Узнать, почему Прага именно “околдовывает” своей красотой

Эта экскурсия ⛳ не для любителей сухих исторических справок и энциклопедических статей об архитектуре. Она создана для искателей приключений, которым недостаточно дневных прогулок. Это путешествие в совершенно иную Прагу, в которой реальное тесно переплетается с фантастическим.

Что вас ожидает

Будоражащие воображение истории 📖 о городе. Прага хранит множество тайн и покрытых мраком легенд, список которых не ограничен одним лишь големом. Пустившись в увлекательное путешествие по одному из самых мистических городов Европы, вы услышите небывалые предания о призраках, нечисти и колдовстве. Наш гид расскажет вам по секрету, как эти истории переплетаются с судьбой города. Кем была монашка, что и поныне звонит в колокола Храма Божьей Матери? Есть ли связь между загадочной огненной колесницей и большим пожаром 1541 года? Откуда в Еврейском квартале появился дух танцовщицы? Откройте завесу тайн и пуститесь в незабываемое приключение по мистической Праге.

Атмосфера загадочности и волшебства. Ночь — самое лучшее время для столкновений со сверхъестественным. И когда жители чешской столицы ⭐️ засыпают, просыпается она сама — непостижимая и фантастическая. Вы ненадолго вернётесь в детство, когда всё таинственное казалось таким манящим. Под покровом ночи вы увидите Прагу совсем иной, как будто превратившейся в декорации к фантастическому спектаклю. Совместите увлекательнейшую экскурсию с романтической прогулкой, и ваши впечатления удвоятся, а слушать истории нашего гида будет наверняка не так страшно.

Алхимики — тайные правители Праги. Достоверно известно, что алхимия действительно существовала и активно практиковалась много веков назад. Но какой след она оставила в Праге? Во время нашей экскурсии 🧭 вам откроется закулисье тайной борьбы между волшебниками-учёными. Вы узнаете, как Прага балансировала между светом и тьмой и удалось ли хоть одному чешскому алхимику научиться добывать золото из свинца и создать эликсир вечной молодости.

Организационные детали