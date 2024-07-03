Со скидкой – экскурсии в Праге

Найдено 9 экскурсий в категории «Со скидкой» в Праге на русском языке, цены от €72, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
359 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 08:30
10 июля в 08:00
150120 за всё до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
219 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Традиции старинных пражских пивоварен
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
Сегодня в 15:00
25 июля в 15:00
9072 за всё до 5 чел.
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10881 за всё до 2 чел.
Пивной Гранд Тур
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Пивной Гранд Тур в Праге: погружение в мир чешского пива
Познакомьтесь с традициями чешского пивоварения, отведав 6 уникальных сортов и посетив исторические пивоварни
Сегодня в 11:00
25 июля в 11:00
12096 за всё до 8 чел.
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
от 10090 за всё до 10 чел.
Прага: истории любви
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9884 за всё до 5 чел.
Прага сквозь века
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: В районе Королевского сада
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
130111 за всё до 4 чел.
Прага романтическая
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Прага романтическая
Пройти по пражскому Монмартру и Малой Стране, которые дышат романтикой и полны интересных историй
Начало: В районе остановки трамвая Pohořelec
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
120108 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    3 июля 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Замечательный экскурсовод, которая готова поделиться всей информацией и открыть тайные уголки Праги.
  • А
    Андрей
    3 июля 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Прекрасная прогулка!!! Огромное спасибо. Всё было на высшем уровне!!!
    Прекрасная прогулка!!! Огромное спасибо. Всё было на высшем уровне!!!Прекрасная прогулка!!! Огромное спасибо. Всё было на высшем уровне!!!Прекрасная прогулка!!! Огромное спасибо. Всё было на высшем уровне!!!Прекрасная прогулка!!! Огромное спасибо. Всё было на высшем уровне!!!Прекрасная прогулка!!! Огромное спасибо. Всё было на высшем уровне!!!
  • А
    Анастасия
    3 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Выше всяких похвал! Очень интересно и содержательно!
  • М
    Мария
    26 июня 2024
    Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
    Великолепная экскурсия с Татьяной. Очень лакая, интересная подача материла, Татьяна рассказывала много легенд и историй, а не только сухие даты Три часа пролетели незаметно. Огромное спасибо 🙏🏼
  • А
    Анастасия
    25 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Огромное количество интересных фактов и легенд из истории Праги! Однозначно рекомендую всем, кто хочет посетить столицу Чехии
  • о
    ольга
    16 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Экскурсия была хорошей, но чем то особенным не запомнилось. Не захватила.
  • Е
    Егор
    16 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Евгений провёл экскурсию очень профессионально. Экскурсия была на авто и пешая. Благодаря тому что была машина, мы посетили разные достопримечательности
    читать дальше

    которые расположены в разных частях Праги. Узнали много интересного. Рекомендую всем воспользоваться данной экскурсионной программой. Время заложенное для данной экскурсии (4 часа) пролетело очень быстро. Маршрут очень интересный. Спасибо Евгений за отличную экскурсию!

  • Р
    Ренат
    22 мая 2024
    Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
    Очень информативная и обширная экскурсия. С Татьяной прошли Новый и Старый город, узнали историю возникновения Праги и множество интересных фактов о городе. Спасибо Татьяне!
  • Б
    Башир
    14 мая 2024
    Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
    Хотелось бы выразить благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию по Праге. С самого начала контакт с ней был очень приятным и
    читать дальше

    профессиональным. Она проявила высокую точность и пунктуальность. Татьяна обладает обширными знаниями истории города, интересными фактами и легко их преподносит. Во время экскурсии она проявила отличное чувство общения с клиентами и учла все наши интересы. Мы получили огромное удовольствие от похода и много новой информации. Благодарим Татьяну за замечательный день и рекомендуем её как отличного экскурсовода."

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
    Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
  2. Здравствуй, красавица Прага
  3. Традиции старинных пражских пивоварен
  4. Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
  5. Пивной Гранд Тур
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "Со скидкой" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 72 до 120 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 672 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 672 ⭐ отзыва, цены от €72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам