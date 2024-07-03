1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 08:30
10 июля в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
Сегодня в 15:00
25 июля в 15:00
90€72 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
108€81 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Пивной Гранд Тур в Праге: погружение в мир чешского пива
Познакомьтесь с традициями чешского пивоварения, отведав 6 уникальных сортов и посетив исторические пивоварни
Сегодня в 11:00
25 июля в 11:00
120€96 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
от 100€90 за всё до 10 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Прага: истории любви
Пройтись по городу, полному сильных чувств
Начало: В районе Пражского Града
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
98€84 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века: путешествие по историческим сокровищам
Откройте для себя душу Праги, загадайте желание в магическом месте и восхититесь архитектурой столицы Чехии
Начало: В районе Королевского сада
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
130€111 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Прага романтическая
Пройти по пражскому Монмартру и Малой Стране, которые дышат романтикой и полны интересных историй
Начало: В районе остановки трамвая Pohořelec
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
120€108 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий3 июля 2024Замечательный экскурсовод, которая готова поделиться всей информацией и открыть тайные уголки Праги.
- ААндрей3 июля 2024Прекрасная прогулка!!! Огромное спасибо. Всё было на высшем уровне!!!
- ААнастасия3 июля 2024Выше всяких похвал! Очень интересно и содержательно!
- ММария26 июня 2024Великолепная экскурсия с Татьяной. Очень лакая, интересная подача материла, Татьяна рассказывала много легенд и историй, а не только сухие даты Три часа пролетели незаметно. Огромное спасибо 🙏🏼
- ААнастасия25 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Огромное количество интересных фактов и легенд из истории Праги! Однозначно рекомендую всем, кто хочет посетить столицу Чехии
- оольга16 июня 2024Экскурсия была хорошей, но чем то особенным не запомнилось. Не захватила.
- ЕЕгор16 июня 2024Евгений провёл экскурсию очень профессионально. Экскурсия была на авто и пешая. Благодаря тому что была машина, мы посетили разные достопримечательности
- РРенат22 мая 2024Очень информативная и обширная экскурсия. С Татьяной прошли Новый и Старый город, узнали историю возникновения Праги и множество интересных фактов о городе. Спасибо Татьяне!
- ББашир14 мая 2024Хотелось бы выразить благодарность Татьяне за прекрасную экскурсию по Праге. С самого начала контакт с ней был очень приятным и
- ННаталья1 мая 2024Супер! Нам очень понравилось. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Со скидкой»
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