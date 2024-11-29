2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
«Синагога, миква, ешива — непохожий на христианский быт поначалу пугал жителей Праги и рождал легенды»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 дек в 12:00
€25 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Еврейский квартал Праги
Погулять по одному из старейших райнов города и посетить три синагоги
«А также мы затронем библейские сюжеты, которые ярко проявляется в устройстве всех синагог мира»
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пражский Еврейский город
Посетить синагоги и музей, узнать об истории еврейского населения Европы
«Староновая синагога — самая старая из сохранившихся в Европе синагог, построенная в далёком 13 столетии»
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
€180 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina29 ноября 2024Нам очень понравился гид. Было очень содержательно. спасибо.
- иилья19 сентября 2024Алексу удалось удивить нас и ответить на наши неожиданные вопросы, а это достаточно сложная задача😀, получили огромное удовольствие от экскурсии и общения.
- ААртур6 сентября 2024Замечательная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом Диной. Надеюсь вернуться в Прагу и иметь возможность встретиться с Диной на какой-нибудь другой экскурсии по Праге. Спасибо, Дина!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Синагога»
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Сейчас в Праге в категории "Синагога" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 180. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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