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Мистический вечер в Праге

4.7
7 отзывов
Алеся К.
Алеся К. – Гид из Праги
Во время экскурсии 🧭 вас ждет неспешная прогулка 👣 по историческим улочкам старой Праги.

Наши гиды знают немало мистических легенд — расскажут вам их и с легкостью погрузят в атмосферу прошлого.

Вы познакомитесь пугающим, но безобидным Грузным Големом, узнаете историю 📖 Всадника без головы и услышите историю многих других привидений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌃Ночная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €75 за экскурсию

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Мистический вечер в Праге
Мистический вечер в Праге

Что вы увидите

  • Музей привидений
  • Улочки Старого Города
  • Старый Еврейский квартал
  • Храм св. Ильи
  • Староместская площадь
  • Карлов мост
Жизнь раньше была другой. Точнее, иное восприятие жизненных явлений. Не знали предки всего, что знаем сегодня мы. И объясняли их причины суеверной точкой зрения.
Видели предки мир совершенно иначе. Наподобие Гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», и в Праге просыпалась нечистая сила, как только солнце ☀️ касалось края земли.
…Тени корявых деревьев тянут свои длинные пальцы к жилью человека. Скоро тёмная ладонь ночи и вовсе накроет дома. Голубое днём небо теперь кажется чёрным и страшным. Яркое пятно луны выныривает из бездонной звёздной массы. Всё поменялось. Ночь вступает в свои права.
Вдалеке слышится цокот. По гранитным камням улицы конь везёт на себе обезглавленного всадника. Пугая горожан, рыцарь, с головой под мышкой, въезжает в таверну, куда любил захаживать при жизни, и просит налить ему пива.
Из стены Унгельта выходит привидение турка с белокурой девичьей головой в руке. Он убил свою неверную невесту. И теперь нагоняет страх всем девицам в округе.
А вот местный жадина, устало плетётся по тёмному переулку с тяжёлым мешком на сутулой спине. Он обожал деньги больше своей жизни, и бросился в горящий дом, прямо в пламя, чтобы в последний раз обнять свой мешок, набитый монетами.
С боем часов разлетаются у башни души обезглавленных дворян, которые не могут найти себе покоя. Их головы повесили на Карловом мосту для устрашения прохожих.
Грузный Голем тяжело ступает по мостовой Еврейского квартала. Он безобиден. Хотя внушает страх своим грозным видом и нечеловеческим ростом.
Из окон дома раздаётся истошный крик ребёнка. Уже которую ночь к нему является Чёрная Монашка и зовёт с собой в потусторонний мир.
Огненный скелет с грохотом проносится на своей колеснице по улицам Малой Стороны. Его могилу сровняли с землёй, и теперь он пытается мстить всем живым.
Огромный пёс с горящими глазами свирепо вглядывается в глубину улицы. Он высматривает одиноких прохожих чтобы вцепиться им в горло стальными зубами.
Мы увидим их всех — ночных хозяев Старой Праги. Нужно только на время отбросить все наши сегодняшние знания 🎓, и попытаться увидеть мир глазами наших далёких предков.
Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Билет в музей привидений (5 евро)
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 Центр города
Мистический вечер в Праге
Мистический вечер в Праге
Мистический вечер в Праге
Мистический вечер в Праге

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алеся К.
Алеся К.
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7 отзывов оставили туристы

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