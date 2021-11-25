Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении

Вы отправитесь на прогулку по Карловой площади, увидите старинную Новоместскую ратушу, великолепный...

Вы отправитесь на прогулку по Карловой площади, увидите старинную Новоместскую ратушу, великолепный храм Святого Игнатия и Эммаусский монастырь.

Вам предстоит отгадать все задания, ребусы и задачки дьявола, чтобы спасти возлюбленную Фауста.
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении
Карлова площадь: квест-экскурсия в мобильном приложении

Что вы увидите 🤩

  • Новоместская ратуша
  • костел Святого Игнатия из Лойолы
  • кафедральный собор Святых Кирилла и Мефодия
  • костел Святого Вацлава на Здеразе
  • Танцующий дом
  • Эммаусский монастырь
  • Фаустов дом
  • Ботанический сад
  • костел и родильный дом Святого Аполлинария
  • костел Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Карла Великого
  • бастион XXXI «У Божьих мук» (открыт с 11:00 до 24:00)
  • костел Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Знаете, Новоместская ратуша и сейчас выглядит точно так же, как и в XVI веке. На этом месте произошло трагическое событие — Первая пражская дефенестрация. Так назвали убийство толпой радикальных гуситов членов городского совета.
Прогуливаясь по Карловой площади, вы поймете, почему Карл Великий повелел снести на 8 гектарах старые дома и создать грандиознейшее для того времени культурное пространство. И не забудьте найти в центре парка самое старое дерево, ему больше 170 лет!
Великолепие храма Святого Игнатия из Лойолы поражает изяществом фасада. И внутри он также величественен и впечатляет отделкой.
Узнаете, как связана знаменитая Гейдрихиада, трагичнейшее событие Второй мировой войны, с кафедральным собором Святых Кирилла и Мефодия. Взгляните: слева, на стене собора, есть барельеф. Там еще остались следы от пуль…
Конечно же, невозможно пройти мимо Танцующего дома. Иногда этот дом еще называют «Пьяным», но это всего лишь шутка. Кстати, вы сможете сделать прекрасные фотографии на фоне Влтавы!
Надеюсь, вы не испугаетесь осмотреть Дом Фауста, овеянный страшными сказками и мистикой…
Познакомитесь с историей родильного дома Святого Аполлинария и поймете, почему это здание включили в список ​​охраняемых памятников культуры.
А посещение костела Святой Екатерины Александрийской, Святого Аполлинария, костела Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Карла Великого, костела Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи и других церквей поможет вам понять замысел Карла IV построить Новый земной град Иерусалим. Так он когда-то называл свой Новый город.

Тайны и загадки Фауста

Фаусту нужна ваша помощь! Но помните, что противостоять вам будет сам дьявол…
Трудно поверить, но магия и колдовство не всесильны. И чернокнижник Фауст молит вас о помощи. Сам прародитель зла – Мефистофель – похитил его возлюбленную Маргариту и спрятал в нашем времени. Еще чуть-чуть, и она исчезнет в портале преисподней навеки. Только вы способны сотворить настоящее чудо – соединить влюбленных. Для этого надо всего лишь…
Готовы ли вы отгадать все задания, ребусы и задачки дьявола? Ведь это единственное, что может спасти возлюбленную Фауста…

Начало маршрута

Новоместская ратуша. Ближайшее метро: Карлово намнести (Karlovo náměstí), желтая линия (В).
Если выйдете из метро со стороны Палацкего намнести (Palackého náměstí), до Карловой площади можно дойти пешком или доехать на трамвае № 1, 2, 3, 6, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 до остановки Новомнестска раднице (Novoměstská radnice).
Если встанете на улице Ресслова (Resslova) лицом к Карловой площади, ратуша будет слева – красивое длинное здание песочного цвета с тeмной башней.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • квест-экскурсия.

В стоимость экскурсии не включено:

  • услуги гида,
  • входные билеты в объекты экскурсий.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • квест-экскурсия.
Что не входит?
  • услуги гида
  • входные билеты в объекты экскурсий.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Карлово намнести (Karlovo náměstí)
Завершение: костел Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи
Что важно знать?
  • Здравствуйте.
  • Благодарим за оформление заказа экскурсии.
  • Если вы уже оплатили предоплату на сайте sputnik8.com, то ваш промокод: sputnik40
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  • +420 773 404 182 (Viber, WhatsApp)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в любое удобное для вас время

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