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Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)

4.5
269 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Прага – один из самых таинственных городов Европы.

На вечерней пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите, где алхимики жили и искали эликсир вечной молодости; узнаете, кем была монашка, которая до сих пор звонит в колокола Храма Божьей Матери; поймёте связь между загадочной огненной колесницей и большим пожаром 1541 года.

Эта экскурсия ⛳ не для любителей сухих исторических справок и энциклопедических статей об архитектуре, она создана для искателей приключений, любителей мистических историй и ночных прогулок.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👻Мистика где-то рядом
  • Подземная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €13 за человека

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Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)

Что вы увидите

  • Старый Город Пражский
  • Еврейский квартал (Йозефов)
Узнать, почему Прага именно “околдовывает” своей красотой
Эта экскурсия ⛳ не для любителей сухих исторических справок и энциклопедических статей об архитектуре. Она создана для искателей приключений, которым недостаточно дневных прогулок. Это путешествие в совершенно иную Прагу, в которой реальное тесно переплетается с фантастическим.
Что вас ожидает
Будоражащие воображение истории 📖 о городе. Прага хранит множество тайн и покрытых мраком легенд, список которых не ограничен одним лишь големом. Пустившись в увлекательное путешествие по одному из самых мистических городов Европы, вы услышите небывалые предания о призраках, нечисти и колдовстве. Наш гид расскажет вам по секрету, как эти истории переплетаются с судьбой города. Кем была монашка, что и поныне звонит в колокола Храма Божьей Матери? Есть ли связь между загадочной огненной колесницей и большим пожаром 1541 года? Откуда в Еврейском квартале появился дух танцовщицы? Откройте завесу тайн и пуститесь в незабываемое приключение по мистической Праге.
Атмосфера загадочности и волшебства. Ночь — самое лучшее время для столкновений со сверхъестественным. И когда жители чешской столицы ⭐️ засыпают, просыпается она сама — непостижимая и фантастическая. Вы ненадолго вернётесь в детство, когда всё таинственное казалось таким манящим. Под покровом ночи вы увидите Прагу совсем иной, как будто превратившейся в декорации к фантастическому спектаклю. Совместите увлекательнейшую экскурсию с романтической прогулкой, и ваши впечатления удвоятся, а слушать истории нашего гида будет наверняка не так страшно.
Алхимики — тайные правители Праги. Достоверно известно, что алхимия действительно существовала и активно практиковалась много веков назад. Но какой след она оставила в Праге? Во время нашей экскурсии 🧭 вам откроется закулисье тайной борьбы между волшебниками-учёными. Вы узнаете, как Прага балансировала между светом и тьмой и удалось ли хоть одному чешскому алхимику научиться добывать золото из свинца и создать эликсир вечной молодости.
Организационные детали
  • Если вы не внесли предоплату на сайте, то необходимо прийти в наш офис в Праге за 24 часа до начала экскурсии. В противном случае, бронь будет аннулирована.
  • Экскурсия проводится в радионаушниках.
  • Мы будем гулять 👣 по Праге после захода солнца, поэтому, пожалуйста, наденьте тёплую одежду или возьмите термос с горячим напитком.
Что входит
  • Необычная вечерняя экскурсия по самым загадочным местам Праги
  • Интересный рассказ и легенды о призраках, нечисти, колдовстве и безумных алхимиках от профессионального гида
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты (галереи, музеи, некоторые замки)
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно
  • Питание.
Начало
🚩 Вацлавская площадь, у магазина New Yorker
Место завершения
🏁 Прага
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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269 отзывов оставили туристы

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