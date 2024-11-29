Экскурсии в Синагогу Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Синагога» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Еврейский квартал в Праге: герои и легенды
Пешая
31 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 дек в 12:00
25 за человека
Еврейский квартал Праги
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Еврейский квартал Праги
Погулять по одному из старейших райнов города и посетить три синагоги
«А также мы затронем библейские сюжеты, которые ярко проявляется в устройстве всех синагог мира»
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Пражский Еврейский город
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Староновая синагога — самая старая из сохранившихся в Европе синагог, построенная в далёком 13 столетии»
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
180 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Синагога»

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  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2024
Сейчас в Праге в категории "Синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 180. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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