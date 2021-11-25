Что вас ждет

Знаете, Новоместская ратуша и сейчас выглядит точно так же, как и в XVI веке. На этом месте произошло трагическое событие — Первая пражская дефенестрация. Так назвали убийство толпой радикальных гуситов членов городского совета.

Прогуливаясь по Карловой площади, вы поймете, почему Карл Великий повелел снести на 8 гектарах старые дома и создать грандиознейшее для того времени культурное пространство. И не забудьте найти в центре парка самое старое дерево, ему больше 170 лет!

Великолепие храма Святого Игнатия из Лойолы поражает изяществом фасада. И внутри он также величественен и впечатляет отделкой.

Узнаете, как связана знаменитая Гейдрихиада, трагичнейшее событие Второй мировой войны, с кафедральным собором Святых Кирилла и Мефодия. Взгляните: слева, на стене собора, есть барельеф. Там еще остались следы от пуль…

Конечно же, невозможно пройти мимо Танцующего дома. Иногда этот дом еще называют «Пьяным», но это всего лишь шутка. Кстати, вы сможете сделать прекрасные фотографии на фоне Влтавы!

Надеюсь, вы не испугаетесь осмотреть Дом Фауста, овеянный страшными сказками и мистикой…

Познакомитесь с историей родильного дома Святого Аполлинария и поймете, почему это здание включили в список ​​охраняемых памятников культуры.

А посещение костела Святой Екатерины Александрийской, Святого Аполлинария, костела Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Карла Великого, костела Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи и других церквей поможет вам понять замысел Карла IV построить Новый земной град Иерусалим. Так он когда-то называл свой Новый город.

Тайны и загадки Фауста

Фаусту нужна ваша помощь! Но помните, что противостоять вам будет сам дьявол…

Трудно поверить, но магия и колдовство не всесильны. И чернокнижник Фауст молит вас о помощи. Сам прародитель зла – Мефистофель – похитил его возлюбленную Маргариту и спрятал в нашем времени. Еще чуть-чуть, и она исчезнет в портале преисподней навеки. Только вы способны сотворить настоящее чудо – соединить влюбленных. Для этого надо всего лишь…

Готовы ли вы отгадать все задания, ребусы и задачки дьявола? Ведь это единственное, что может спасти возлюбленную Фауста…

Начало маршрута

Новоместская ратуша. Ближайшее метро: Карлово намнести (Karlovo náměstí), желтая линия (В).

Если выйдете из метро со стороны Палацкего намнести (Palackého náměstí), до Карловой площади можно дойти пешком или доехать на трамвае № 1, 2, 3, 6, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99 до остановки Новомнестска раднице (Novoměstská radnice).

Если встанете на улице Ресслова (Resslova) лицом к Карловой площади, ратуша будет слева – красивое длинное здание песочного цвета с тeмной башней.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

квест-экскурсия.

В стоимость экскурсии не включено: