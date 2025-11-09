Этот белоснежный замок в Южной Чехии — как окно в прошлое, где каждая деталь рассказывает о культуре и быте чешской аристократии.
Вы узнаете историю замка, которая насчитывает более семи веков, полюбуетесь архитектурой в стиле стюартовской готики и роскошными интерьерами. Прогуляетесь по английскому парку и при желании попробуете блюда южночешской кухни.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Прогуливаясь по территории замка Глубока-над-Влтавой, вы услышите о его владельцах, постройке и перестройке по образцу Виндзорского дворца
- Заглянете в королевские покои
- Увидите мебель ручной работы
- Рассмотрите коллекции живописи, гобеленов и других произведений декоративно-прикладного искусства, а также исторического оружия
- Подниметесь на башни и сделаете волшебные фотографии
- Погуляете по паркам, которые украшают фонтаны и редкие виды деревьев
- И почувствуете себя гостем в имении аристократической чешской семьи
У вас будет свободное время, чтобы пообедать в одном из кафе или ресторанов поблизости и при желании купить сувениры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Audi Q2 / Q3, Toyota corolla combi или подобном или на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito / его аналоге
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок: €12 за взрослого, €3,6 — за ребёнка, дети до 6-ти лет — бесплатно
- Обед не входит в стоимость
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 5-8 чел (микроавтобус) — €550
—для 9-15 чел (минибус) — €850
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам.
