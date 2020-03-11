10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в виды и улочки, открыть другую грань Чехии и попить пива на заводе Крушовице

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
По мостовым Карловых Вар гуляли Гёте и Петр I, Шопен и Бах, Гоголь и Тургенев — сегодня мы приглашаем вас в этот сказочный городок.

Вы полюбуетесь изящной архитектурой, узнаете о местных целебных источниках и знаменитых людях, отдыхавших здесь, попробуете сладости и ликер Бехеровка.

А по пути также оцените настоящее чешское пиво на заводе Крушовице.
30 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии10 отзывов
4.2
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт

Что вас ожидает

Интересная дорога с заездом на завод Крушовице
Уже по пути до Карловых Вар гид расскажет, как этот город стал одним из самых знаменитых лечебных курортов Европы. В программе остановка на пивоваренном заводе Крушовице. Пенное будет литься рекой! Вас ждут 3-5 сортов лучшего пива и знакомство с производством. Кроме того, мы заедем в ювелирный музей Bohemian Tradicion, где можно купить знаменитое богемское стекло.

Главное в Карловых Варах за 1,5 часа
Основатель города, великий Карл IV, уже в своем 14 веке знал о целебных источниках Карлсбада. Отправляясь на охоту, он с восхищением смотрел на долину с рекой среди буйной зелени и горячими гейзерами. Вы проследите путь Карловых Вар, гуляя по курортной части: увидите колоннады, живописные Сметановы сады, городской театр и барочный костел св. Марии Магдалины. На фоне архитектурных красот вы услышите забавные легенды и реальные факты о сильных мира сего, которые лечились в Карловых Варах.

Свободное время: сказочная панорама и сладости
После экскурсии рекомендуем подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается сказочный вид на разноцветные домики. Вы также сможете приобрести известную натуральную косметику и лечебные мази. И конечно, не забудьте о традиционных угощениях — в Карловых Варах стоит попробовать вкуснейшие десерты и национальный ликер Бехеровка.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности). Предусмотрены санитарные остановки.
  • Дорога туда-обратно займет около 4 часов, экскурсия по Карловым Варам с гидом — около 1,5 часов, свободное время в Карловых Варах —2-2,5 часа. Ориентировочное возвращение в Прагу — около 18:30.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию): вода и пиво в автобусе, обед, входные билеты в Карловых Варах.

Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия не о чем. В группе 50 человек. По дороге завозят в магазин и пивоварню каждая остановка примерно по часу. Потом в течении максимум часа очень слабая экскурсия по городу и свободное время.
10 марта 2020
Прекрасная организация, интересная экскурсия и замечательный гид Лариса - а что еще нужно для идеальной экскурсии? :)
8 марта 2020
Спасибо, все прошло хорошо организовано, экскурсия интересная, прекрасный гид, Ольга ! Спасибо , до новых встреч!
1 марта 2020
Экскурсия познавательная,замечательный гид Николай всю дорогу по пути туда рассказывал,отвечал на вопросы. Понравился пивоваренный Крушовице,дегустация пива в неограниченном количестве,можно было купить к пиву орехи,чипсы,сосиски.
В самих Карловых Варах экскурсия построена удобно,сначала гид провел по всей набережной с рассказом,а затем свободное время, Очень красивый,богемный курорт. В магазинах все очень дорого.
15 февраля 2020
Все прошло отлично, единственное, заезжали в вроде как завод ювелирных изделий, обычный магазин где ыдоо все, от украшений до зубной пасты, это как то не очень, пивной завод, не плохо, но завод не впечатлил ни пивом ни чем то уникальным, Краловы Вары очень понравились, нужно больше акцент делать на них.
4 февраля 2020
Экскурсия подойдёт для всех, кто не бывал в Карловых Варах. Гид отработала профессионально и чётко, было интересно её слушать. Музей ремесел, которого нет в программе, но куда в первую очередь везут туристов - обычный магазин сувениров с завышенными ценами, можно было бы не заезжать. Посещение пивоварни прошло успешно, деустация пива тоже. По Карловым Варам обзорная экскурсия была отличной, но времени свободного было маловато. Экскурсоводу Ольге спасибо!
8 января 2020
Очень понравился гид Виктор, но группа была порядка 40 человек. При всех положительных и профессиональных качествах гида, обеспечить комфортную экскурсию было невозможно...
7 января 2020
Очень интересная экскурсия, хотелось бы побольше в Карловы Вары рассказа не только об архитектуре, но и о целебности воды. И да, дорогие путешественники, лучше брать с собой бутылочки и пить воду позже, так как бегать в туалеты надоедает... Однако очень здорово прокатились, пообщались, экскурсовод Майя замечательно всё рассказывала и отвечала на все интересующие вопросы 😉👏👍 Благодарю Tripster✊
23 декабря 2019
Все было бы отлично, если бы нескольких человек, в том числе и нас с мужем не забыли бы у места сбора. Пришлось звонить организатору, выяснять ситуацию. В остальном все было отлично.
17 декабря 2019
Отличные экскурсия и экскурсовод Снежана! Много рассказывала о Карловых Варах и истории Чехии. День прошёл на одном дыхании. До Карловых Вар добрались около 13.00, заехав по пути в магазин-музей Богемии, на завод Крушовице (любители пива оценили три вида напитка: темное, светлое и Мушкитер, детям и взрослым, непьющим алкогольные напитки, предлагали газированный напиток Малиновка (очень вкусный), вход на производство и дегустация оплачивалась отдельно-160 крон на взрослого и 110 на ребёнка. Местный экскурсовод Павел очень занимательно рассказал о процессе приготовления «жидкого хлеба»). Карловы Вары-прекрасный город, историческая часть небольшая, поэтому времени осмотреть источники, здания, музей Бехеровки и покушать в ресторанчике вполне хватило) Те, кто планирует попробовать Воду из источников, покупают кружечки с носиком на местной ярмарке, или берут заранее с собой стаканчик. На обратном пути в автобусе смотрели фильм, снятый в Карловых Варах, так что дорога не утомила. Большое спасибо за прекрасно проведённый день!

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