • К
    Кирилл
    2 февраля 2023
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Посетили экскурсию «Магия и мистика Праги» и получили множество позитивных эмоций. Экскурсовод Антонина поведала множество мистический историй и показала загадочные места волшебного города Прага. Спасибо, будем обращаться еще.
  • Л
    Любовь
    28 декабря 2022
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Дом палача, ткача, Голина. Кафе Алхимиков, евр. синагога, кладбище….
    Полноценная 2 часоввя экс. Антонина отвечала на любой наг вопрос. Спасиьо, что
    читать дальше

    можно было оплатить прямо на мксте. Не потеряли время.
    Была на ваших экс. в Петербурге. Спасибо, что находите нестандартные темы.
    С уважением Любовь Филатова

  • Л
    Любовь
    28 декабря 2022
    Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
    Дом палача, ткача, Голина. Кафе Алхимиков, евр. синагога, кладбище….
    Полноценная 2 часоввя экс. Антонина отвечала на любой наг вопрос. Спасиьо, что
    читать дальше

    можно было оплатить прямо на мксте. Не потеряли время.
    Была на ваших экс. в Петербурге. Спасибо, что находите нестандартные темы.
    С уважением Любовь Филатова

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Еврейская ратуша»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Еврейский квартал
  2. Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
  3. Еврейский квартал: квест-экскурсия в мобильном приложении
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Староместская площадь
  5. Пражские куранты
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Старый город
  9. Еврейский квартал
  10. Собор Святого Вита
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2025
Сейчас в Праге в категории "Еврейская ратуша" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 38. Туристы уже оставили гидам 319 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Еврейская ратуша», 319 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь