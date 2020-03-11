10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Интересная дорога с заездом на завод Крушовице

Уже по пути до Карловых Вар гид расскажет, как этот город стал одним из самых знаменитых лечебных курортов Европы. В программе остановка на пивоваренном заводе Крушовице. Пенное будет литься рекой! Вас ждут 3-5 сортов лучшего пива и знакомство с производством. Кроме того, мы заедем в ювелирный музей Bohemian Tradicion, где можно купить знаменитое богемское стекло.

Главное в Карловых Варах за 1,5 часа

Основатель города, великий Карл IV, уже в своем 14 веке знал о целебных источниках Карлсбада. Отправляясь на охоту, он с восхищением смотрел на долину с рекой среди буйной зелени и горячими гейзерами. Вы проследите путь Карловых Вар, гуляя по курортной части: увидите колоннады, живописные Сметановы сады, городской театр и барочный костел св. Марии Магдалины. На фоне архитектурных красот вы услышите забавные легенды и реальные факты о сильных мира сего, которые лечились в Карловых Варах.

Свободное время: сказочная панорама и сладости

После экскурсии рекомендуем подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается сказочный вид на разноцветные домики. Вы также сможете приобрести известную натуральную косметику и лечебные мази. И конечно, не забудьте о традиционных угощениях — в Карловых Варах стоит попробовать вкуснейшие десерты и национальный ликер Бехеровка.