Мы рады пригласить вас, дорогие друзья, на увлекательные экскурсии по Праге, которые позволят вам погрузиться в атмосферу этого великолепного старинного города. Каждый уголок Праги хранит свои тайны и легенды, и мы готовы поделиться ими с вами.
Незабываемые Впечатления
Наши экскурсионные программы созданы с любовью и заботой о каждом госте. Мы стремимся подарить вам не только доброе настроение, но и уникальные впечатления, которые останутся с вами на долгое время. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о культуре, истории и архитектуре Праги.
Новые Знания
На наших экскурсиях вы сможете узнать много интересного и полезного, что вряд ли удастся узнать где-то еще. Мы расскажем вам о знаменитых достопримечательностях, легендах и мифах, связанных с этим удивительным городом.
Присоединяйтесь к Нам!
Не упустите возможность открыть для себя мистическую Прагу. Мы уверены, что каждая экскурсия станет для вас не только познавательной, но и вдохновляющей. Ждем вас в нашем дружном кругу!
Когда: По понедельникам, средам и пятницам в 20:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.